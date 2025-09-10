Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Trump ma rozmawiać z Nawrockim

USA POLSKA DYPLOMACJA Prezydent Polski Karol Nawrocki z wizytą w Białym Domu
Sikorski: nie mamy wątpliwości, że nie było to zdarzenie przypadkowe
Źródło: TVN24
Prezydent USA Donald Trump przeprowadzi w środę rozmowę z prezydentem Polski Karolem Nawrockim na temat rosyjskich dronów - przekazała przedstawicielka Białego Domu. Korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona podał możliwą godzinę rozmowy polityków.
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską
Dowiedz się więcej:

Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską

WYDANIE SPECJALNE

- Prezydent Trump i Biały Dom śledzą doniesienia z Polski. Prezydent Trump planuje porozmawiać z prezydentem Nawrockim jeszcze dziś - poinformowała urzędniczka Białego Domu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tusk będzie rozmawiał z europejskimi liderami i szefem NATO

Tusk będzie rozmawiał z europejskimi liderami i szefem NATO

RELACJA
Rzecznik rządu: Odbyły się konsultacje w ramach artykułu 4. Na nasz wniosek

Rzecznik rządu: Odbyły się konsultacje w ramach artykułu 4. Na nasz wniosek

Korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona na antenie TVN24 powiedział, że "Donald Trump i Biały Dom bardzo dokładnie śledzą doniesienia, które napływają z Polski i planowane jest, by dziś prezydent Trump rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim".

Podał też, że około 17.30 polskiego czasu Trump powinien otrzymać codzienny briefing od wywiadu "dotyczący zagrożeń na całym świecie". - Podejrzewam, że do tej rozmowy telefonicznej, którą zapowiada amerykańska administracja, może dojść właśnie po tym briefingu - dodał Marcin Wrona.

Drony nad Polską

W nocy z wtorku na środę co najmniej kilkanaście rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Premier Donald Tusk informował o 19 przekroczeniach granicy przez bezzałogowce z Rosji. Poderwane w nocy polskie i sojusznicze lotnictwo zestrzeliło te, które stwarzały zagrożenie.

Artykuł 4. traktatu o NATO: o czym stanowi? Co powoduje?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Artykuł 4. traktatu o NATO: o czym stanowi? Co powoduje?

Michał Istel

Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że na wniosek Polski odbyły się konsultacje NATO w ramach art. 4 Traktatu północnoatlantyckiego. Wcześniej premier Tusk przekazał, że wniosek o konsultacje to wspólna decyzja z prezydentem Nawrockim.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
WOHYŃ MIEJSCE UPADKU ROSYJSKIEGO DRONA

TVN24 HD
WYDANIE SPECJALNE

WOHYŃ MIEJSCE UPADKU ROSYJSKIEGO DRONA
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: AARON SCHWARTZ / POOL/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpDronyKarol Nawrocki
Czytaj także:
Pilne
Trump zabrał głos w sprawie rosyjskich dronów nad Polską
Świat
Dron znaleziony na polu w Oleśnie
Drony spadły w 11 miejscowościach. Informacje z prokuratury po oględzinach
Lublin
Konferencja Radosława Sikorskiego
Sikorski o słowach Rosjan: jeśli to jest przyznanie winy, to mamy postęp
makler maklerzy gielda shutterstock_376748761
Obce drony nad Polską. Złoty i giełda reagują
BIZNES
Kreml, Moskwa, Rosja
Rosja prowokuje i "sprawdza". Ekspert: niech to będzie dla nas lekcja
Adam Niedzielski
Były minister zdrowia prawomocnie skazany za ujawnienie danych medycznych
WARSZAWA
"Było słychać huk, pojechałem zobaczyć, co się stało"
Nad jego gospodarstwem zestrzelono drona. Znalazł resztki rakiety
Lublin
Konferencja Radosława Sikorskiego
Sikorski: nie będę ściemniał, że nie może być gorzej
otyłość u dzieci
Więcej dzieci ma otyłość niż niedowagę. Po raz pierwszy w historii
Zdrowie
Donald Tusk
Tusk będzie rozmawiał z europejskimi liderami i szefem NATO
RELACJA
Wasyl Bodnar
To było "testowanie Zachodu". Ambasador Ukrainy o "najlepszej odpowiedzi"
imageTitle
Odwaga upokorzonego bramkarza. "Cześć, wpuściłem dzisiaj jedenaście goli"
EUROSPORT
Dworzec Centralny w Warszawie
Tragiczny finał bójki na dworcu. Dwa ciosy nożem i zarzut zabójstwa
WARSZAWA
majorka
Wiało tak, że oderwało balustradę
METEO
Krzysztof Gawkowski, Paweł Olszewski
Wicepremier zabrał głos w sprawie porannych alertów RCB
BIZNES
Mapka "w służbie propagandy"? Co pokazuje
Mapka "w służbie propagandy"? Co pokazuje
Jan Kunert, Michał Istel
GettyImages-2165595830
Rosyjskie drony nad Polską. Pierwszy głos przedstawiciela Waszyngtonu
Świat
Siedziba Novo Nordisk w Danii
Producent Ozempicu z kłopotami. Firma "odchudzi etaty"
BIZNES
Radio szczecin (zdj. ilustracyjne)
Były redaktor naczelny Radia Szczecin z zarzutami
Szczecin
Funkcjonariusz CBŚP
W latach 90. kierował gangiem. "Oczko" zatrzymany w Warszawie
WARSZAWA
Premier Donald Tusk podczas spotkania z mediami, po wizycie w zakładzie produkcyjnym morskich wież wiatrowych Baltic Towers, 23 czerwca
Skradziono samochód rodziny Tusków
UAP, UFO
Wojskowi zeznawali w sprawie UFO. Oto co mieli widzieć
Świat
Ulewny deszcz
Tu będzie najmocniej padać
METEO
Do incydentu doszło w Wysokim Mazowieckim
Flaga z sierpem i młotem na maszcie
Białystok
Deszcz, deszczowa aura
Nadciągają ulewy. Co przyniesie weekend?
METEO
pisza o polsce2
"Najbliżej otwartego konfliktu od II wojny światowej"
Świat
Pogranicznicy przechwycili pakunki zawierające nielegalne papierosy o łącznej wartości ponad 330 tys. zł
Papierosy przyleciały balonem meteorologicznym
Białystok
Police. Zły motocyklista
Motocyklista uciekł przed kontrolą, znaleźli go w domu
Szczecin
Adam Szłapka pokazuje tabelę "niekontrolowanej migracji". W czym się myli
Rzecznik rządu: Odbyły się konsultacje w ramach artykułu 4. Na nasz wniosek
imageTitle
Kwiatkowski przegrał zakład, maszynka poszła w ruch
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica