Polska Ryszard Petru: uważam, że prezesa NBP w kajdankach nie powinno się wyprowadzać Kamila Grenczyn |

Petru o Trybunale Konstytucyjnym. "Bez wątpienia państwo musi działać i nie może stać za barierką" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W środę Maciej Berek złożył ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie. Ślubowania nie uznali na razie ani prezes TK Bogdan Święczkowski, ani prezydent Karol Nawrocki. W "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Ryszard Petru był pytany, czy według niego jest sposób na rozwiązanie sporu dotyczącego instytucji.

- Bez wątpienia państwo musi działać i nie może stać za barierką, to jest punkt pierwszy. Ja oczywiście nie głosowałem za tym, żeby pan Berek był sędzią Trybunału, ale nie ze względu na to, że się nie nadaje, bo się nadaje, tylko ze względu na to, że przed chwilą miał funkcję polityczną - powiedział.

Petru ocenił też, że konflikt dotyczący Trybunału "nie może być w nieskończoność". - Sądzę, że został nam jeden tydzień, dwa tygodnie, a na pewno nie miesiące do kontynuacji, bo wyjdzie na to, że państwo jest słabe - powiedział.

Petru o sytuacji w NBP i Glapińskim

9 października sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przyjęła sprawozdanie z prac w sprawie wstępnego wniosku o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Komisja wniosła o pociągnięcie Adama Glapińskiego do odpowiedzialności konstytucyjnej.

- Jego działanie [Glapińskiego - red.], jeżeli chodzi o inflację, nagrody, zaangażowanie się po stronie prezydenta w kwestii SAFE - to wszystko sugeruje, że to nie jest najlepszy prezes NBP, chyba najgorszy w historii najnowszej Rzeczypospolitej, ale uważam, że prezesa NBP w kajdankach czy w inny sposób z NBP nie należy wyprowadzać - komentował sprawę Petru.

Artykuł aktualizowany.

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