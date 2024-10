Przetrwał skandal i zmianę rządu. Teraz ma odejść

Ruszył proces odwołania z kierownictwa największej służby specjalnej - Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - jej wiceszefa, pułkownika Bernarda Bogusławskiego. Zajmował to stanowisko nieprzerwanie od 2017 roku. Przez siedem lat nadzorował piony, które odpowiadają za wykrywanie zagrożeń terrorystycznych i ekonomicznych.

By odwołać szefa i wiceszefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - podobnie jak w przypadku pozostałych formacji - niezbędna jest opinia sejmowej komisji do spraw służb specjalnych.

Spodziewana zmiana

We wtorek w dostępnym na internetowych stronach Sejmu programie najbliższego spotkania "speckomisji" doszło do zmiany. Wcześniej zapowiadany był temat dotyczący przedstawienia posłom wyników audytu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale zastąpił go nowy punkt: "w sprawie odwołania zastępcy Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego".