Polska

"Fatalny spektakl" w Sejmie. "Wygrali ci, którzy z ciemnych interesów czerpią zyski"

Sejm
Kierwiński: kwestia odrzucenia weta wydawała się naturalna
Źródło: TVN24
Kwestia odrzucenia weta prezydenta wydawała się naturalna dla każdego, kto chce bezpiecznej Polski - mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński, komentując podtrzymanie przez Sejm weta w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak określił to jako "fatalny spektakl". Zdaniem Janusza Cieszyńskiego z PiS zaproponowanie przez prezydenta własnego projektu jest "jedynym racjonalnym rozwiązaniem".

Sejm nie poparł w piątek wniosku o odrzucenie weta prezydenta w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. Za wnioskiem zagłosowało 243 posłów, przeciw 192, żaden nie wstrzymał się od głosu. Aby przyjąć ją ponownie i zarazem odrzucić weto prezydenta, potrzebna była większość 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Potrzebne było zatem 261 głosów.

Jest decyzja w sprawie weta Nawrockiego
Jest decyzja w sprawie weta Nawrockiego

Kierwiński: kwestia odrzucenia weta wydawała się naturalna

Wydarzenia w Sejmie komentował szef MSWiA Marcin Kierwiński (KO). Jego zdaniem odrzucenie weta przez Sejm stanowi "świadectwo dla prawej strony tej izby". - Po tej informacji, którą przedstawił premier, kwestia odrzucenia weta pana prezydenta wydawała się naturalna dla każdego, kto chce bezpiecznej Polski, kto chce eliminowania dziwnych, niejasnych interesów - powiedział minister.

- To naprawdę wystawia taką przykrą ocenę tym, którzy dzisiaj głosowali za tym, aby to weto podtrzymać - dodał.

Był pytany o to, czy zostanie podjęta druga próba procedowania projektu. - Z całą pewnością będziemy robić wszystko, aby dziwne, szemrane interesy, które często pisane są obcym alfabetem, tutaj w Polsce były regulowane i mogły być kontrolowane przez służby i prokuraturę - zaznaczył.

Kierwiński: kwestia odrzucenia weta wydawała się naturalna
Źródło: TVN24

Siemoniak: fatalny spektakl

Do decyzji o podtrzymaniu weta prezydenta odniósł się też minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak (KO), który opublikował wpis w serwisie X.

"Wygrali ci, którzy z ciemnych interesów czerpią zyski. Przegrali ci, którzy dobrze życzą Polsce. Fatalny spektakl. Fatalny" - napisał Siemoniak.

Cieszyński: rząd chce podsycać konflikty i polaryzację w Polsce

Głos w sprawie zabrał również poseł PiS, były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, którego zapytano, czy rynek kryptowalut w Polsce powinien zostać uregulowany. - Jak najbardziej, tak, absolutnie - odparł.

- Uważam, że Komisja Nadzoru Finansowego jest doskonale wyposażona do tego, żeby się zajmować nadzorem nad rynkami finansowymi w Polsce. Tak samo jak się pojawiały różne inne nowe produkty finansowe, to też się pojawiały nowe instrumenty. Tak powinno być - zaznaczył.

Cieszyński: rząd chce robić projekt, który będzie służył podsycaniu konfliktów i polaryzacji
Źródło: TVN24

- Natomiast weto w tej sprawie dotyczyło czegoś zupełnie innego, czyli ograniczenia wolności słowa w internecie i mechanizmów blokowania dostępu do strony internetowych - dodał.

Pytano go również o zapowiedź prezydenta, dotyczącą złożenia własnego projektu w tej sprawie. - Myślę, że to jest jedyne racjonalne rozwiązanie w sytuacji, w której rząd nie chce de facto pracować nad dobrym projektem w sprawie kryptowalut. Rząd chce robić projekt, który będzie służył do podsycania konfliktów i polaryzacji w Polsce - ocenił. 

Autorka/Autor: ms/akr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Tomasz SiemoniakKarol NawrockiMarcin KierwińskiJanusz CieszyńskiSejm
