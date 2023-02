Rzecznik PiS: mamy nadzieję, że TK potwierdzi zgodność ustawy o SN z konstytucją

czytaj dalej

Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski był gościem Piotra Kraśki po ogłoszeniu decyzji Joe Bidena o podróży do Polski. W czasie rozmowy wygłosił do Polaków kilka słów w języku polskim. - To jest historyczny moment. Nigdy wcześniej prezydent USA nie był w Polsce dwa razy w ciągu jednego roku. Prezydent Biden dba o Polskę, dba o was i dba o wasze bezpieczeństwo. On jest pod wrażeniem tego, jak Polacy przyjęli uchodźców z Ukrainy - powiedział