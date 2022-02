Допомога громадянам України. За яких умов можна в'їхати до Польщі і де можна отримати допомогу?

czytaj dalej

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu w czwartek po południu oświadczył, że "to, co widzimy dzisiaj, to nie po prostu detonacja rakiet i huk samolotów". - To dźwięk nowej żelaznej kurtyny, która opuszcza się, odcinając Rosję od świata cywilizowanego - powiedział. Zwrócił się również do rosyjskich obywateli i do światowych przywódców.