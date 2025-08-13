Logo strona główna
Polska

Ludzie Ziobry z zarzutami to dopiero początek. Nad czym pracuje specjalny zespół prokuratorów?

|
Zbigniew Ziobro i Michał Woś podczas ćwiczeń strzeleckich Służby Więziennej
Zbigniew Ziobro i Michał Woś podczas ćwiczeń strzeleckich Służby Więziennej
Źródło: Andrzej Lange/PAP
Zespół śledczy z Prokuratury Regionalnej w Poznaniu bada szereg nieprawidłowości w Służbie Więziennej z czasów rządów PiS. W pierwszym ze śledztw zarzuty usłyszało właśnie dwóch wysoko postawionych ludzi Zbigniewa Ziobry. W toku, jak ustaliła reporterka tvn24.pl, są trzy kolejne sprawy.
Kluczowe fakty:
  • Zespół śledczy w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu powstał w grudniu 2024 roku z inicjatywy prokuratora krajowego Dariusza Korneluka.
  • Składa się z trzech prokuratorów, którzy badają nieprawidłowości związane z zarządzaniem Służbą Więzienną w czasach, gdy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro.
  • Śledczy poinformowali w poniedziałek o postawieniu pierwszych zarzutów zaufanym ludziom Zbigniewa Ziobry, ale ustaliliśmy, że przyglądają się też innym wątkom dotyczącym głośnych afer związanych ze Służbą Więzienną za rządów PiS. I wiemy którym.

W Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu od 18 grudnia 2024 roku działa zespół śledczy badający zarządzanie Służbą Więzienną w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy, czyli w latach 2015-2023. Inicjatorem powstania zespołu był prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Do zespołu wpływają wszelkie sprawy dotyczące funkcjonowania SW pod rządami PiS.

Z komunikatu opublikowanego na stronie poznańskiej prokuratury w poniedziałek (11 sierpnia 2025) wynika, że członkowie zespołu przedstawili już pierwsze zarzuty. Usłyszało je dwóch byłych wysoko postawionych funkcjonariuszy Służby Więziennej: Jacek K. oraz Zbyszko N.

- Po raz pierwszy w historii Polski szef Służby Więziennej w stopniu generała inspektora otrzymał zarzuty. To wyjątkowa sytuacja na najwyższym szczeblu władzy - mówi nam osoba dobrze znająca kulisy nieprawidłowości w SW (prosiła o zachowanie anonimowości).

Jak ustaliliśmy, sprawa ta to tylko jeden z wątków badanych obecnie przez prokuratorski zespół. Podstawą pracy prokuratorów są audyty funkcjonowania Służby Więziennej zlecone po zmianie władzy przez nowego dyrektora generalnego SW płk. Andrzeja Peckę (zdymisjonowanego w kwietniu 2025 roku, zastąpiła go Renata Niziołek).

Maria Pankowska
Maria Pankowska
