Został wykluczony "bez głosów sprzeciwu" za złamanie dyscypliny. Odchodzi z partii

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Składka zdrowotna ma iść w dół Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Piotr Woźniak, senator Nowej Lewicy, po wykluczeniu z klubu parlamentarnego za złamanie dyscypliny podczas głosowania, ogłosił, że odchodzi z partii. W politycznych kręgach pojawiły się spekulacje o jego przejściu do Koalicji Obywatelskiej.

Kluczowe fakty: Senator Piotr Woźniak, wykluczony z klubu Lewicy za złamanie dyscypliny, ogłosił odejście z partii.

Decyzję podjął po głosowaniu przeciwko podniesieniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

Woźniak rozważa dalszą karierę polityczną.

Senator Piotr Woźniak został w piątek wykluczony z klubu Lewicy za złamanie dyscypliny w głosowaniu dotyczącym składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Decyzję podjęto - jak przekazał rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik - "zdecydowaną większością".

Woźniak był jedynym senatorem Lewicy, który głosował przeciwko podniesieniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

Dowiedz się więcej: Lewica wyrzuca senatora

Senator odchodzi z partii

W sobotę senator Woźniak poinformował w serwisie X o podjęciu decyzji o odejściu z partii.

"W wyniku decyzji Klubu Lewicy o moim wykluczeniu z klubu parlamentarnego, po wielu latach obecności w formacji postanowiłem złożyć rezygnację z członkostwa w Nowej Lewicy. Bardzo dziękuję Wszystkim za współpracę. Jednocześnie życzę Koleżankom i Kolegom z lewicy sukcesów, mocnego wsparcia własnego rządu" - napisał polityk.

W wyniku decyzji Klubu Lewicy o moim wykluczeniu z klubu parlamentarnego,po wielu latach obecności w formacji postanowiłem złożyć rezygnację z członkostwa z Nowej Lewicy.Bardzo dziękuję Wszystkim za współpracę. Jednocześnie życzę Koleżankom i Kolegom sukcesów i wsparcia dla rządu pic.twitter.com/oKpWU4TF9o — Piotr Woźniak Senator RP (@wozniak_piotr) April 26, 2025 Rozwiń

Woźniak wykluczony "bez głosów sprzeciwu"

Obniżkę składki zdrowotnej dla przedsiębiorców Sejm uchwalił 4 kwietnia głosami KO, Polski 2050-TD i PSL-TD. Przeciwko byli posłowie PiS, Lewicy i koła Razem. Konfederacja wstrzymała się od głosu. W środę nowelizacja była głosowana w Senacie. Cały klub Lewicy - z wyjątkiem senatora Woźniaka - głosował przeciwko noweli.

Tego samego dnia szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska poinformowała, że w związku ze złamaniem dyscypliny klubowej przez opolskiego senatora, złożyła wniosek o wykluczenie go z klubu Lewicy. W piątek klub podjął decyzję o wykluczeniu Woźniaka "bez głosów sprzeciwu". Jak przypomniała przed piątkowym głosowaniem wicemarszałkini Senatu i kandydatka Lewicy na prezydenta Magdalena Biejat w TOK FM, Woźniak "nie pierwszy raz głosował inaczej niż rekomendował klub".

Apel o prezydenckie weto

O zawetowanie przepisów zaapelowali do prezydenta Andrzeja Dudy m.in. Magdalena Biejat, kandydat Razem Adrian Zandberg, Porozumienie Rezydentów OZZL i Naczelna Izba Lekarska. Według nich, obniżenie składki pogorszy sytuację pacjentów i pogłębi kryzys ochrony zdrowia. W środę premier Donald Tusk zapowiedział, że jeśli prezydent zawetuje zmiany w składce zdrowotnej, to jako premier podejmie kroki, by wrócić do tego tematu po wyborach prezydenckich.

Biejat o składce zdrowotnej: ja się Izabeli Leszczynie dziwię Źródło: TVN24

W środowisku opolskich polityków rządzącej koalicji już od dłuższego czasu mówiono o odejściu Woźniaka z Lewicy, chociaż przypuszczano, że decyzję w tej sprawie podejmie po wyborach prezydenckich. Jeden z polityków PO powiedział, że o ile Woźniak nie podejmie decyzji o funkcjonowaniu jako polityk bezpartyjny, to naturalną ścieżką jego dalszej kariery politycznej będzie przejście do Koalicji Obywatelskiej.