"Suski wstawił się za Terleckim". Kulisy spotkania w PiS

Dziennikarz TVN24+ Patryk Michalski mówił "W kuluarach" w TVN24, że ma wrażenie, że "dawno nie było takiej wojny" w Prawie i Sprawiedliwości. Podkreślił, że "wystarczył tylko jeden impuls, żeby zapłonął cały" serwis X.

We wtorek reporterka "Faktów" TVN i współautorka "Podcastu politycznego" w TVN24+ Arleta Zalewska zapytała posła PiS Ryszarda Terleckiego, czy "zabrałby pieniądze Zbigniewowi Ziobrze za to, że nie przychodzi do Sejmu". Do rozmowy nagle wtrącił się Sebastian Kaleta, który zasugerował byłemu wicemarszałkowi Sejmu, aby nie wypowiadał się w tej sprawie. W piątek pytany o to przez Radomira Wita Terlecki, skwitował całą sytuację krótko: - Gówniarzeria.

Jak mówił "W kuluarach" Michalski, usłyszał o "wielkim sporze, którego kamery nie zarejestrowały". - Było posiedzenie takiego pomniejszonego klubu Prawa i Sprawiedliwości i tam Marek Suski wstawił się za Ryszardem Terleckim mówiąc, że nie godzi się by profesora w taki sposób pouczać - zdradził. - Ale wtedy, jak usłyszałem, Mariusz Błaszczak powiedział: kończymy to spotkanie, tak, żeby wszyscy się rozeszli - dodał.

Odniósł się do burzy, która w związku ze spięciem Terleckiego z Kaletą wybuchła w piątek między politykami PiS w mediach społecznościowych.

Michalski wyliczył, że głos w tej sprawie w serwisie X zabrało 35 osób z klubu PiS liczącego 188 posłów. Jak mówił opowiadali się wprost po jednej ze stron albo podawali dalej wpisy. Według dziennikarza TVN24+ za Terleckim opowiedziało się 20 parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, a za Kaletą - 15.

Michalski zaznaczył, że to spór między frakcjami harcerzy i maślarzy. Wspomniał, że Terlecki zaliczany jest do obozu harcerzy, a Kalecie bliżej do maślarzy.

- Słyszę głosy, że wystarczyło kilka, kilkanaście dni nieobecności Jarosława Kaczyńskiego, by ta partia zupełnie się rozpierzchła prezesowi PiS - powiedział dziennikarz TVN24+.

"Słyszę, że będziemy obserwować kolejne ostre wojny"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński napisał w piątek wieczorem w mediach społecznościowych, że "każdy, kto zabierze w tej szkodliwej dyskusji głos, niezależnie od zasług i partyjnej pozycji, zostanie zawieszony w prawach członka PiS". Rzecznik PiS Rafał Bochenek doprecyzował później, że chodzi o wymianę zdań między politykami PiS na temat Terleckiego i Kalety.

Reporterka TVN24 Maja Wójcikowska opowiadała, że od jednego z maślarzy usłyszała, że wpis Kaczyńskiego jest "kierowany do Morawieckiego, Terleckiego". - Że nie bez przyczyny jest tutaj napisane, że bez względu na partyjną pozycję, na jego doświadczenie będzie zawieszony każdy, kto ośmieli się jeszcze coś wbrew partii, albo w ramach takich sporów powiedzieć - mówiła.

Dziennikarz TVN24 Radomir Wit powiedział, że nie wierzy w to, że "to uspokoi sytuację i jest w stanie stłumić ambicje". - Nie wierzę też w to, że Mateusz Morawiecki odpuści widząc, że Jarosław Kaczyński teraz swoje polityczne emocje, jakieś polityczne uczucia dotyczące tego, kto może potencjalnie stanąć na czele tego obozu już kieruje w stronę albo posła [Tobiasza] Bocheńskiego, albo ministra [Zbigniewa] Boguckiego, że wśród tych polityków, którzy mają jakieś zasługi dla Prawa i Sprawiedliwości, ale nie takie jak Mateusz Morawiecki, widzi potencjalnych kandydatów do tego, żeby dalej byli twarzami obozu zjednoczonej, albo coraz mniej zjednoczonej prawicy - mówił.

Michalski ocenił, że "konieczny był ten wpis" prezesa PiS, przy czym dodał, "słyszy też takie głosy, że nie uda się już tego posklejać i będziemy obserwowali w najbliższych dniach i tygodniach kolejne ostre wojny".

Spór na wewnętrznej grupie PiS

Dziennikarz TVN24+ ujawnił też, że w PiS trwa jeszcze jeden spór. Jak opowiadał, na wewnętrznej grupie Prawa i Sprawiedliwości "wybuchł spór pomiędzy Pawłem Jabłońskim i Januszem Kowalskim o to, kto odpowiada za wszystkie 'porażki' Mateusza Morawieckiego". - Panów na tej wewnętrznej grupie, z tego co ustaliłem, rozdzielał Przemysław Czarnek, który przypomniał, że dzisiaj jest niedziela i w sumie to taki dzień, kiedy od sporów można byłoby odpocząć - podsumował.

