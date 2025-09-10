Logo strona główna
Polska

"Czas na negocjacje się skończył". Kongresmen: to był akt wojny

Joe Wilson
Kongresmen Joe Wilson o działaniach Moskwy: to akt wojny
Źródło: Fakty TVN
Kongresmen Joe Wilson w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną skomentował naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. - Każde takie naruszenie to forma testu. Zbrodniarz wojenny Putin testuje NATO. Uważam, że to jest naruszenie artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego - powiedział. Stwierdził też, że "to był akt wojny".
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską
W nocy z wtorku na środę, gdy trwał atak Rosji na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony.

Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską. Co wiemy

Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską. Co wiemy

Sikorski: nie będę ściemniał, że nie może być gorzej

Sikorski: nie będę ściemniał, że nie może być gorzej

O tej sytuacji korespondent "Faktów" TVN w Waszyngtonie rozmawiał z kongresmenem Joe Wilsonem, republikaninem.

Amerykański polityk zwracał uwagę, że te drony wleciały głęboko na terytorium Polski. - To nie był przypadek. To nie było wtargnięcie. To było naruszenie granic. A wiemy, że każde takie naruszenie to forma testu. Zbrodniarz wojenny Putin testuje NATO. I uważam, że to jest naruszenie artykułu 5 (Traktatu Północnoatlantyckiego - red.) - mówił Wilson. Ten artykuł mówi o kolektywnej odpowiedzi całego sojuszu na atak na jednego z jego członków.

- To nie oznacza wojny lądowej. To nie oznacza bezpośrednich działań zbrojnych. To oznacza, że Europa, Stany Zjednoczone, nasi sojusznicy z NATO, Kanada - wszyscy powinni teraz zrozumieć, że trzeba zrobić wszystko, aby doprowadzić do bankructwa skorumpowany reżim w Moskwie - kontynuował.

Dodał, że sposobem na to są kolejne sankcje. - Czas na negocjacje, niestety, już się skończył - podkreślił.

"To był akt wojny"

Wilson stwierdził też, że ostatnie działania Moskwy "to kolejny przykład, jak prezydent Putin kpi z Donalda Trumpa". - Trump tak bardzo starał się wielokrotnie wyciągać do niego rękę. Już dzień po wyborach mówił: "Działajmy razem". A odpowiedzią Putina były bezprecedensowe ataki na ludność cywilną Ukrainy, nie tylko na ich wojsko. I tak było raz po raz - Trump próbował na różne sposoby, a Putin odpowiadał drwinami i zniewagami - mówił republikański kongresmen.  - Czy nazwałby pan to aktem wojny? - pytał Marcin Wrona.    - Tak uważam. To był akt wojny. To nie był przypadek - (drony wleciały - red.) prawie 100 mil w głąb kraju. A wiemy, że te pociski są bardzo zaawansowane - opracowane przez dyktaturę w Teheranie. Jeśli powiążemy to z chińskimi komponentami i z tym, że całość została wystrzelona przez Putina - widzimy, że jesteśmy w globalnej wojnie, której nie chcieliśmy - dodał.

Zagadkowy wpis Donalda Trumpa

Prezydent Donald Trump opublikował wpis, w którym odniósł się do sytuacji. "O co chodzi z Rosją, która narusza polską przestrzeń powietrzną dronami? Zaczyna się!" - napisał w środę prezydent USA Donald Trump w jego serwisie Truth Social. Nie podał żadnych szczegółów. W oryginale wpis brzmi: "What's with Russia violating Poland's airspace with drones? Here we go!".

Wpis Trumpa podał później między innymi kongresmen Wilson, także z komentarzem "Here we go!".

Głos zabrał także Mike Pence, wiceprezydent USA w czasie pierwszej kadencji Trumpa.

"W obliczu naruszania przez rosyjskie drony przestrzeni powietrznej Polski i NATO oraz eskalacji brutalnych ataków Rosji na ludność cywilną na Ukrainie nadszedł czas na wznowienie wsparcia militarnego dla Ukrainy i sojuszników w Europie Wschodniej oraz nałożenie na Rosję surowych sankcji. Pokój rodzi się z siły - napisał na platformie X.

Autorka/Autor: mjz/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

