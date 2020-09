"Skarżącym jest obywatel polski Igor Tuleya". Europejski Trybunał Praw Człowieka zajmie się sprawą sędziego

"Nienawistne listy" i "negatywna kampania w mediach"

Napisano, że Tuleya w skardze wspomniał o wszczęciu siedmiu postępowań dyscyplinarnych przeciwko niemu w 2018 roku. "Postępowania dotyczą głównie uwag, które wygłosił publicznie lub pytań dotyczących jego udziału w publicznych spotkaniach, a inne odnoszą się do jego działalności sądowniczej" - wyjaśniono. Dodano, że w swojej ocenie był "przedmiotem negatywnej kampanii w mediach", a także otrzymywał anonimowe "nienawiste listy", jak również paczkę "zawierającą rzekomo bakterię wąglika".

Skarga Tuleyi została wniesiona do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 10 kwietnia 2019 roku. Sędzia powołał się na artykuł 8 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Igor Tuleya uważa, że postępowania dyscyplinarne podważyły jego reputację sędziego.

1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji. 2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób.

Europejski trybunał o postępowaniach dyscyplinarnych

Sędzia Tuleya powołał się również na artykuł 13, czyli prawo do skutecznego środka zaradczego argumentując, że nie ma żadnej prawnej drogi do zakwestionowania naruszenia jego prawa do prywatności. Sprawa ma zostać również zbadana na podstawie artykułu 10 dotyczącego wolności wypowiedzi.