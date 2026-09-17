Polska Sejm nie odrzucił weta w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej Oprac. Filip Czerwiński |

Katarzyna Kotula: spróbujemy obalić weto prezydenta w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz ustawa wprowadzająca jej przepisy - których podpisania w połowie lipca odmówił prezydent Karol Nawrocki - przeszły przez obie izby parlamentu jako pierwsze w historii regulacje pozwalające na formalizację związków partnerskich, w tym jednopłciowych.

Sejm w czwartek ponownie zajął się tymi ustawami. Do odrzucenia weta prezydenta Sejm potrzebował większości 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

W głosowaniu w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej udział wzięło 431 posłów, zatem do ponownego uchwalenia wymagana była większość 259 głosów.

Za odrzuceniem weta zagłosowało 232 posłów (152 posłów KO, 23 PSL-Trzeciej Drogi, 20 z Lewicy, 14 z Centrum i 14 z Polski 2050, czterech z Razem oraz pięciu posłów niezrzeszonych) przeciw było 199 (140 posłów PiS, 35 z Rozwoju Plus, pięciu z PSL-Trzeciej Drogi, 12 z Konfederacji, dwóch niezrzeszonych, dwóch z Demokracji Bezpośredniej oraz trzech z Konfederacji Korony Polskiej). Nikt się nie wstrzymał.

Niemal identyczny rezultat miało głosowanie w sprawie ustawy o przepisach wprowadzających. Ona również nie została ponownie uchwalona.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Spróbują "obalić" prezydenckie weto. Jest termin Fakty po Faktach

Szereg ułatwień dla osoby najbliższej

Rządowa propozycja zakładała, że dwie osoby pełnoletnie mogłyby zawrzeć przed notariuszem rejestrowaną w urzędzie stanu cywilnego umowę regulującą między nimi takie sprawy, jak między innymi wspólność majątkowa, obowiązek alimentacyjny, prawo do mieszkania, dostęp do informacji medycznej i kwestie pochówku. Do umowy można byłoby także załączyć aneks zawierający testamenty obu stron.

Celem ustawy miało być też uregulowanie spraw majątkowych, podatkowych, spadkowych, a także kwestii dostępu do informacji medycznej w szpitalu czy prawa do pochówku dla osób, które państwo dotychczas traktowało jako obce.

Jak mówił w środę w Sejmie szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, prezydent Karol Nawrocki zawetował przepisy ze względu na wątpliwości dotyczące zgodności ustaw z konstytucją, w szczególności z art. 18 chroniącym instytucję małżeństwa.