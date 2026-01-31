Szczyt zachorowań jeszcze przed nami. Eksperci ostrzegają

Jak nie zachorować w miejscu pracy. Odpowiada dr Ewa Uścińska Źródło: TVN24

Główny Inspektor Sanitarny Paweł Grzesiowski poinformował, że jesteśmy jeszcze przed szczytem zachorowań na grypę, który nastąpi w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

W ostatnich tygodniach wzrósł wskaźnik zachorowalności na grypę. Na początku stycznia odnotowano 70 przypadków zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców, a w drugiej połowie stycznia - już prawie 270 przypadków - wynika z danych portalu ezdrowie.gov.pl.

Grzesiowski przekazał, że za większość zachorowań odpowiada podtyp K wirusa grypy typu A(H3N2). – Dostępne w tym sezonie szczepionki mają około 70 procent skuteczność wobec wariantu K. Obniżają ryzyko zachorowania i ciężkiego przebiegu choroby – dodał.

W sezonie 2025/2026 przeciwko grypie zaszczepiło się 2,2 miliona osób - wynika z danych portalu ezdrowie.

Zimno nie powstrzyma wirusów

W sezonie 2024/2025 szczyt zachorowań przypadł na koniec stycznia i było to 365 przypadków na 100 tysięcy osób. Zaszczepionych w ubiegłym sezonie było 1,8 miliona osób.

GIS podkreślił, że duże mrozy "nie zabijają wirusów". - To mit. Wirusy są bardzo odporne na niskie temperatury - dodał.

Z uwagi na rosnącą liczbą zachorowań doktor Ewa Uścińska w sobotę w porannej rozmowie w TVN24 przestrzegała natomiast przed przychodzeniem do pracy z przeziębieniem lub niedoleczoną grypą. - Grypa, czy też taka banalna infekcja jak przeziębienie, to nie jest wynik niskiej temperatury, tylko skupiania się w zamkniętych pomieszczeniach i każdy przekazuje czynniki etiologiczne infekcji między sobą, więc należy wyleczyć się i dopiero wrócić do pracy - tłumaczyła lekarka.

Coraz więcej przypadków grypy. Sanepid ostrzega

W związku z dużą liczbą zachorowań na grypę i inne infekcje niektóre szpitale wprowadziły czasowe ograniczenia przyjmowania pacjentów. Wojewódzki Szpital Zespolony (WSzZ) w Płocku zalecił odwiedzającym stosowanie masek ochronnych i ograniczył liczbę odwiedzających do jednej osoby.

W związku ze szczytowym okresem zachorowań na grypę, trwającym od stycznia do marca, Państwowa Inspekcja Sanitarna (sanepid) zaleca szczepienia przeciw grypie, przede wszystkim osobom w grupach ryzyka: dzieciom do 14. roku życia, dorosłym powyżej 50. roku życia, osobom z przewlekłymi schorzeniami, kobietom w ciąży, pracownikom ochrony zdrowia, pracownikom oświaty oraz placówkom opieki długoterminowej.

Sanepid zaleca częstsze mycie rąk, zakrywanie ust podczas kaszlu, zachowanie dystansu społecznego (1,5 metra), noszenie masek ochronnych we wszystkich miejscach, gdzie występują duże skupiska osób o nieznanym statusie zdrowotnym, wprowadzenie pracy zdalnej w większym zakresie, pozostawanie w samoizolacji domowej osób chorych przez 5-7 dni.

