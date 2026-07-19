Polska Ryszard Terlecki zwrócił się do maślarzy. "Muszę ich zmartwić" Filip Czerwiński |

Ryszard Terlecki nie siedzi już w Sejmie obok Jarosława Kaczyńskiego Źródło wideo: Sejm.gov.pl Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada

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W PiS-ie panuje napięta atmosfera, bo były premier Mateusz Morawiecki - lider frakcji harcerzy - założył niedawno Stowarzyszenie Rozwój Plus. 15 lipca kierownictwo partii zabroniło członkom udziału w stowarzyszeniach i nakazało ich opuszczenie w ciągu siedmiu dni.

44 parlamentarzystów PiS wystosowało list do Jarosława Kaczyńskiego, w którym przekonują, że działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus nie stoi w sprzeczności z celami partii. W piątek Mateusz Morawiecki spotkał się z prezesem PiS w tej sprawie. - Nie doprowadziła ona do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej - przekazał potem rzecznik PiS Rafał Bochenek

Ostrzeżenie dla maślarzy

Frakcja maślarzy - osób zaliczanych do przeciwników Mateusza Morawieckiego w partii, do których należy też kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek - otrzymała w niedzielę ostrzeżenie od Ryszarda Terleckiego, byłego szefa klubu PiS.

"Niektórzy z naszych kolegów Maślarzy chcą wykazać się gorliwością i prą do rozłamu. Muszę ich zmartwić: Prezes czasem lubi słuchać lizusów, ale ich nie szanuje. Dlatego potem może się okazać, że niepotrzebnie się wygłupili" - napisał w serwisie X.

Niektórzy z naszych kolegów Maślarzy chcą wykazać się gorliwością i prą do rozłamu. Muszę ich zmartwić: Prezes czasem lubi słuchać lizusów, ale ich nie szanuje. Dlatego potem może się okazać, że niepotrzebnie się wygłupili. — Ryszard Terlecki (@RyszardTerlecki) July 19, 2026 Rozwiń

Poseł Terlecki nie wskazał, kogo uważa za lizusa. W sobotę szerokim echem odbił się wpis jego kolegi z klubu Kacpra Płażyńskiego, w którym oskarżył Morawieckiego o rozbijanie partii.

"Mateusz Morawiecki chce stworzyć wrażenie, że jest wyrzucany z PiS. Jest odwrotnie. W imię jedynie osobistych ambicji dzieli największą partię opozycyjną, jedyną, która może sprawić, że Donald Tusk straci władzę" - ocenił w serwisie X.

Mateusz Morawiecki chce stworzyć wrażenie, że jest wyrzucany z PiS. Jest odwrotnie. W imię jedynie osobistych ambicji dzieli największą partię opozycyjną, jedyną, która może sprawić, że Donald Tusk straci władzę.



Jest mi z tego powodu bardzo przykro, bo cenię zarówno premiera… pic.twitter.com/1GTVCuLDBz — Kacper Płażyński (@KacperPlazynski) July 18, 2026 Rozwiń

Dwie frakcje w PiS

Harcerze to najbliższe otoczenie Mateusza Morawieckiego, z którym współpracował jako premier, wicepremier lub wcześniej jeszcze jako prezes banku BZ WBK. Niektórzy członkowie tej frakcji byli w przeszłości w Związku Harcerzy Rzeczypospolitej, jak na przykład Michał Dworczyk, były szef kancelarii premiera, a obecnie europoseł PiS. Do tej frakcji zaliczani są też europosłowie Piotr Mueller i Waldemar Buda oraz posłowie Janusz Cieszyński, Olga Semeniuk-Patkowska, Krzysztof Szczucki czy Anna Gembicka.

Maślarze to frakcja przeciwna harcerzom. Według trzech naszych źródeł autorem określenia jest jeden z harcerzy, europoseł PiS Waldemar Buda. Nazwa nawiązuje do wpisu europosła PiS Tobiasza Bocheńskiego, który oburzył się, że na pokładzie samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT dostał niemieckie masło z napisem "Deutsche Markenbutter", czyli "niemieckie masło najwyższej jakości". LOT wyjaśniał, że wspiera polskich producentów, ale ze względów logistycznych - jak większość linii lotniczych - korzysta z usług cateringowych w portach docelowych, w tym przypadku we Frankfurcie.

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Określenie przylgnęło również do Jacka Sasina, Przemysława Czarnka i Patryka Jakiego, bo to oni we wrześniu opublikowali zdjęcie ze wspólnego spotkania, które podsyciło dyskusję o marginalizowaniu Morawieckiego w PiS.