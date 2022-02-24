Допомога громадянам України. За яких умов можна в'їхати до Польщі і де можна отримати допомогу?

У четвер вранці Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. У польських регіонах допомагатимуть біженцям з України. У Підкарпатському та Люблінському воєводствах вже працюють дев’ять пунктів прийому. Про готовність прийняти біженців повідомлялося в кожному воєводстві.

Росія напала на Україну після того, як Володимир Путін підписав наказ проведення спецоперації на Донбасі. У багатьох областях та містах України відбуваються напади на військову інфраструктуру. В українській армії повідомили, що на сході країни було знищено кілька російських літаків, гелікоптерів, танків і бойових машин. Інформація про обстріли та вибухи протягом доби також надходила з різних міст України.

Під час пресконференції у четвер міністр внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Камінський звернув увагу на те, що одним із проявів збройної боротьби в Україні буде хвиля біженців, яка може потрапити у Польщу. Він також заявив, що «всім нашим братам-Українцям» буде проявлена ​​солідарність.

Заступник голови МВС та адміністрації Блажей Побожий запевнив, що кожна людина, яка перетинатиме кордон, отримає синьо-жовту листівку з усією необхідною інформацією про польську державну допомогу, спеціальний сайт wwww.ua.gov.pl та гарячу лінію Управління у справах іноземців.

У четвер уряд оприлюднив інформацію про допомогу громадянам України. До Польші можна в’їхати на підставі:

безвізового руху; національної візи (D) або Шенгенської візи (C); довгострокової візи або документу, що дає право для перебування на території, виданого іншою країною - членом Шенгенської угоди; згоди коменданта Прикордонної охорони, наданої під час перетину кордону; наявного дозволу на тимчасове перебування, дозволу на постійне перебування або дозволу на перебування довгострокового резидента Європейського Союзу і дійсної карти перебування; клопотання про надання міжнародного захисту, поданого у польському пункті пропуску через кордон.

Допомогу після прибуття до Польщі надають пункти прийому. Пункти пропонують харчування, можливість відпочинку та необхідну інформацію.

АДРЕСА РЕЦЕПЦІЙНОГО ЦЕНТРА:

Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk-Osada

Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji ul. Spółdzielcza 8, 22 -540 Dołhobyczów

Zespół Szkół w Horodle ul. Piłsudskiego 58, 22-523 Horodło

Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej) ul. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska

Świetlica, Korczowa 155 37-552 Korczowa

Hala sportowa - Medyka 285 37-732 Medyka

Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183 37-625 Krowica Sama

Była Szkoła Podstawowa w Łodynie Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne

Також було зазначено тривалість легального перебування з індивідуальними правилами в'їзду до Польщі:

Якщо Ви в’їхали у Польщу на підставі: безвізового руху - Ваше легальне перебування триває 90 днів; національної візи (D) або Шенгенської візи (C) - Ваше перебування є легальним протягом строку дії візи та періоду перебування, вказаного у ній. Після закінчення перебування на підставі національної візи можна продовжувати знаходитись на території Польщі без виїзду за кордон на підставі безвізового руху - до 90 днів при наявності біометричного паспорту; довгострокової візи або документу, що дає право перебування на території, виданого іншою країною - членом Шенгенської угоди - Ваше легальне перебування триває до 90 днів; згоди коменданта Прикордонної охорони - Ваше легальне перебування триває 15 днів.

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Autor:red.

Źródło: tvn24.pl