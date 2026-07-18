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Fakty po Faktach

Ryszard Petru chce przejąć wyborców Konfederacji. "Żadnych nowych podatków. To jest bardzo ważne"

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Ryszard Petru
Ryszard Petru chce przejąć wyborców Konfederacji. "Żadnych nowych podatków. To jest bardzo ważne"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
60 procent obecnych wyborców Konfederacji głosuje na Konfederację jako na mniejsze zło - mówił w "Faktach po Faktach" TVN24 Ryszard Petru, poseł klubu Centrum, ale nie członek Unii Centrum. Ma bowiem własne plany polityczne. - Nazwałem to roboczo "Ruch na rzecz wolności" - zdradził.

W niedzielę 12 lipca politycy z Klubu Parlamentarnego Centrum i Unii Europejskich Demokratów ogłosili powstanie nowej partii politycznej - Unii Centrum. Nie wszedł do niej jednak Ryszard Petru, wiceprzewodniczący klubu Centrum.

- Nie wszedłem do ugrupowania, które nazywa się Unia Centrum, dlatego że chcę tworzyć znacznie szerszy ruch. Nazwałem to roboczo "Ruch na rzecz wolności" - powiedział w "Faktach po Faktach" TVN24 Ryszard Petru. 

Program dla wyborców Konfederacji

Ryszard Petru przyznał, że chce do siebie przyciągnąć wyborców Konfederacji.

- 60 procent obecnych wyborców Konfederacji głosuje na Konfederację jako na mniejsze zło. Dlatego, że nie mają alternatywy. Nie chcą głosować na Koalicję Obywatelską, nie zagłosują na Lewicę, nie zagłosują też na PiS - mówił polityk.

Zdaniem Petru ci wyborcy są do pozyskania, jeżeli zaproponuje się im program, który jest zgodny z tym, czego oni oczekują.

- Żadnych nowych podatków. To jest bardzo ważne. (...) Zaufanie do obywatela, zamiast takie przekonanie, że jest domniemanie przestępstwa - wymieniał.

Gość "Faktów po Faktach" przypomniał, że obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców to jest postulat, z którym obecna większość szła do wyborów, ale nie został on zrealizowany. W zeszłym roku zawetował to prezydent Andrzej Duda.

- Najtańszą formą obniżki obciążeń podatkowych byłaby obniżka składki zdrowotnej. Bo widzimy, że w systemie ochrony zdrowia jest dużo pieniędzy. Tylko one wypływają nie tam, gdzie trzeba - przekonywał Petru.

Czy Petru i Morawiecki idą w tym samym kierunku?

Prowadzący program Piotr Kraśko dopytywał swojego rozmówcę, czy on i Mateusz Morawiecki czasem nie zmierzają w tym samym kierunku na scenie politycznej.

- Nie planuję żadnych działań z Mateuszem Morawieckim innych niż głosowanie nad ustawami, które odkręcają złe działania rządu Prawa i Sprawiedliwości - zadeklarował Petru.

Czy Ryszard Petru zadzwoni do Mateusza Morawieckiego?
Źródło: TVN24

Jak jednak wskazał, jeszcze nie wiadomo, czy PiS się rozpadnie.

- Proszę zwrócić uwagę na to, że jeżeli oni wyjdą, albo zostaną wyrzuceni, to muszą się czymś od PiS-u odróżniać. Jeżeli będą robić dokładnie to samo co PiS, to będą PiS-em bis. Prawda? To będzie to samo, tylko prawie niezauważalne dla społeczeństwa. Jedynym sposobem, żeby zmazali z siebie to brzemię odpowiedzialności za osiem lat [rządów Zjednoczonej Prawicy - red.], będzie odkręcenie tego - przekonywał polityk.

W ocenie Petru, Morawiecki i jego ludzie mają "szansę na oczyszczenie się". - Ale wtedy tylko, kiedy będą odrzucali z nami weta prezydenckie - zaznaczył.

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Źródło: TVN24
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Tagi:
Ryszard PetruPodatkiSkładka zdrowotnaOchrona zdrowiaZdrowieKonfederacjaCentrumMateusz MorawieckiPrawo i Sprawiedliwość
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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