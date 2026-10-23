Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Ustawa praworządnościowa przyjęta. Ma uporządkować status sędziów

|
Posiedzenie Sejmu. Uchwalono ustawę praworządnościową
Żurek o projektach ustaw dotyczących praworządności
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP/EPA
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Sejm uchwalił tak zwaną ustawę praworządnościową mającą uporządkować status sędziów "nieprawidłowo powołanych" w latach 2018-2026. Chodzi o uregulowanie skutków odnoszących się do powołań uchwał upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa.

Przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawa praworządnościowa została przyjęta przez Sejm. Ustawę poparło 231 posłów, przeciw było 200, zaś sześciu wstrzymało się od głosu. Teraz przyjęte przepisy trafią do Senatu.

Przepisy poparli posłowie klubów koalicji rządzącej. Przeciw był PiS, Rozwój Plus, Konfederacja oraz koła Konfederacji Korony Polskiej i Demokracji Bezpośredniej. Od głosu wstrzymało się koło Razem.

Regulacja przygotowana przez resort sprawiedliwości - jak stanowi jej tytuł - dotyczy przywrócenia "prawa do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego na podstawie prawa przez uregulowanie skutków uchwał Krajowej Rady Sądownictwa podjętych w latach 2018-2026".

Ustawa przewiduje pozbawienie mocy prawnej uchwał Krajowej Rady Sądownictwa dwóch poprzednich kadencji - podjętych od 2018 roku do maja 2026 roku - i zawierających wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Generalnie sędziowie, których miałaby dotyczyć ustawa, powracaliby na wcześniej zajmowane stanowiska lub do poprzednio wykonywanego zawodu. Wyjątkiem mają być uchwały poprzednich KRS dotyczące tzw. początkujących sędziów.

Odrzucone wnioski opozycji. PiS liczy na weto Nawrockiego

Przed uchwaleniem ustawy Sejm był przeciw złożonemu przez PiS i Rozwój Plus wnioskowi o odrzucenie tych przepisów. Sebastian Kaleta (PiS) określił te przepisy podczas dyskusji w drugim czytaniu jako "lex kasta" i "lex Targowica". Opozycja przyznawała, że liczy, że prezydent Karol Nawrocki zawetuje tę ustawę.

Posłowie przyjęli natomiast w czwartek 22 poprawki klubu Koalicji Obywatelskiej dotyczące szeregu szczegółowych kwestii związanych z zawartym w ustawie mechanizmem uregulowania statusu sędziów.

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki jeszcze przed rokiem, gdy prezentowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości była wczesna wersja tych rozwiązań, oświadczał, że "nie ma dziś takiej mocy - ani rząd, ani parlament - by zmusić prezydenta Karola Nawrockiego do podpisania ustaw, które będą złe dla Polski".

Posiedzenie Sejmu. Uchwalono ustawę praworządnościową
Posiedzenie Sejmu. Uchwalono ustawę praworządnościową
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP/EPA

Wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur mówił we wrześniu, że "bez względu na to, czy ta ustawa zaistnieje, to jest to rzecz, którą absolutnie trzeba było zrobić". Chodzi bowiem - jak dodał - między innymi o to, aby "nikt później nie zarzucił, iż nie było w ogóle próby systemowego rozstrzygnięcia problemu neosędziów".

- To jest ważne zarówno z punktu widzenia wiarygodności rządu, jako organu, który czuwa nad porządkiem prawnym w Polsce, czyli takiej wewnętrznej wiarygodności, jak i też z punktu widzenia wiarygodności zewnętrznej, wobec na przykład Unii Europejskiej, że staramy się realizować nasze zobowiązania wynikające z traktatów - tłumaczył Mazur.

Według uchwalonych przepisów w większości miałyby one wejść w życie po upływie 30 dni od ich ogłoszenia.

Próba uporządkowania statusu sędziów

Istota proponowanych rozwiązań sprowadza się między innymi do zasady, że stanowisko sędziowskie objęte na podstawie uchwały KRS od marca 2018 do maja 2026 roku, z dniem wejścia w życie ustawy stawałoby się wolnym stanowiskiem i postępowanie w sprawie powołania do pełnienia urzędu sędziego na tym stanowisku byłoby przeprowadzane ponownie.

W związku z tym osoby, które bezpośrednio przed powołaniem na stanowisko sędziego na podstawie uchwały nieprawidłowo ukształtowanej KRS zajmowały inne stanowisko sędziowskie, miałyby na nie powrócić, ale do czasu przeprowadzenia nowych konkursów będą mogły być delegowane do dalszej pracy w dotychczasowym sądzie.

Tej ostatniej kwestii dotyczyła jedna z przyjętych w czwartek poprawek KO, zgodnie z którą zrezygnowano z określenia dwuletniego czasu delegowania. "Zważywszy liczbę konkursów, które zostaną przeprowadzone, jak również czas trwania tych konkursów, uwzględniając także ewentualne postępowania odwoławcze od rozstrzygnięć podjętych w tych konkursach, realne jest wystąpienie sytuacji, w której istotna część ponowionych konkursów nie zostanie prawomocnie zakończona przed upływem 2 lat od wejścia w życie ustawy" - uzasadniono potrzebę takiej poprawki.

Zgodnie z ustawą inne osoby - niebędące sędziami przed powołaniem w latach 2018-2026 - będą mogły powrócić do poprzednio wykonywanego zawodu (np. prokuratora, ubiegać się o wpis na listę adwokatów) albo objąć stanowisko referendarza sądowego. Zajmowane przez te osoby stanowiska sędziowskie staną się - z dniem wejścia w życie ustawy - stanowiskami wolnymi, na które zostaną przeprowadzone ponowne konkursy.

Ustawa zakłada także wprowadzenie ograniczonej możliwości ponowienia postępowań w określonych przypadkach po orzeczeniach wydanych przez tych sędziów.

Uchwalone przepisy przewidują również zmiany w Sądzie Najwyższym, obejmujące między innymi zniesienie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Zlikwidowana ma też zostać instytucja skargi nadzwyczajnej.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
Spór o zmiany w sądownictwieKrajowa Rada SądownictwaMinisterstwo SprawiedliwościSejm
Czytaj także:
Trwa akcja ratunkowa po trzęsieniu ziemi w Tybecie
Trzęsienie ziemi w Tybecie. Zabici i setki uszkodzonych budynków
METEO
Polski myśliwiec F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
Kolejny alert RCB. "Operuje polskie lotnictwo"
Polska
imageTitle
Powrót Ronaldo do kadry? Padła już nawet konkretna data
EUROSPORT
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Ogromna wygrana w Lotto. Kumulacja rozbita
BIZNES
Zmiana czasu
Zmiana czasu na zimowy 2026. Kiedy przestawiamy zegarki?
METEO
imageTitle
O której Kawa? Zobacz, kiedy mecz z Rybakiną o półfinał
EUROSPORT
Chodząca platforma nad polskim morzem
Na lądzie wyspa jądrowa, w wodzie chodząca platforma. Tak szykują się do budowy elektrowni
Jan Błaszkowski
Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Politycy komentują, Hołownia zabrał głos. "Zaskakująca rezygnacja z zaufania"
Polska
Donald Tusk i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pięć rzeczy, które warto wiedzieć
Polska
Tom Skerritt w filmie "Obcy - 8. pasażer Nostromo" (1979)
Nie żyje Tom Skerritt
Kultura i styl
44 min
pc
Reżyser "Lalki": codziennie zbierałem szczękę z podłogi
Monika Olejnik. Otwarcie
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Szymon Hołownia
Dlaczego teraz? "Nasuwa się tylko jedna odpowiedź"
Marcin Złotkowski
Donald Trump
"Zachowania Trumpa, naszego sojusznika, są trudne do zaakceptowania"
Kropka nad i
Jagiellonia - Anderlecht
Jagiellonia bez szans. Bolesna lekcja od Belgów
EUROSPORT
Donald Tusk i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, 10.09.2024
"Panie redaktorze, my już świętujemy"
Polska
imageTitle
Orlen Wisła Płock skomplikowała swoją sytuację w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Grad uszkadzał auta w Arizonie
"I nagle bum, pękło tuż przy mnie"
METEO
LeBron James
"Powinien przeprosić". Trump reaguje na zachowanie LeBrona Jamesa w czasie hymnu
EUROSPORT
Demonstracja pod hasłem "Czerwona kartka za aborcję"
"Czerwona kartka za aborcję". Demonstracja przed Sejmem i interwencja policji
WARSZAWA
38-latek notorycznie kradł butelki z alkoholem (zdj. ilustracyjne)
Sejm za wyższą akcyzą na alkohol. Pieniądze mają trafić do NFZ
BIZNES
Fakty po faktach - Jakub Stefaniak - Adam Szejnfeld
Spór o dwukadencyjność. "Przykro mi słyszeć to, co kolega mówi"
Polska
Lech Poznań
Wynik lepszy niż gra. Przełamanie Lecha w Lidze Europy
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła decyzję
Polska
Donald Trump
Sąd: Donald Trump ma stawić się na przesłuchaniu
Świat
Puszka z napojem gazowanym
Sejm za podwyższeniem opłaty cukrowej. Wcześniej wetował to prezydent
BIZNES
Trzęsienie ziemi w Tybecie
Ludzie uciekali w panice, pękały ściany budynków
METEO
Marek Dunin-Wąsowicz
Zmarł Marek Dunin-Wąsowicz
WARSZAWA
imageTitle
Fortuna odwróciła się od Baranowskiego
EUROSPORT
Ukraina Ołeszki - kryzys humanitarny
"To upokorzenie ludzi". Dziennikarze zobaczyli, co się dzieje w Ołeszkach
Świat
Wypadek na A1. Trzy osoby nie żyją
"Szokująca prędkość na drodze powinna się kończyć szokującą kwalifikacją prawną"
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica