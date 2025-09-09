Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy Ukraińcom. "Dwa filary"

Kierwiński: w projekcie ustawy o pomocy Ukraińcom jest uzależnienie wypłaty świadczeń od aktywności zawodowej Źródło: TVN24

- Ta ustawa, którą dzisiaj przyjęła Rada Ministrów, jest oczywistą odpowiedzią na nieuzasadnione i niemądre weto pana prezydenta (Karola) Nawrockiego sprzed dwóch tygodni dotyczące kwestii przedłużenia ochrony czasowej dla Ukraińców przebywających w Polsce - powiedział na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Przekonywał, że rząd stara się "jak najszybciej naprawić te błędy, które zaistniały w wyniku weta i uchronić Polaków przed gigantycznym bałaganem i przed potencjalnymi gigantycznymi skutkami finansowymi". - Gdyby ta propozycja, którą dziś składamy, nie została przyjęta, możemy liczyć się z tym, że koszty, które spadną na administrację (...) to są koszty dochodzące do 8 miliardów złotych - dodał.

Rządowy projekt ustawy o pomocy Ukraińcom

Kierwiński zaznaczył, że przyjęty projekt ustawy zawiera "dwa filary propozycji". - Pierwsza kwestia to kompleksowe uregulowanie kwestii świadczeń dla wszystkich cudzoziemców, którzy w Polsce pozostają - stwierdził.

Szef MSWiA powiedział, że rządowy projekt zakłada, iż świadczenia "będą uzależnione od aktywności zawodowej" danej osoby z zagranicy będącej w Polsce. Wśród nich wymienił programy 800 plus, Dobry start i Aktywnych rodzic . Uzupełnił, że wyłączeniu będą podlegać osoby, które wychowują dzieci z niepełnosprawnością po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu.

- To wszystko będzie bazowało na informacjach dotyczących odprowadzania składek ZUS-owskich, na systemach ZUS-owskich. Uszczelniamy ten system - mówił minister.

"Ustawa, która wprowadza jednolity system"

Jako drugi "filar" Kierwiński wymienił przedłużenie legalnego pobytu uchodźców wojennych z Ukrainy do 4 marca 2026 roku, w tym "dostępu do rynku pracy, edukacji, szkolnictwa wyższego". Doprecyzował, że umożliwi to m.in. dalsze podejmowanie legalnej pracy.

Minister podkreślił też, że wśród proponowanych przepisów znalazło się to, iż "świadczenia mogą być przyznawane tylko osobom posiadającym PESEL" i reguluje kwestie "małego ruchu granicznego".

- To jest ustawa, która wprowadza jednolity, całościowy system uzależnienia świadczeń dla cudzoziemców - wszystkich świadczeń i wszystkich cudzoziemców - od aktywności zawodowej na terenie Polski - podsumował minister.

Kierwiński przekazał, że projekt ustawy "w trybie ekspresowym" zostanie skierowany do Sejmu i wyraził też nadzieję, że po uchwaleniu zostanie podpisana przez prezydenta.

