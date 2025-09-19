Logo strona główna
Polska

Rząd mówi o 58 priorytetach, dziennikarka pyta: czy je poznamy?

Maciej Berek
Poznamy wszystkie 58 priorytetów? Berek odpowiada
Źródło: TVN24
Adam Szłapka oświadczył, że rząd ma 58 priorytetów obejmujących cztery obszary. Na zwołanej konferencji minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek wymienił tylko wybrane. Zapytany, czy poznamy wszystkie priorytety, odparł: - Zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób to zrobić, żeby to było najbardziej efektywne.

Minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek oraz rzecznik rządu Adam Szłapka zorganizowali w piątek konferencję prasową dotyczącą priorytetów rządu przyjętych na posiedzeniu rządu w zeszłym tygodniu. Wcześniej, w RMF FM Szłapka przekazał, że jest ich 58 i skupiają się na czterech obszarach. Zapowiadał, że szczegóły zostaną zaprezentowane na konferencji.

Podczas niej minister Berek przypomniał, że przy rekonstrukcji rządu premier Donald Tusk "zapowiedział nowe, energiczne podejście do tego, co ministrowie chcą zrobić". - Poprosiłem w imieniu premiera każdego z członków rządu, żeby przedstawił nie więcej niż trzy najważniejsze dla siebie pomysły, zadania na najbliższy okres, ale czasami oczywiście także w perspektywie dalszej - dodał. Zaznaczył, że "to nie oznacza, że minister zajmuje się tylko trzema rzeczami, tych zadań jest znacznie więcej".

Przekazał, że priorytety zostały ujęte w cztery obszary tematyczne: "Bezpieczna Polska, bezpieczni Polacy", "Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka", "Sprawne państwo i wysoka jakość usług publicznych", "Nowoczesne państwo cyfrowe".

Berek w każdym z tych obszarów wymienił kilka wybranych priorytetów. Jak powiedział, "zbyt dużo jest tych szczegółowych zagadnień, żeby omówić je wszystkie".

Poznamy 58 priorytetów?

Dziennikarka Polskiej Agencji Prasowej Sonia Otfinowska zapytała ministra, czy poznamy 58 priorytetów rządu. - Rozumiem, że (...) państwo planujecie rozliczać z wykonywanych zadań. Ale wydaje mi się, że jeśli to pozostanie na takim poziomie ogólności, jak to teraz zostało zaprezentowane, to być może społeczeństwo też będzie miało pewien problem ze zorientowaniem się, na ile coś, do czego ktoś się zobowiązał, zostało zrealizowane - zauważyła.

- Będziemy razem z panem rzecznikiem, z Centrum Informacyjnym Rządu ustalali ten mechanizm komunikacji. Chcemy, żebyście państwo otrzymali od nas pełną, wiarygodną informację. Zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób to zrobić, żeby to było najbardziej efektywne - odpowiedział Berek.

Maciej Berek
Maciej Berek
Źródło: PAP/Tomasz Gzell

Obszar: "Bezpieczna Polska, bezpieczni Polacy"

Mówiąc o priorytetach w obszarze "Bezpieczna Polska, bezpieczni Polacy" podczas konferencji prasowej, Berek wskazał, że to między innymi wojska dronowe.

- Do końca przyszłego roku będzie funkcjonował inspektorat wojsk bezzałogowych systemów uzbrojenia, będą funkcjonowały laboratoria dronowe w wybranych jednostkach wojskowych - powiedział minister. Jak dodał, "w tym priorytecie opisujemy również działania związane z dalszą budową, rozwijaniem Tarczy Wschód, to także program ochrony ludności cywilnej". - Na te działania związane z ochroną ludności już w przyszłym roku przeznaczamy ponad 17 miliardów złotych - oświadczył Berek.

Minister zaznaczył, że bezpieczeństwo to także bezpieczeństwo energetyczne. - I tu działania ministra energii, które mają spowodować, że polski system elektroenergetyczny będzie odporny na zagrożenia blackoutowe - powiedział Berek. Dodał, że bezpieczeństwo ekonomiczne to między innymi niskie ceny energii.

Obszar "Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka"

Przechodząc do drugiego obszaru, Berek powiedział, że program rozwoju inwestycji, nad którym pracuje minister finansów i gospodarki obejmuje działania przewidziane do 2035 roku. Będą one wspierać kluczowe inwestycje technologiczne, strategiczne i usługowe.

Jak dodał, jedną z najważniejszych jest Centralny Port Komunikacyjny, jako "strategiczna inwestycja infrastrukturalna, która efektywnie zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy". Berek poinformował, że w postępowaniach inwestycyjnych na przyszły rok przewidziane jest wydatkowanie na ten cel 40 miliardów złotych. W postępowaniach przetargowych położony ma być nacisk na jak największy udział tak zwanego komponentu krajowego. - Tam gdzie spółki skarbu państwa będą realizowały procesy inwestycyjne, w granicach prawa wspierać będą lokalnych przedsiębiorców - podkreślił.

Według ministra, kontynuowane mają być prace nad uruchomieniem pierwszej elektrowni jądrowej, a także mniejszych jądrowych bloków energetycznych, tak zwanych SMR-ów.

Rzecznik rządu Adam Szłapka
Rzecznik rządu Adam Szłapka
Źródło: PAP/Tomasz Gzell

Kontynuowany ma być również "renesans polskiej kolei". Według ministra, na kompleksową modernizację taboru przewidziano 16 miliardów złotych. - Zbudowanych zostanie 600 wagonów, 35 hybrydowych zespołów trakcyjnych, lokomotywy wielonapędowe i nowoczesne składy piętrowe, które mogą zrewolucjonizować naszą kolej jak Pendolino - podkreślił.

Minister zapowiedział uproszczenie prawa podatkowego. - Będziemy chcieli w dialogu ze stroną społeczną wprowadzać zmiany w systemie, które sprawią, że będzie on bardziej czytelny i przyjazny dla podatników - powiedział. Jak dodał, kontynuowane mają być prace nad deregulacją. - Przyjęliśmy już 146 propozycji Inicjatywy SprawdzaMy. Deklarujemy, że będzie co najmniej 200 punktowych zmian deregulacyjnych - podsumował Berek.

Berek o priorytetach rządu zgłoszonych przez ministrów
Źródło: TVN24

Obszar "Sprawne państwo i wysoka jakość usług publicznych"

Odnosząc się do obszaru "Sprawne państwo i wysoka jakość usług publicznych", mówił, że "państwo sprawne, to państwo przede wszystkim praworządne, oparte o dobrze funkcjonujące instytucje publiczne". - To sprawny system sądownictwa, (...) łatwo dostępny system świadczeń zdrowotnych, (...) edukacja i nauka na miarę współczesnych dzisiejszych wyzwań - kontynuował.

Minister zaznaczył, że punktem wyjścia w tym obszarze ma być przywracanie praworządności. Wśród konkretnych zadań wymienił usprawnienie sądów i prokuratury przez między innymi poszerzenie zakresu spraw, w których mogą orzekać asesorzy czy sędziowie w stanie spoczynku. Ważną rolę w tym procesie mają również odegrać narzędzia cyfrowe.

Jak zapowiedział Berek, dalsza cyfryzacja ma także postępować w obszarze zdrowia. Wśród nowych usług wskazał wprowadzenie centralnej rejestracji e-wizyt, upowszechnianie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji.

- Wysoka jakość usług publicznych to także ciąg dalszy prac nad dostępnością żłobków - powiedział Berek. Zadeklarował, że do 2026 roku poziom "użłobkowienia" w gminach ma wynieść nie mniej niż 55 procent oraz nie mniej niż 60 procent w 2027 roku.

Wśród pozostałych priorytetów Berek wymienił między innymi modernizowanie Orlików oraz wspieranie nauczycieli w efektywnej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Obszar "Nowoczesne państwo cyfrowe"

Czwarty obszar priorytetów rządu to cyfryzacja. Berek przypomniał rozwiązania już wprowadzone - aplikację mObywatel. Wśród nowych możliwości dostępnych w mObywatelu wymienił e-legitymację szkolną oraz usługę mStłuczka.

Zapowiedział, że resort cyfryzacji deklaruje, że do końca 2027 roku będzie około 15 milionów użytkowników aplikacji mObywatel.

- Nowoczesne państwo cyfrowe to także inne działanie. To wsparcie sztucznej inteligencji w biznesie, w nauce, w administracji publicznej. To cyfryzacja podmiotów nauki szkolnictwa wyższego - wymieniał minister.

Kolejną kwestią, na którą zwrócił uwagę, jest obszar e-legislacji. Ma to być system, który nie tylko będzie wspierać podmioty publiczne w stanowieniu prawa, ale będzie zapewniać łatwiejszy dostęp wszystkim zainteresowanym do tego, jakie prawo jest przygotowywane, jakie zostało ustanowione i jaka jest jego treść.

OGLĄDAJ: Rząd o priorytetach na kolejne lata. "Nie unieważniają dotychczasowych zobowiązań"
Maciej Berek

Rząd o priorytetach na kolejne lata. "Nie unieważniają dotychczasowych zobowiązań"

Maciej Berek
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/kab

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Tomasz Gzell

