Polska Ruch rządu w sprawie TK. Minister: w tym duchu podjęto uchwałę Aleksandra Sapeta |

Siemoniak: rząd znajdzie sposób na to, żeby Trybunał Konstytucyjny był finansowany". Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

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Rada Ministrów podjęła uchwałę, w której oceniła, że funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego jest zagrożone w sferze wydatków budżetowych z powodu wstrzymania przez NBP zleceń płatniczych dotyczących środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach Trybunału. W związku z tym Rada Ministrów uznała za konieczne, by premier i minister finansów podjęli w tej sprawie "adekwatne działania".

Siemoniak: cała Rada Ministrów stoi murem za ministrem finansów

Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zapewniał w "Faktach po Faktach" w TVN24, że rząd "znajdzie sposób na to, żeby Trybunał Konstytucyjny był finansowany".

Dopytywany, jak te działania mają wyglądać, odpowiedział: - Będą adekwatne. Zostawmy to ministrowi finansów. Zostawmy to fachowcom.

Jak dodał, "o szczegółach nie będzie w tym momencie mówił". - Cała Rada Ministrów stoi murem za ministrem finansów, który ma to odpowiednio wykonać - podkreślił.

- Nie może być tak, że polityczny prezes NBP, który wielokrotnie już dawał wyraz swojej stronniczości, będzie próbował paraliżować Trybunał Konstytucyjny. Nie ma na to zgody i Rada Ministrów w tym duchu podjęła taką uchwałę - komentował Siemoniak.

Siemoniak: być może te kroki sprawiły, że do tej prowokacji nie doszło

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że na przełomie października i listopada polskie służby udaremniły próbę rosyjskiej prowokacji przy granicy z obwodem królewieckim.

Prowadząca Anita Werner pytała koordynatora służb specjalnych, co może powiedzieć w tej sprawie. - Otrzymaliśmy sygnały, które uznaliśmy za bardzo wiarygodne i w związku z tym podjęliśmy kroki, żeby to udaremnić. Być może te kroki sprawiły, że do tej prowokacji nie doszło - odpowiedział minister.

Siemoniak podkreślił, że służby "zareagowały z całą powagą". - Straż Graniczna, policja, wsparcie wojska w razie czego było zapewnione w tle, więc pokazaliśmy, że poważnie traktujemy naszą granicę i nic się nie zdarzyło - przekonywał.

Jak dodał, "jeśli sygnał jest wiarygodny, musimy uruchamiać siły i środki". - Jeżeli Rosja zamierzałaby na granicy z obwodem królewieckim jakieś działania podejmować, niech ma świadomość, że jesteśmy na to przygotowani, czujni i że mamy zasoby, żeby reagować na różne zdarzenia - zapewniał.

Siemoniak: to, co robi Kaczyński, to jest igranie z ogniem

Siemoniak był też pytany o ewentualną wspólną listę prawicy z Grzegorzem Braunem w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. - To jest śmiertelnie niebezpieczne - powiedział minister. Jak dodał mowa o polityku "antyrosyjskim i antysemickim".

- To, co robi Kaczyński, to jest igranie z ogniem - dodał. - Znając jego karierę polityczną, wiem, że w tej obsesji antytuskowej, obsesji anty-Koalicja Obywatelska, koalicja 15 października jest gotów choćby z diabłem zawrzeć koalicję i mam nadzieję, że zapłaci za to cenę - kontynuował.

Jak podkreślił, wierzy w to, że wyborcy PiS i Rozwoju Plus "kierują się jakimś elementarnym patriotyzmem i nie chcą, żeby Polska miała antysemicką łatę na pół świata".

Braun opublikował ostatnio wspólne zdjęcie z europosłem Rozwoju Plus Michałem Dworczykiem. Ugrupowanie Mateusza Morawieckiego publicznie wyklucza współpracę z Konfederacją Korony Polskiej.

Grzegorz Braun, Michał Dworczyk Źródło zdjęcia: x.com/GrzegorzBraun_

To już kolejne komentowane zdjęcie Brauna. Ostatnie z prezesem PiS europoseł opublikował 31 października podczas protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Grzegorz Braun opublikował zdjęcie z Jarosławem Kaczyńskim i Tobiaszem Bocheńskim Źródło zdjęcia: x.com/GrzegorzBraun_

Później Kaczyński w trakcie Marszu Niepodległości środowisk narodowych mówił o "jednej wielkiej liście" prawicy już nie tylko do Senatu, ale również do Sejmu. Podkreślił, że w tym celu "trzeba przekonywać polityków trzech Konfederacji".

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