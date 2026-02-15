Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Suski wstawił się za Terleckim". Kulisy spotkania w PiS

Sejm, PiS, Kaczyński, Terlecki, Błaszczak
"Suski wstawił się za Terleckim". Kulisy spotkania w PiS
Źródło: TVN24
Z moich informacji wynika, że odbyło się posiedzenie pomniejszonego klubu Prawa i Sprawiedliwości, na którym Marek Suski wstawił się za Ryszardem Terleckim - powiedział "W kuluarach" dziennikarz TVN24+ Patryk Michalski. Odniósł się do spięcia Terleckiego z Sebastianem Kaletą, które wywołało awanturę w szeregach PiS.

Dziennikarz TVN24+ Patryk Michalski mówił "W kuluarach" w TVN24, że ma wrażenie, że "dawno nie było takiej wojny" w Prawie i Sprawiedliwości. Podkreślił, że "wystarczył tylko jeden impuls, żeby zapłonął cały" serwis X.

We wtorek reporterka "Faktów" TVN i współautorka "Podcastu politycznego" w TVN24+ Arleta Zalewska zapytała posła PiS Ryszarda Terleckiego, czy "zabrałby pieniądze Zbigniewowi Ziobrze za to, że nie przychodzi do Sejmu". Do rozmowy nagle wtrącił się Sebastian Kaleta, który zasugerował byłemu wicemarszałkowi Sejmu, aby nie wypowiadał się w tej sprawie. W piątek pytany o to przez Radomira Wita Terlecki, skwitował całą sytuację krótko: - Gówniarzeria.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
W PiS wrze. "Gówniarzeria", "prawdziwe dno" i "ataki na partyjnych kolegów"

W PiS wrze. "Gówniarzeria", "prawdziwe dno" i "ataki na partyjnych kolegów"

"'Gówniarzeria' to delikatne określenie". Co się dzieje w PiS?

"'Gówniarzeria' to delikatne określenie". Co się dzieje w PiS?

Marcin Złotkowski

Jak mówił "W kuluarach" Michalski, usłyszał o "wielkim sporze, którego kamery nie zarejestrowały". - Było posiedzenie takiego pomniejszonego klubu Prawa i Sprawiedliwości i tam Marek Suski wstawił się za Ryszardem Terleckim mówiąc, że nie godzi się by profesora w taki sposób pouczać - zdradził. - Ale wtedy, jak usłyszałem, Mariusz Błaszczak powiedział: kończymy to spotkanie, tak, żeby wszyscy się rozeszli - dodał.

Kaleta ucisza Terleckiego. "Może pan się w tej sprawie nie wypowiada"
Źródło: Arleta Zalewska/Fakty TVN

Odniósł się do burzy, która w związku ze spięciem Terleckiego z Kaletą wybuchła w piątek między politykami PiS w mediach społecznościowych.

Michalski wyliczył, że głos w tej sprawie w serwisie X zabrało 35 osób z klubu PiS liczącego 188 posłów. Jak mówił opowiadali się wprost po jednej ze stron albo podawali dalej wpisy. Według dziennikarza TVN24+ za Terleckim opowiedziało się 20 parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, a za Kaletą - 15.

Klatka kluczowa-225677
Terlecki o Kalecie: gówniarzeria
Źródło: TVN24

Michalski zaznaczył, że to spór między frakcjami harcerzy i maślarzy. Wspomniał, że Terlecki zaliczany jest do obozu harcerzy, a Kalecie bliżej do maślarzy.

- Słyszę głosy, że wystarczyło kilka, kilkanaście dni nieobecności Jarosława Kaczyńskiego, by ta partia zupełnie się rozpierzchła prezesowi PiS - powiedział dziennikarz TVN24+.

CZYTAJ WIĘCEJ: Maślarze, harcerze, zakoniarze. Kto jest kim w PiS?

Wojna frakcji w PiS. "Ludzie boją się, mają rodziny na utrzymaniu"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wojna frakcji w PiS. "Ludzie boją się, mają rodziny na utrzymaniu"

Patryk Michalski, Dariusz Kubik

"Słyszę, że będziemy obserwować kolejne ostre wojny"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński napisał w piątek wieczorem w mediach społecznościowych, że "każdy, kto zabierze w tej szkodliwej dyskusji głos, niezależnie od zasług i partyjnej pozycji, zostanie zawieszony w prawach członka PiS". Rzecznik PiS Rafał Bochenek doprecyzował później, że chodzi o wymianę zdań między politykami PiS na temat Terleckiego i Kalety.

Reporterka TVN24 Maja Wójcikowska opowiadała, że od jednego z maślarzy usłyszała, że wpis Kaczyńskiego jest "kierowany do Morawieckiego, Terleckiego". - Że nie bez przyczyny jest tutaj napisane, że bez względu na partyjną pozycję, na jego doświadczenie będzie zawieszony każdy, kto ośmieli się jeszcze coś wbrew partii, albo w ramach takich sporów powiedzieć - mówiła.

Dziennikarz TVN24 Radomir Wit powiedział, że nie wierzy w to, że "to uspokoi sytuację i jest w stanie stłumić ambicje". - Nie wierzę też w to, że Mateusz Morawiecki odpuści widząc, że Jarosław Kaczyński teraz swoje polityczne emocje, jakieś polityczne uczucia dotyczące tego, kto może potencjalnie stanąć na czele tego obozu już kieruje w stronę albo posła [Tobiasza] Bocheńskiego, albo ministra [Zbigniewa] Boguckiego, że wśród tych polityków, którzy mają jakieś zasługi dla Prawa i Sprawiedliwości, ale nie takie jak Mateusz Morawiecki, widzi potencjalnych kandydatów do tego, żeby dalej byli twarzami obozu zjednoczonej, albo coraz mniej zjednoczonej prawicy - mówił.

Michalski ocenił, że "konieczny był ten wpis" prezesa PiS, przy czym dodał, "słyszy też takie głosy, że nie uda się już tego posklejać i będziemy obserwowali w najbliższych dniach i tygodniach kolejne ostre wojny".

Spór na wewnętrznej grupie PiS

Dziennikarz TVN24+ ujawnił też, że w PiS trwa jeszcze jeden spór. Jak opowiadał, na wewnętrznej grupie Prawa i Sprawiedliwości "wybuchł spór pomiędzy Pawłem Jabłońskim i Januszem Kowalskim o to, kto odpowiada za wszystkie 'porażki' Mateusza Morawieckiego". - Panów na tej wewnętrznej grupie, z tego co ustaliłem, rozdzielał Przemysław Czarnek, który przypomniał, że dzisiaj jest niedziela i w sumie to taki dzień, kiedy od sporów można byłoby odpocząć - podsumował.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Justyna Sochacka

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Nowak

Udostępnij:
Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćRyszard Terlecki
Czytaj także:
imageTitle
Na co stać Polaków w konkursie duetów? Między komentatorami zgody nie ma
EUROSPORT
imageTitle
Bednarek mocny nie tylko w obronie. Gol Polaka dał zwycięstwo FC Porto
EUROSPORT
Powódź na Garonnie w południowo-zachodniej Francji
Poziom wody wciąż wysoki. Do niektórych wsi można dotrzeć tylko łodzią
METEO
Mróz, noc
Alarmy przed mrozem. Miejscami będą ważne do wtorku
METEO
imageTitle
Jeszcze jedna szansa na skoczni. Starty Polaków w poniedziałek 16 lutego
EUROSPORT
Zbigniew Bogucki
Nawrocki obserwatorem w Radzie Pokoju? Szef kancelarii komentuje
Polska
imageTitle
Mistrzostwa Norwegii na igrzyskach. Smutny konkurs dla Polek
EUROSPORT
Śnieg w południowo-zachodniej Holandii
Duże europejskie lotnisko odwołało setki lotów. Przyczyną atak zimy
METEO
Marco Rubio na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa
"Zbyt miłe, by mogło być prawdziwe". To przemówienie zwróciło uwagę
Świat
imageTitle
Mocna odpowiedź na zarzuty łyżwiarki
EUROSPORT
Maryna Gąsienica-Daniel
Życiowy wynik Gąsienicy-Daniel, sukces biathlonistek. Niedziela na igrzyskach
EUROSPORT
imageTitle
Bohater polskiej kadry zaskoczył. Zastanawia się, komu oddać medal
EUROSPORT
Noc, zima, śnieg, park
-22 stopnie. Gdzie nocą może być tak lodowato
METEO
imageTitle
Igrzyska miłości. Po walentynkach zapasy prezerwatyw "tymczasowo wyczerpane"
EUROSPORT
imageTitle
"Bobby" pojechał po medal. Wielka radość w polskim obozie
EUROSPORT
Operacja przejęcia tankowca przez siły zbrojne USA
Próbował uciec przed "blokadą Trumpa". Amerykanie weszli na pokład
Świat
imageTitle
Gorzkie słowa. "Na rok olimpijski zostałam sama, bez trenera"
EUROSPORT
imageTitle
Do medalu zabrakło 0,12 sekundy
EUROSPORT
Powodzie na Wyspie Północnej w Nowej Zelandii
Tysiące bez prądu, odwołane loty. Wprowadzono stan wyjątkowy
METEO
Na treningach i w zawodach Pola Bełtowska daje z siebie wszystko
Obrzydliwe słowa do nastolatki. Czy ktoś jest na to gotowy?
Rafał Kazimierczak
Opady śniegu w stolicy (zdjęcia z 14 stycznia)
Nadciągają kolejne opady. Zobacz, gdzie sypnie śniegiem
METEO
imageTitle
Niezłomna Brignone. Na stok mogła już nie wrócić, ma dwa złote medale
EUROSPORT
Dyrektor komunikacji i marketingu Korony Kielce Michał Siejak z rozciętą głową
Awantura na boisku, policja zatrzymała kolejną osobę
WARSZAWA
Paweł Śliz, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Henning-Kloska
Mają "instrukcję obsługi spokoju". Co dalej?
Polska
imageTitle
"Było blisko". Łzy w oczach Gąsienicy-Daniel
EUROSPORT
Orla Perć
Odnaleziono ciało turysty, który zaginął na Orlej Perci
METEO
Wyścigi na tafli jeziora Śniardwy, Nowe Guty (Warmińsko-Mazurskie)
Wyścigi na zamarzniętym jeziorze. "W zeszłym tygodniu było tam trzysta aut"
Olsztyn
imageTitle
To nie miało prawa się wydarzyć. Niespotykany wynik w olimpijskim gigancie
Najnowsze
Herman Hałuszczenko
Były minister "wysadzony z pociągu" i zatrzymany na granicy
Świat
Pekin, Chiny
Chińskie zbliżenie. Ukłon w stronę Kanady i Wielkiej Brytanii
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica