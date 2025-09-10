Skradziono samochód rodziny Tusków

Fakt kradzieży potwierdziliśmy w dwóch niezależnych od siebie źródłach. Złodzieje ukradli Lexusa - auto rodziny premiera, który swój prywatny dom ma w Sopocie.
- Wpłynęło do nas zgłoszenie, funkcjonariusze z komendy wojewódzkiej policji w Gdańsku pracują nad sprawą - usłyszeliśmy w Komendzie Głównej Policji.
Nieoficjalne ustalenia tvn24.pl: Lexus rodziny Donalda Tuska skradziony
Sytuacja jest o tyle niepokojąca, że również rodzinny dom premiera - a nie tylko warszawska willa, w której na co dzień funkcjonuje - jest pod ochroną Służby Ochrony Państwa. Dlatego - według źródeł tvn24.pl - sprawie przyglądają się również służby specjalne.
Lexus to jednak "ulubiona" marka polskich złodziei. Od lat znajduje się na szczycie rankingu kradzionych samochodów, razem z innymi japońskimi autami. Przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że japońscy producenci oznaczają tylko niewiele części. W efekcie auto złodzieje rozbierają i następnie bezpiecznie sprzedają w częściach.
Autorka/Autor: Robert Zieliński
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Andrzej Jackowski/PAP