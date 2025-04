Tych tematów miało nie być. Czarzasty: tak się umówiliśmy

Czarzasty o umowie z koalicjantami: nie będziemy się dotykali do rzeczy, które są bardzo konfliktowe Źródło: TVN24

Umówiliśmy się z koalicjantami, że jeżeli chodzi o sprawy związane z kampanią prezydencką, nie będziemy się dotykali do rzeczy, które są bardzo konfliktowe - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

W środę gościem w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 był Włodzimierz Czarzasty, który mówił między innymi o zmianach w związku ze składką zdrowotną, trwającej kampanii prezydenckiej oraz atmosferze w samej koalicji.

- Umówiliśmy się w październiku z koalicjantami, że jeżeli chodzi o sprawy związane z kampanią prezydencką, nie będziemy się dotykali do rzeczy, które są bardzo konfliktowe, jeżeli chodzi o naszą współpracę. To były sprawy związane z aborcją, to były sprawy związane ze składką zdrowotną i to były sprawy związane z reformą służby zdrowia - powiedział.

Włodzimierz Czarzasty Źródło: TVN24

Na uwagę prowadzącego Konrada Piaseckiego, że wcześniej ta informacja nie była publiczna, Czarzasty stwierdził, że "może czas to ujawnić".

- Ponieważ żeśmy się tak umówili. W pozostałych dwóch sprawach pani (minister zdrowia Izabela - red.) Leszczyna wycofała projekt, który naszym zdaniem zmierzał do reformy zdrowia i do prywatyzacji szpitali. Nie ma w tej chwili jakiegoś wielkiego ciągu w sprawie aborcji. W związku z tym Szymon (Hołownia - red.) wrzucił sprawę związaną ze składką zdrowotną i pomyślał, że w tej sprawie coś ugra - mówił. Jak dodał wicemarszałek, "jego zdaniem nic nie ugra".

Czarzasty o zmianach w sprawie składki zdrowotnej

Czarzasty wyjaśniał dalej, dlaczego jego ugrupowanie jest przeciwko projektowi zmniejszenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. - Po pierwsze, dlatego jesteśmy przeciwko temu, że wielkim kłamstwem jest to, że najbiedniejsi przedsiębiorcy zyskują, gdyż ktoś, kto ma przychód 2 tysiące, nie zyskuje nic. Ktoś, kto ma 4 tysiące, zyskuje 100 złotych miesięcznie, a ktoś, kto ma 5 tysięcy - 135 złotych - mówił.

- Jeżeli pan Hołownia mówi, że taki przedsiębiorca dzięki temu zyskowi będzie zatrudniał nowych pracowników oraz będzie robił inwestycje, to przedsiębiorca, który ma przychód 5 tysięcy złotych zarabia rocznie 1500 złotych. Ja jako były szef spółki giełdowej uprzejmie informuję, że za 1500 złotych rocznie nie zatrudni się nowego pracownika, ani (nie zrobi się - red.) inwestycji - stwierdził.

Według Czarzastego, "druga ściema polega, że będziemy płacili składkę zdrowotną jako obywatele połowę mniejszą od przedsiębiorcy". - To doprowadzi do tego, że ludzie przejdą na B2B. To znaczy, że za 30 lat wszyscy będą mieli problemy z emeryturą, bo będą płacili najmniejszy ZUS. To jest głupota - ocenił.