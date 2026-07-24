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RELACJA

Rozpad PiS? Minął termin ultimatum. Relacja

Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki
Co wydarzyło się w czwartek przy Nowogrodzkiej? Relacja Jana Piotrowskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Mateusz Marek/PAP
O północy upłynął termin ultimatum kierownictwa PiS na złożenie przez członków partii "lojalki". Sprzeciwił się temu Mateusz Morawiecki i jego stronnicy. Jeszcze w czwartek Morawiecki spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim, ale trzy godziny rozmów nie przyniosły rozstrzygnięcia sporu. Jakie nowe informacje przyniesie piątek? Sytuację relacjonujemy w TVN24 i na tvn24.pl.

Minął termin ultimatum, które wyznaczył członkom PiS Jarosław Kaczyński. Czas na złożenie oświadczeń o przynależności do partii był do północy. Sam prezes PiS taką lojalkę podpisał. W piątek o godzinie 12 prezes PiS ma wygłosić oświadczenie.

Wcześniej w czwartek odbyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Po jego zakończeniu rzecznik PiS Rafał Bochenek napisał, że "rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej".

W tvn24.pl relacjonujemy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości:

Sortowanie:
10 minut temu

Prof. Plecka: Morawiecki i jego zaplecze polityczne starają się unikać radykalnego języka, ale w działaniach są bardzo radykalni. Ten "rozwód" nie będzie elegancko przebiegał, nawet jeśli jest kontrolowany przez Kaczyńskiego.

14 minut temu

Wypowiedz Muellera i sytuację w PiS komentowała na antenie TVN24 politolożka prof. Danuta Plecka. - Zastanawiam się na ile to jest "wypchnięcie kontrolowane" dokonane przez Kaczyńskiego i "ugadane z Morawieckim" - mówiła.

Zdaniem politolożki Mateusz Morawiecki mógłby zagospodarować centro-prawicową część polskiej sceny politycznej.

07:54

Mueller: mam nadzieję, że dzisiaj o 12 usłyszę jednak nie to, że jesteśmy wyrzucani z partii, tylko, że możemy poszukać porozumienia.

07:49

Mueller: My do samego końca chcemy tego porozumienia. W związku z tym nawet obecność Jacka Sasina jest do przełknięcia, w czasie rozmów, na których nie powinien być.

07:45

Mueller: Jacek Sasin jest grabarzem tego porozumienia.

07:45
WAŻNE

Mueller: z wiedzy, którą posiadam 40 posłów na Sejm RP, którzy są członkam stowarzyszenia nie złożyło "lojalek".

Dopytywany o to, czy jedynym, który złożył oświadczenie jest Daniel Obajtek, potwierdził. Zaznaczył jednak, że Obajtek jest europosłem.

07:40

Mueller: jeżeli ktoś chce robić z PiSu konfederację Brauna bis, to ja niestety muszę uczciwie powiedzieć kierownictwu partii, że to jest zła droga.

07:38

Mueller: to dla mnie przykre, gdy widzę, że grupa intrygantów przekonała prezesa, wobec którego byliśmy lojalni.

07:36

Piotr Mueller w "Jeden na jeden": lojalność udowadnia się w inny sposób niż siłowe próby wymuszenia na nas oświadczeń.

07:35
WAŻNE

Gościem "Jeden na jeden" jest Piotr Mueller, stronnik Mateusza Morawieckiego. Oglądaj w TVN24 i w TVN24+ >>

07:31

"Chcecie mnie kochani koledzy i koleżanki usunąć z mojej jedynej partii do jakiej należałam i należę PiS… serce mi pęknie…" - przyznała z kolei posłanka Anna Kwiecień.

Jej zdaniem Stowarzyszenie Rozwój Plus "to droga do poznania PiS, droga dla młodych którzy nie lubią deklarować przynależności do partii, to droga dla przedstawicieli środowisk twórczych, dla różnych grup społecznych aby na nowo odkryły PiS jako partie nowoczesną, z pomysłem i z polotem".

07:20

Spór w Prawie i Sprawiedliwości prowadzą dwie frakcje. By w pełni zrozumieć, na czym spór polega i o co toczy się gra, niezbędne jest wyjaśnienie, kto w tej partii jest kim i kto jest z kim. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Wojna frakcji w PiS. Kto jest z kim
Dowiedz się więcej:

Wojna frakcji w PiS. Kto jest z kim

07:15

Wcześniej w czwartek odbyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Po jego zakończeniu rzecznik PiS Rafał Bochenek napisał, że "rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej".

07:14

Oświadczenie o przynależności do partii podpisał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński

07:13

O północy minął czas dla parlamentarzystów PiS na złożenie oświadczeń o braku przynależności do stowarzyszeń

05:50

W nocy z czwartku na piątek europoseł PiS i członek stowarzyszenia Rozwój Plus Waldemar Buda zamieścił krótki wpis w serwisie X. "Dopilnował" - napisał enigmatycznie eurodeputowany.

00:34

"Do PiS przyjął mnie sam Pan Prezes Jarosław Kaczyński. Nie odchodzę z @pisorgpl. Zostaję w stowarzyszeniu @RozwojPlus" - oświadczyła Monika Pawłowska.

00:08

"Deklarację przyjęcia do PiS podpisałem wiele lat temu. Od tego czasu nic się nie zmieniło. Dla ułatwienia publicznie dalej potwierdzam gotowość pracy dla naszej formacji politycznej. Nie odchodzę z PiS. Natomiast nie dam się zmusić do podpisywania lojalek, które dotyczą zamykania się naszej partii na wyborców" - napisał o północy Piotr Mueller.

"Nasza praca musi uwzględniać prawo do mówienia szczerze, do rzeczowej dyskusji wewnątrz partii, ale też do otwartości na inne środowiska, które w przyszłości mogłyby ponownie głosować na naszą formację. Zamykanie się w wieży z kości słoniowej to ogromny błąd. Tylko tyle i aż tyle. Inaczej nie zdobędziemy ponownie wysokiego poparcia wyborców" - dodał.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćJarosław KaczyńskiMateusz Morawiecki
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