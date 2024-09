Manowska będzie korzystać z sędziowskiego immunitetu? "Nie mam innego wyjścia"

To jest temat zastępczy - oceniła w "Jeden na jeden" w TVN24 pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska. Odniosła się do wszczęcia śledztwa przez Prokuraturę Krajową w sprawie niedopełnienia przez nią obowiązków przewodniczącej Trybunału Stanu. Chodzi o niezwołanie posiedzenia pełnego składu TS w terminie wynikającym z przepisów. Pytana, czy będzie korzystać z sędziowskiego immunitetu w tej sprawie, powiedziała: - Nie mam innego wyjścia, dlatego że sędziemu nie wolno się zrzec immunitetu.

Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez Małgorzatę Manowską, przewodniczącą Trybunału Stanu i pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Chodzi o niezwołanie posiedzenia pełnego składu Trybunału w terminie wynikającym z przepisów - wyjaśniła prokuratura.

Grupa sędziów Trybunału Stanu w marcu zwróciła się do Manowskiej o zwołanie posiedzenia w pełnym składzie. Postulują o wprowadzenie do regulaminu TS losowania składów orzekających (w pierwszej i drugiej instancji), zamiast ich wyznaczania przez przewodniczącą TS. Chcą również, by posiedzenia składów orzekających TS wyznaczał przewodniczący danego składu, postulują także jawność posiedzeń pełnego składu TS. Ze względu na brak reakcji sędziowie Trybunału wystosowali pismo do przedstawicieli najwyższych władz w Polsce, w tym prezydenta i premiera, gdzie zarzucili Manowskiej celową obstrukcję. W reakcji Manowska ogłosiła, że składy TS będą wyznaczane w drodze losowania, a wcześniej odmówiła sędziom TS zwołania posiedzenia trybunału w celu zmiany regulaminu.

Manowska: sędziemu nie wolno się zrzec immunitetu

Odnosząc się w sobotę do sprawy w "Jeden na jeden" w TVN24 przewodnicząca Trybunału Stanu i pierwsza prezes Sądu Najwyższego oceniła, że jest to temat zastępczy.

- Po pierwsze regulamin, jeżeli chodzi o zmianę regulaminu Trybunału Stanu, zawiera przepis szczególny, że tylko i wyłącznie przewodniczący Trybunału Stanu może poddać pod obrady tę kwestię. Po drugie, wnioskodawcy nie dochowali podstawowej zasady techniki legislacyjnej, nie uzasadnili swojego projektu, na co zwrócili mi uwagę inni członkowie Trybunału Stanu. Wyznaczyłam termin do uzupełnienia tego braku, żeby nie marnować czasu i wiedzieć, o czym mamy dyskutować i dlaczego proponowane są takie zmiany. Do tej pory uzasadnienie nie wpłynęło - mówiła Manowska.

Na uwagę, że prokuratura wskazuje przepis regulaminu, który mówi, że przewodniczący Trybunału ma obowiązek na pisemny wniosek co najmniej pięciu członków Trybunału zwołać posiedzenie TS w pełnym składzie w terminie 45 dni, Manowska odparła, że "musi być wskazany cel tego posiedzenia".

Pytana, czy będzie korzystać z sędziowskiego immunitetu w tej sprawie, powiedziała: - Nie mam innego wyjścia, dlatego że sędziemu nie wolno się zrzec immunitetu.

Dopytywana, czy chciałaby, żeby ten immunitet został uchylony, gdyby prokuratura chciała postawić jej zarzuty, odparła, że chciałaby "spokojnie pracować". - Najpierw niech przedstawią jakieś zarzuty - dodała.

- Mówi się, że mam cztery postępowania karne, a ja formalnie o żadnym nie wiem - powiedziała Manowska.

Na pytanie, czy wybierze się na przesłuchanie, jeśli prokuratura ją zaprosi, odpowiedziała, że "jako świadek, gdy zostanę zaproszona, tak".

Manowska: to było spotkanie wilków, które naradzały się jak zjeść owce

Manowska odniosła się także do piątkowego spotkania premiera Donalda Tuska oraz ministra sprawiedliwości Adama Bodnara ze środowiskiem prawniczym, które dotyczyło procesu przywracania praworządności w Polsce. Bodnar po spotkaniu mówił, że omawiano między innymi założenia projektu ustawy przygotowanej wspólnie z Komisją Kodyfikacyjną Ustroju Sądownictwa i Prokuratury, dotyczącej uregulowania statusu sędziów, którzy zostali powołani po 2018 roku, czyli tak zwanych neosędziów.

Pierwsza prezes SN została zapytana, czy podda się procedurze weryfikacji sędziów powołanych przez neo-KRS, jeśli takie przepisy wejdą w życie. - Absolutnie nie - odpowiedziała.

Oceniała, że "wczorajsze spotkanie, używając alegorii, to było spotkanie wilków, które naradzały się jak zjeść owce, bez udziału tych owiec, które mają być zjedzone". - Premier szumnie ogłosił, że doszło do porozumienia z prawnikami. Z którymi prawnikami? To jest po prostu działalność absolutnie jednostronna. My, czyli "neonówki", nie zostaliśmy zaproszeni na to spotkanie - mówiła.

- Widocznie premier i pan minister Bodnar bali się trudnych pytań. Na przykład, dlaczego chcą traktować jak przestępców sędziów, którzy zastosowali obowiązującą wówczas ustawę - dodała.

- Ja wzywałam i tamten rząd, przecież były moje listy otwarte, i wzywam ten rząd, żeby usiadł i zaczął postępować uczciwie - powiedziała Manowska.

Manowska wróci do sądu apelacyjnego? "Jeżeli będą przepisy, to rozważę sytuację"

Jak mówiła, "najlepsza w tych propozycjach (przedstawionych przez Bodnara-red.) jest instytucja 'czynnego żalu', czyli samokrytyki". - Piewcą samokrytyki był Józef Stalin, który uważał to za istotne narzędzie działające na rzecz wygrania rewolucji proletariatu. Jest to narzędzie, które łamie ludziom kręgosłupy, a przynajmniej próbuje to zrobić - dodała.

- Pytanie, czy pan redaktor chciałby, żeby pana sprawę sądził taki sędzia ze złamanym kręgosłupem - powiedziała pierwsza prezes SN.

- Chce pani powiedzieć, że rząd chce łamać kręgosłupy sędziom - dopytał prowadzący program Marcin Zaborski. - Tak, dokładnie - odpowiedziała Manowska. Oceniła, że "wprowadzenie mechanizmu jakiejkolwiek weryfikacji będzie już standardem wykorzystywanym w przyszłych rządach".

Pytana, czy wróci do sądu apelacyjnego, jeśli takie będą przepisy, powiedziała, że "jeżeli będą przepisy, to rozważy tę sytuację, co ma zrobić". - Jak rozumiem, będę miała jakiś wybór i na pewno nie uczynię żadnego ruchu, który podważyłby konstytucyjną prerogatywę prezydenta do powoływania sędziów. Nasza konstytucja mówi i ustawa tak mówi, że pan prezydent powołuje na kolejne stanowiska w różnych sądach (...) Teraz jestem powołana do Sądu Najwyższego i żaden europejski trybunał nie powiedział w żadnym punkcie, że nie jesteśmy sędziami - dodała.

Autorka/Autor:js/ft

Źródło: TVN24