Propozycja Porozumienia "interesująca" dla PO, ale poparcie od PiS "mało prawdopodobne". PSL ma swojego kandydata

Poparcie od PiS "mało prawdopodobne"

Rekomendację na RPO od Porozumienia, partii wchodzącej w skład Zjednoczonej Prawicy, otrzymał profesor Marek Konopczyński. To pedagog, specjalista resocjalizacji oraz profesor nauk społecznych.

Zastępca rzecznika Porozumienia Jan Strzeżek powiedział w środę w Radiu Plus, że ma "głęboką nadzieję, że to nie będzie kandydat tylko Zjednoczonej Prawicy, ale także w dużej mierze sił opozycyjnych".

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki, pytany w środę, czy jest to kandydat całego obozu rządzącego, odparł: - To jest na razie kandydatura Porozumienia. Dopytywany o ewentualne poparcie PiS dla tej kandydatury, odpowiedział: - Zastanowimy się dzisiaj. Myślę, że to jest mało prawdopodobne.