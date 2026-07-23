Donald Tusk o sytuacji w PiS. Napisał jedno zdanie
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Szef rządu opublikował wpis w czwartek po południu w serwisie X. "Tak walczą o jedność partii, że kamień na kamieniu nie zostanie".
O północy mija termin ultimatum
W zeszłym tygodniu komitet polityczny Prawa i Sprawiedliwości podjął uchwałę, zgodnie z którą każdy parlamentarzysta ugrupowania - pod groźbą wykluczenia z partii - musi złożyć deklarację o braku przynależności do "prowadzących działalność polityczną" stowarzyszeń w ramach ugrupowania. Ultimatum dotyczy przede wszystkim członków stowarzyszenia Rozwój Plus, które założył Morawiecki.
Ostateczny termin złożenia deklaracji minie o północy w czwartek. Tego dnia doszło do rozmowy prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Rzecznik partii Rafał Bochenek przekazał po zakończonym spotkaniu, że mimo trzech godzin rozmów, "nie ma rozstrzygnięcia".