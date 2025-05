Awantury na komisji w sprawie Nawrockiego. "Pożar zapanował w PiS"

Burzliwe obrady komisji sprawiedliwości, na które nie przyszedł Karol Nawrocki Źródło: TVN24

Komisja sprawiedliwości i praw człowieka zdecydowała, że zwróci się do Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Posłowie chcą informacji o krokach podjętych w związku z nieobecnością prezesa IPN i kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego na jej posiedzeniu w piątek w Sejmie. Obrady były burzliwe - pełne oskarżeń i przepychanek słownych.

Komisja sprawiedliwości zaprosiła Nawrockiego na piątek na godz. 10.30, aby przedstawił informację nt. medialnych doniesień dotyczących okoliczności nabycia przez niego mieszkania Gdańsku od starszego mężczyzny, Jerzego Ż. oraz zaprezentował dokumenty związane ze sprawą.

Karol Nawrocki nieobecny. "Nie ma podstaw prawnych"

Nawrocki nie przyszedł jednak na posiedzenie komisji. Jej prezydium przedstawiło w związku z tym wniosek o przekazanie Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej stenogramu z piątkowego posiedzenia zawierajacy też prośbę, by Kolegium poinformowało o krokach podjętych w związku z nieobecnością prezesa IPN na posiedzeniu. Wniosek został przyjęty w głosowaniu - na 29 uczestniczących w nim posłów, 19 było za, 9 przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował w piątek, że do sejmowej komisji sprawiedliwości wpłynęło pismo informujące, że Karol Nawrocki nie weźmie udziału w jej piątkowym posiedzeniu. Hołownia opublikował zdjęcie pisma skierowanego do szefa komisji sprawiedliwości Pawła Śliza (Polska2050-TD) z dnia 8 maja. Zastępca prezesa IPN Karol Polejowski poinformował w nim, że Nawrocki nie weźmie udziału w posiedzeniu komisji, ponieważ - jak zaznaczył - "Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka nie ma podstaw prawnych do zajmowania się oświadczeniami majątkowymi prezesa IPN". "Wezwanie prezesa IPN pana dr Karola Nawrockiego przed sejmową komisję jest kolejnym etapem wciągania instytucji państwowych w kampanię wyborczą" - podkreślił Polejowski.

Burzliwy przebieg komisji

Na posiedzeniu panowała nerwowa atmosfera i dochodziło do spięć między uczestnikami. Już na początku posłowie przerywali prowadzącemu komisję Ślizowi.

- Ustawa o IPN wskazuje, że żeby zostać prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, trzeba wyróżniać się wysokimi walorami moralnymi oraz wiedzą przydatną w pracach Instytutu Pamięci Narodowej. Moralności nie da się mieć między ósmą a szesnastą. Moralnym jest się całe życie - powiedział Śliz.

- Nie pozwolę, żeby na tej komisji ktokolwiek z państwa posłów uprawiał kampanię wyborczą - ostrzegał. Dodał, że nie pozwoli, aby zebrani "podważali powagę Sejmu i powagę komisji". Przewodniczący kilkukrotnie próbował uciszać posłów PiS, między innymi posła PiS Dariusza Mateckiego.

- Pożar zapanował w obozie Prawa i Sprawiedliwości - stwierdził z kolei Patryk Jaskulski (KO). Anna Maria Żukowska (Lewica), mówiąc o sprawie Nawrockiego stwierdziła, że mamy do czynienia z "plątaniną kłamstw". Poseł PiS Paweł Jabłoński ocenił, że ujawniony przez Interię dokument o zobowiązaniu się przez Karola Nawrockiego do dożywotniej opieki nad panem Jerzym to manipulacja. Zwrócił uwagę, że dokument jest częściowo zasłonięty i ocenił, że potwierdza tezy, jakoby to służby były źródłem wycieków.

Politycy PiS chcieli, żeby głos na komisji mogły zabrać kobiety, które - jak mówił Michał Woś (PiS) - są "ofiarami dzikiej reprywatyzacji w Warszawie". Przewodniczący komisji wyraził pod koniec posiedzenia żal, że zaproszone kobiety zostały "wykorzystane do politycznej walki, ponieważ panowie posłowie, którzy są tutaj na sali, dobrze o tym wiedzą, że przedmiotem komisji był zupełnie inny punkt". Końcowe uwagi posła Śliza doprowadziły do kolejnej gorącej wymiany zdań. Poseł Jabłoński miał między innymi wyzywać posłów od "klaunów". Poseł Wójcik miał krzyczeć o "manipulantach", "kłamcach" i "oszustach".

Sprawa mieszkań Karola Nawrockiego

Kilka dni temu Portal Onet ujawnił, że wbrew wcześniejszej deklaracji Nawrocki jest właścicielem nie jednego, a dwóch mieszkań. Poza mieszkaniem w Gdańsku, w którym mieszka z rodziną, posiada tam również kawalerkę. Kilka dni później portal podał, że w 2017 roku Jerzy Ż. - ówczesny właściciel kawalerki - przekazał ją Nawrockiemu i jego żonie w zamian za opiekę i utrzymanie, czyli na zasadzie umowy dożywocia, jednak mężczyzna trafił do domu opieki społecznej. W odpowiedzi na to Nawrocki opublikował w internecie złożone przez niego jako prezesa IPN oświadczenie majątkowe, w którym wymienił dwa mieszkania własnościowe, które posiada z żoną, oraz 50-procentowy udział w mieszkaniu jego żyjącej matki.

