Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Kolejne rosyjskie ataki w Ukrainie. Wojsko znów poderwało myśliwce

|
Polski F-16
Tomczyk o rosyjskiej eskalacji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Jakub Kaczmarczyk/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Polskie wojsko po raz kolejny w czwartek poderwało myśliwce w związku z atakami Rosji w Ukrainie. "W polskiej przestrzeni powietrznej prewencyjnie operuje lotnictwo" - przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Dwa lotniska czasowo wstrzymały loty.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o poderwaniu samolotów w czwartek przed godziną 19. Już drugi raz tego dnia wojskowe myśliwce wzbiły się w powietrze z powodu rosyjskich ataków w Ukrainie.

"Działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie oraz ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza we wschodniej części kraju" - czytamy w komunikacie.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała, że w związku z działaniami lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i Rzeszowie ponownie czasowo wstrzymane są loty.

Dron blisko polskiej granicy

Wcześniej przed południem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało o poderwaniu myśliwców w związku z uderzeniami dronów odrzutowych na zachodnie terytorium Ukrainy.

Rzecznik DORSZ podpułkownik Jacek Goryszewski mówił wówczas, że lotnictwo zostało poderwane w związku z wykryciem w niedalekiej odległości i zbliżaniu się do naszych granic odrzutowego drona. Dodał, że "najprawdopodobniej w niedalekiej odległości od naszej granicy ten dron bądź to został zwalczony, bądź uderzył w cel". 

DORSZ podło, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało przed południem alert dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Wojsko
Czytaj także:
Sprawą zajęła się prokuratura (zdjęcie ilustracyjne)
Ciała małżeństwa w mieszkaniu. Zarzuty dla mężczyzny, który otworzył drzwi
Szczecin
Pilne
Donald Trump o bazie USA w Polsce
Polska
Po ulewach w Walencji
Skarżą się, że alerty przed powodzią przyszły zbyt późno
METEO
imageTitle
Młode Polki przeważają, ale nic z tego nie wynika. Trwa walka o ćwierćfinał
RELACJA
Donald Tusk, Karol Nawrocki
Wpis Kancelarii Prezydenta. Tusk: proponuję to usunąć
Polska
Sejm na posiedzeniu 17 września 2026 roku
Sejm nie odrzucił weta prezydenta. Zabrakło 27 głosów
Polska
Specjalna odprawa
Kierwiński: mamy kilka miesięcy, aby przekonać Polaków
Polska
Donald Tusk
Przerywali Tuskowi w Sejmie. Tak zwrócił się do posłów prawicy
Polska
Chińska aplikacja DeepSeek
Chińska gorączka AI. Spółki z branży z astronomicznymi wycenami
BIZNES
Opady w prognozach
Idzie zmiana w pogodzie. Do Polski zbliża się zatoka chłodu
METEO
Syreny alarmowe Warszawa
Co robić, gdy usłyszysz syrenę alarmową? To trzeba wiedzieć
Polska
Montaż ekranów reklamowych przy ul. Marszałkowskiej
Dostali zgodę na odtworzenie elewacji, zamontowali duży ekran reklamowy
WARSZAWA
40 min
droniarka Gorecka Helena
"Jestem Kaffa i zabijam Rosjan"
Rozmowy TVN24+
Policja zatrzymała 21-latka
Na zwrócenie uwagi zareagował groźbami
WARSZAWA
Wojciech Król
Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Króla
Polska
Policjanci odzyskali skradziony traktor
Ukradł traktor i uciekł. Miał wiele do ukrycia
WARSZAWA
Interwencja w schronisku w Wojtyszkach
Sąd skazał byłą właścicielkę schroniska za znęcanie się nad zwierzętami
Łódź
Donald Tusk
Tusk: w planach Rosjan są hybrydowe uderzenia także w Polskę
Polska
Uczniowie VIII LO w Lublinie podczas ewakuacji
Tak przebiegła ewakuacja uczniów. "Był płacz, telefony od rodziców"
Lublin
Donald Tusk podczas wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Austrii Christianem Stockerem w KPRM w Warszawie
Tusk: nadzieje prezydenta Trumpa okazały się płonne
Polska
HSa39cPXYAAIn1s
Ekshumacje na lwowskim cmentarzu. Odnaleziono szczątki polskich żołnierzy
Świat
Krater McGetchin na zdjęciu wykonanym przez sondę Lunar Reconnaissance Orbiter
To największy nowo powstały krater znaleziony w Układzie Słonecznym
METEO
imageTitle
Kontrowersyjny gest w meczu z Polakami. Bułgar zszokował kibiców
EUROSPORT
mężczyzna ból brzucha shutterstock_2638388345
Problemy jelitowe mają związek z ADHD? Zbadano prawie dwa miliony dzieci i dorosłych
Zdrowie
12 min
Donald Tusk
Szef CIA w Moskwie, potem raport dla Tuska. Co wiedzą Amerykanie?
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Żołnierze amerykańscy na ćwiczeniach w bazie w Powidzu
"Żołnierze USA w Polsce popełnili aż 73 gwałty"? Co to za dane
Zuzanna Karczewska, Szymon Rębowski
Kim Kardashian i Kris Jenner wychodzą z sądu w Paryżu w maju 2025 roku
Skradziono jej biżuterię wartą sześć milionów dolarów. Dostała jedno euro odszkodowania
Kultura i styl
imageTitle
Kiedy mecz Polska - Łotwa w 1/8 finału mistrzostw Europy?
EUROSPORT
paliwo - Marina Chernivetskaya shutterstock_2674395467
Mogło być drożej. "Właściciele stacji rezygnują z marży"
BIZNES
Karol Nawrocki na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Wojska Polskiego we Włodawie podczas obchodów 87. rocznicy napaści ZSRR na Polskę
"Rosja wciąż prowokuje, bo Rosja się nie zmienia"
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica