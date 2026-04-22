Polska

Sędziowie TK niedopuszczeni do orzekania. Jest ruch prokuratury

Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
Święczkowski: nie mogę uznać, że nawiązali stosunek służbowy
Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie niedopuszczenia do orzekania czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani w marcu przez Sejm.

W ramach śledztwa będzie badana między innymi kwestia ułatwienia prezydentowi "niedopełnienia obowiązków polegających na nieodebraniu ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego" - przekazała rzecznika prokuratura generalnego, prokurator Anna Adamiak. Jak czytamy w komunikacie, śledztwo zostało wszczęte w ten wtorek, 22 kwietnia.

Na początku kwietnia prezes Trybunału Konstytucyjnego odmówił uznania czworga sędziów wybranych przez Sejm na nowych sędziów Trybunału. - Nie zostałem poinformowany przez pana prezydenta o tym, że złożyli ślubowanie wobec jego osoby - powiedział wtedy Bogdan Święczkowski.

Chodzi o sędziów Marcina Dziurdę, Krystiana Markiewicza, Annę Korwin-Piotrowską oraz Macieja Taborowskiego. Złożyli oni ślubowanie 9 kwietnia w sejmowej Sali Kolumnowej. Prezydent Karol Nawrocki był podczas uroczystości nieobecny, rota przysięgi sędziów zawierała jednak sformułowanie, że robią to "wobec prezydenta".

Dwie podstawy wszczęcia śledztwa

Śledztwo zostało wszczęte po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego, przeprowadzonego na polecenie prokuratora generalnego Waldemara Żurka - napisano w komunikacie prokuratury, nawiązując do decyzji Żurka z 13 kwietnia, aby przeprowadzić postępowanie przygotowawcze w sprawie możliwego popełnienia przestępstwa. Jak informowała wtedy Prokuratura Krajowa, chodzi o pełnomocnictwo prezydentowi w niedopełnieniu obowiązków poprzez nieprzyjęcie ślubowania od osób wybranych przez Sejm sędziów TK i nadużycie przysługujących mu uprawnień poprzez weryfikowanie ich wyboru.

Ponadto osobne zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyło dwoje sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek. Jest to dwoje z sześciu wybranych w marcu przez Sejm sędziów, od których prezydent Nawrocki odebrał ślubowanie, a prezes TK uznał za nowych sędziów Trybunału.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara

Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
