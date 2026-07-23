Polska Donald Tusk o sytuacji w PiS. Napisał jedno zdanie Oprac. Justyna Sochacka |

Robert Telus o sytuacji w PiS: albo podejmuję decyzję i jestem razem z tą grupą, albo nie jestem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Tomasz Wojtasik

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

CZY PIS SIĘ ROZPADNIE? ŚLEDŹ RELACJĘ I KOMENTARZE

Szef rządu opublikował wpis w czwartek po południu w serwisie X. "Tak walczą o jedność partii, że kamień na kamieniu nie zostanie".

Tak walczą o jedność partii, że kamień na kamieniu nie zostanie. — Donald Tusk (@donaldtusk) July 23, 2026 Rozwiń

O północy mija termin ultimatum

W zeszłym tygodniu komitet polityczny Prawa i Sprawiedliwości podjął uchwałę, zgodnie z którą każdy parlamentarzysta ugrupowania - pod groźbą wykluczenia z partii - musi złożyć deklarację o braku przynależności do "prowadzących działalność polityczną" stowarzyszeń w ramach ugrupowania. Ultimatum dotyczy przede wszystkim członków stowarzyszenia Rozwój Plus, które założył Morawiecki.

Ostateczny termin złożenia deklaracji minie o północy w czwartek. Tego dnia doszło do rozmowy prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Rzecznik partii Rafał Bochenek przekazał po zakończonym spotkaniu, że mimo trzech godzin rozmów, "nie ma rozstrzygnięcia".