Polska Kolejne rosyjskie ataki w Ukrainie. Wojsko znów poderwało myśliwce Oprac. Justyna Sochacka |

Tomczyk o rosyjskiej eskalacji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Jakub Kaczmarczyk/PAP

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Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o poderwaniu samolotów w czwartek przed godziną 19. Już drugi raz tego dnia wojskowe myśliwce wzbiły się w powietrze z powodu rosyjskich ataków w Ukrainie.

"Działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie oraz ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza we wschodniej części kraju" - czytamy w komunikacie.

❗️ Uwaga. W związku z kolejnymi uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą środków napadu powietrznego na cele w centralnej części Ukrainy, w polskiej przestrzeni powietrznej prewencyjnie operuje lotnictwo wojskowe.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo… pic.twitter.com/4x9gSc2z3D — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 17, 2026 Rozwiń

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała, że w związku z działaniami lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i Rzeszowie ponownie czasowo wstrzymane są loty.

Dron blisko polskiej granicy

Wcześniej przed południem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało o poderwaniu myśliwców w związku z uderzeniami dronów odrzutowych na zachodnie terytorium Ukrainy.

Rzecznik DORSZ podpułkownik Jacek Goryszewski mówił wówczas, że lotnictwo zostało poderwane w związku z wykryciem w niedalekiej odległości i zbliżaniu się do naszych granic odrzutowego drona. Dodał, że "najprawdopodobniej w niedalekiej odległości od naszej granicy ten dron bądź to został zwalczony, bądź uderzył w cel".

DORSZ podło, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało przed południem alert dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia.