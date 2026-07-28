Polska Rozpad PiS. Mateusz Morawiecki o wieczornym spotkaniu Oprac. Justyna Sochacka |

Morawiecki o wieczornym spotkaniu: będziemy rozmawiać o tym, co robić po decyzjach kierownictwa PiS Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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We wtorek o godzinie 17 zbiera się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, który ma podjąć decyzję w sprawie wykluczenia Mateusza Morawieckiego oraz jego stronników.

Były premier, lider stowarzyszenia Rozwój Plus został zapytany na konferencji prasowej w miejscowości Piaski w powiecie garwolińskim, czy dostał zaproszenie i wybiera się na to spotkanie.

- Zaproszenia nie dostałem, tylko dostałem przypomnienie. Czyli zapomniano o nas na samym początku, ale dzisiaj wpłynęło przypomnienie, że coś takiego jak komitet właśnie będzie się odbywało - powiedział Morawiecki i dodał, że w tym czasie będzie na innym spotkaniu.

Poinformował, że o godzinie 20 "całą poselską ekipą stowarzyszenia Rozwój Plus spotykamy się i będziemy dyskutować o tym, co robić po decyzjach Komitetu Politycznego". Dodał, że spotkanie odbędzie się przy ulicy Konopnickiej 3.

Morawiecki został też zapytany, czy prowadzi rozmowy z parlamentarzystami PiS-u, którzy mogą dołączyć do stowarzyszenia

- Tak, są prowadzone takie rozmowy, nie wszystkie przeze mnie - odpowiedział.

Mateusz Morawiecki Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

Komitet Polityczny PiS składa się z ponad 50 członków partii, w tym wiceprezesów PiS, którym jest między innymi Morawiecki. W skład komitetu wchodzą też niektórzy członkowie stowarzyszenia Rozwój Plus: posłowie Ryszard Terlecki, Krzysztof Lipiec i Marzena Machałek.

Morawiecki o kandydaturze Ociepy na wicemarszałka

Morawiecki skomentował też przedstawioną przez PiS kandydaturę Marcina Ociepy na wicemarszałka Sejmu. Jak przekazał szef klubu PiS Mariusz Błaszczak, poinformował o niej marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

- Ja czuję się ojcem chrzestnym Marcina Ociepy, kandydatury na wicemarszałka, ponieważ przez dwa lata i osiem-dziewięć miesięcy ktoś inny był kandydatem po naszej stronie, a tutaj nagle się okazało, że kandydatem jest Marcin Ociepa - powiedział były premier.

- Marcin trzymaj się, będziemy głosować oczywiście za tobą - dodał Morawiecki.

Wcześniej PiS bezskutecznie forsowało kandydaturę Elżbiety Witek na wicemarszałka Sejmu.

Rozłam w PiS

W czwartek o północy upłynął termin ultimatum, jakie kierownictwo PiS postawiło parlamentarzystom ugrupowania na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń prowadzących działalność "o charakterze politycznym" - pod groźbą wykluczenia z partii. Chodziło głównie o stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus.

W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że grupa polityków partii zrezygnowała z członkostwa w niej, wiedząc, z czym wiąże się niepodpisanie deklaracji. We wtorek Komitet Polityczny PiS ma zatwierdzić tę decyzję.

Politycy związani z Morawieckim podkreślają, że nie zrezygnowali z członkostwa w PiS, a oświadczenie o nieprzynależności do stowarzyszeń nie dotyczyło przynależności do partii.