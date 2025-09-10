Trump ma rozmawiać z Nawrockim

Sikorski: nie mamy wątpliwości, że nie było to zdarzenie przypadkowe Źródło: TVN24

- Prezydent Trump i Biały Dom śledzą doniesienia z Polski. Prezydent Trump planuje porozmawiać z prezydentem Nawrockim jeszcze dziś - poinformowała urzędniczka Białego Domu.

Korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona na antenie TVN24 powiedział, że "Donald Trump i Biały Dom bardzo dokładnie śledzą doniesienia, które napływają z Polski i planowane jest, by dziś prezydent Trump rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim".

Podał też, że około 17.30 polskiego czasu Trump powinien otrzymać codzienny briefing od wywiadu "dotyczący zagrożeń na całym świecie". - Podejrzewam, że do tej rozmowy telefonicznej, którą zapowiada amerykańska administracja, może dojść właśnie po tym briefingu - dodał Marcin Wrona.

Drony nad Polską

W nocy z wtorku na środę co najmniej kilkanaście rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Premier Donald Tusk informował o 19 przekroczeniach granicy przez bezzałogowce z Rosji. Poderwane w nocy polskie i sojusznicze lotnictwo zestrzeliło te, które stwarzały zagrożenie.

Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że na wniosek Polski odbyły się konsultacje NATO w ramach art. 4 Traktatu północnoatlantyckiego. Wcześniej premier Tusk przekazał, że wniosek o konsultacje to wspólna decyzja z prezydentem Nawrockim.

