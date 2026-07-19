Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Ryszard Terlecki zwrócił się do maślarzy. "Muszę ich zmartwić"

|
Ryszard Terlecki
Ryszard Terlecki nie siedzi już w Sejmie obok Jarosława Kaczyńskiego
Źródło wideo: Sejm.gov.pl
Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada
Prezes czasem lubi słuchać lizusów, ale ich nie szanuje - napisał w internecie Ryszard Terlecki, poseł PiS i były przewodniczący klubu parlamentarnego tej partii. Ostrzegł tym samym frakcję maślarzy, którzy jego zdaniem prą do rozłamu.

W PiS-ie panuje napięta atmosfera, bo były premier Mateusz Morawiecki - lider frakcji harcerzy - założył niedawno Stowarzyszenie Rozwój Plus. 15 lipca kierownictwo partii zabroniło członkom udziału w stowarzyszeniach i nakazało ich opuszczenie w ciągu siedmiu dni.

44 parlamentarzystów PiS wystosowało list do Jarosława Kaczyńskiego, w którym przekonują, że działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus nie stoi w sprzeczności z celami partii. W piątek Mateusz Morawiecki spotkał się z prezesem PiS w tej sprawie. - Nie doprowadziła ona do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej - przekazał potem rzecznik PiS Rafał Bochenek

Ostrzeżenie dla maślarzy

Frakcja maślarzy - osób zaliczanych do przeciwników Mateusza Morawieckiego w partii, do których należy też kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek - otrzymała w niedzielę ostrzeżenie od Ryszarda Terleckiego, byłego szefa klubu PiS.

"Niektórzy z naszych kolegów Maślarzy chcą wykazać się gorliwością i prą do rozłamu. Muszę ich zmartwić: Prezes czasem lubi słuchać lizusów, ale ich nie szanuje. Dlatego potem może się okazać, że niepotrzebnie się wygłupili" - napisał w serwisie X.

Poseł Terlecki nie wskazał, kogo uważa za lizusa. W sobotę szerokim echem odbił się wpis jego kolegi z klubu Kacpra Płażyńskiego, w którym oskarżył Morawieckiego o rozbijanie partii.

"Mateusz Morawiecki chce stworzyć wrażenie, że jest wyrzucany z PiS. Jest odwrotnie. W imię jedynie osobistych ambicji dzieli największą partię opozycyjną, jedyną, która może sprawić, że Donald Tusk straci władzę" - ocenił w serwisie X.

Dwie frakcje w PiS

Harcerze to najbliższe otoczenie Mateusza Morawieckiego, z którym współpracował jako premier, wicepremier lub wcześniej jeszcze jako prezes banku BZ WBK. Niektórzy członkowie tej frakcji byli w przeszłości w Związku Harcerzy Rzeczypospolitej, jak na przykład Michał Dworczyk, były szef kancelarii premiera, a obecnie europoseł PiS. Do tej frakcji zaliczani są też europosłowie Piotr Mueller i Waldemar Buda oraz posłowie Janusz Cieszyński, Olga Semeniuk-Patkowska, Krzysztof Szczucki czy Anna Gembicka.

Maślarze to frakcja przeciwna harcerzom. Według trzech naszych źródeł autorem określenia jest jeden z harcerzy, europoseł PiS Waldemar Buda. Nazwa nawiązuje do wpisu europosła PiS Tobiasza Bocheńskiego, który oburzył się, że na pokładzie samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT dostał niemieckie masło z napisem "Deutsche Markenbutter", czyli "niemieckie masło najwyższej jakości". LOT wyjaśniał, że wspiera polskich producentów, ale ze względów logistycznych - jak większość linii lotniczych - korzysta z usług cateringowych w portach docelowych, w tym przypadku we Frankfurcie.

Określenie przylgnęło również do Jacka Sasina, Przemysława Czarnka i Patryka Jakiego, bo to oni we wrześniu opublikowali zdjęcie ze wspólnego spotkania, które podsyciło dyskusję o marginalizowaniu Morawieckiego w PiS.

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
shutterstock_1103801354
Zlokalizowano prawdziwy męski punkt G. To delta rozkoszy
Agata Daniluk
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
Czarno na białym
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
Udostępnij:
Tagi:
Ryszard TerleckiPrawo i SprawiedliwośćJarosław KaczyńskiPrzemysław Czarnek
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Wyrok w sprawie zgwałcenia niemowlęcia. 20 lat więzienia dla oskarżonego
Niemowlę miało gorączkę, matka zabrała je do szpitala. Ojciec usłyszał zarzuty
Kielce
Burze
Gdzie jest burza? Pada nawalny deszcz
METEO
Burze z gradem
Alert RCB w kolejnych powiatach
METEO
Zalane rondo Sobieskiego w Białej Podlaskiej
Przeszła ulewa, rondo popłynęło. Burze nad Polską
METEO
Potrącenie pieszego w Miastku
Jechał z przyczepą kempingową, potrącił pieszego
Trójmiasto
53 min
Argentyńscy piłkarze po meczu z Anglią wyszli na murawę z transparentem: "Malwiny są argentyńskie"
Dla nich to był coś więcej niż mecz. "Chcieli pokazać swoje przesłanie polityczne"
Podcast o zagranicy
Osiedle Koło na Woli. Bloki przy ulicy Górczewskiej
Duża niespodzianka na rynku mieszkań
BIZNES
Zakwit sinic - zdj. przykładowe
Znaleźli toksyny sinic w powietrzu i pustynnym pyle
METEO
imageTitle
"Piłkarskie święto zakończy się dziś wieczorem. Pytania nie"
EUROSPORT
Wielokilometrowe korki na A6 i S3 pod Szczecinem (zdjęcie ilustracyjne)
Jedziesz nad morze? Uzbrój się w cierpliwość
Szczecin
Wypadek pod Płockiem
Jechał za blisko auta, doszło do wypadku. Motocyklista ranny
WARSZAWA
Pożar samochodu na A4
Wielka chmura dymu na A4
Kraków
moskwa rosja shutterstock_2532910897_1
Tak Rosjanie unikają coraz wyższych podatków. "To bardzo niepokojący moment"
BIZNES
Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz po wielkim ataku. "Nie ustąpimy!"
Świat
W poszukiwania chłopca zaangażowali się policjanci, strażacy, strażacy ochotnicy i okoliczni mieszkańcy
Stracili z oczu 3,5-letniego chłopca. "Zbliżał się wieczór, liczyła się każda minuta"
Lublin
Arena finału mundialu ginęła w strugach deszczu
Wczoraj lało, jak będzie dziś? Prognozy na finał mistrzostw świata
METEO
imageTitle
Kontrolerzy antydopingowi nie próżnują. Obudzili liderów w środku nocy
EUROSPORT
Praca w upale, Włochy
Upały obniżają efektywność. Eksperci wyliczyli, ile tracimy na wydajności
BIZNES
Mateusz Morawiecki - konferencja
Morawiecki "nie ma wyjścia"
Polska
Remont na Moście Siekierkowskim
Jezdnia będzie zwężona. Remont na Moście Siekierkowskim
WARSZAWA
Po pościgu służby zatrzymały ciężarówkę pełną zbiorników z niebezpieczną substancją
Ciężarówką ze żrącymi substancjami staranował radiowozy. Są zarzuty
Kujawsko-Pomorskie
Papugą zaopiekował się Ekopatrol
Papuga i wiewiórka potrzebowały pomocy. Zareagowali mieszkańcy
WARSZAWA
imageTitle
Trener Argentyny zapytany o Hiszpanię. "Martwię się o wszystko"
EUROSPORT
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: to może być najchłodniejszy moment wakacji
METEO
Chłopiec wjechał skuterem w budynek na wodzie
11-latek złapał za manetkę gazu. Skuter uderzył w dom. Ranni opuścili szpital
Olsztyn
Klatka kluczowa-569077
2,7 promila, dwa zakazy prowadzenia. W obywatelskim zatrzymaniu brała udział ekipa TVN24
Katowice
Telefon komórkowy (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria popularnych serwisów społecznościowych opanowana
BIZNES
imageTitle
FIFA liczy miliardy. Przychody z mundialu ponad dwukrotnie większe niż w Katarze
EUROSPORT
Atak na magazyn ropy w Kraju Stawropolskim
Płoną magazyny ropy naftowej w Rosji
BIZNES
Pożar domu wczasowego Panorama w Zakopanem
Kolejny pożar pensjonatu. Właściciel siedział w więzieniu za jego niszczenie
Kraków
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica