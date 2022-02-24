TVN24 | Polska

Допомога громадянам України. За яких умов можна в'їхати до Польщі і де можна отримати допомогу?

24 lutego 2022, 18:57

TVN24 | Polska

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl
Українці виїжджають з Варшави. Хочуть воювати з російським агресором
Українці виїжджають з Варшави. Хочуть воювати з російським агресоромTVN24
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TVN24Українці виїжджають з Варшави. Хочуть воювати з російським агресором

У четвер вранці Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. У польських регіонах допомагатимуть біженцям з України. У Підкарпатському та Люблінському воєводствах вже працюють дев’ять пунктів прийому. Про готовність прийняти біженців повідомлялося в кожному воєводстві.

Росія напала на Україну після того, як Володимир Путін підписав наказ проведення спецоперації на Донбасі. У багатьох областях та містах України відбуваються напади на військову інфраструктуру. В українській армії повідомили, що на сході країни було знищено кілька російських літаків, гелікоптерів, танків і бойових машин. Інформація про обстріли та вибухи протягом доби також надходила з різних міст України.

Під час пресконференції у четвер міністр внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Камінський звернув увагу на те, що одним із проявів збройної боротьби в Україні буде хвиля біженців, яка може потрапити у Польщу. Він також заявив, що «всім нашим братам-Українцям» буде проявлена ​​солідарність.

Заступник голови МВС та адміністрації Блажей Побожий запевнив, що кожна людина, яка перетинатиме кордон, отримає синьо-жовту листівку з усією необхідною інформацією про польську державну допомогу, спеціальний сайт wwww.ua.gov.pl та гарячу лінію Управління у справах іноземців.

У четвер уряд оприлюднив інформацію про допомогу громадянам України. До Польші можна в’їхати на підставі:

безвізового руху; національної візи (D) або Шенгенської візи (C); довгострокової візи або документу, що дає право для перебування на території, виданого іншою країною - членом Шенгенської угоди; згоди коменданта Прикордонної охорони, наданої під час перетину кордону; наявного дозволу на тимчасове перебування, дозволу на постійне перебування або дозволу на перебування довгострокового резидента Європейського Союзу і дійсної карти перебування; клопотання про надання міжнародного захисту, поданого у польському пункті пропуску через кордон.

Допомогу після прибуття до Польщі надають пункти прийому. Пункти пропонують харчування, можливість відпочинку та необхідну інформацію.

АДРЕСА РЕЦЕПЦІЙНОГО ЦЕНТРА:

Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk-Osada

Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji ul. Spółdzielcza 8, 22 -540 Dołhobyczów

Zespół Szkół w Horodle ul. Piłsudskiego 58, 22-523 Horodło

Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej) ul. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska

Świetlica, Korczowa 155 37-552 Korczowa

Hala sportowa - Medyka 285 37-732 Medyka

Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183 37-625 Krowica Sama

Była Szkoła Podstawowa w Łodynie Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne

Також було зазначено тривалість легального перебування з індивідуальними правилами в'їзду до Польщі:

Якщо Ви в’їхали у Польщу на підставі: безвізового руху - Ваше легальне перебування триває 90 днів; національної візи (D) або Шенгенської візи (C) - Ваше перебування є легальним протягом строку дії візи та періоду перебування, вказаного у ній. Після закінчення перебування на підставі національної візи можна продовжувати знаходитись на території Польщі без виїзду за кордон на підставі безвізового руху - до 90 днів при наявності біометричного паспорту; довгострокової візи або документу, що дає право перебування на території, виданого іншою країною - членом Шенгенської угоди - Ваше легальне перебування триває до 90 днів; згоди коменданта Прикордонної охорони - Ваше легальне перебування триває 15 днів.

Росія напала на Україну

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Rafał Guz

Tagi:
Ukraina
MSWiA
Raporty:
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Aktualizacja:
Autor:
katke/r
Źródło:
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Aktualizacja:
Autor:
ads/kg\mtom
Źródło:
Reuters, tvn24.pl

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Ambasador USA w Polsce: Polska jest bezpieczna. Ameryka stoi ramię w ramię z Polską

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Ambasador USA w Polsce: Polska jest bezpieczna. Ameryka stoi ramię w ramię z Polską

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Autor:
js/kg
Źródło:
TVN24, PAP

Rosja zaatakowała Ukrainę w czwartek nad ranem, po rozkazie Władimira Putina o przeprowadzeniu specjalnej operacji wojskowej w Donbasie. Po godzinie 4 pojawiły się doniesienia o wybuchach w pobliżu Kijowa. Do ataków na infrastrukturę wojskową dochodzi w wielu regionach i miastach. Jak wyglądają pierwsze godziny rosyjskiej inwazji, pokazują zdjęcia.

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Autor:
jog
Źródło:
tvn24.pl

W czwartek obserwujemy znaczne osłabienie złotego. Drożeją wszystkie główne waluty. Za euro trzeba zapłacić 4,71 złotego. To najwyższy poziom od listopada 2021 roku. Dolar amerykański jest najdroższy od maja 2020 roku. Rekordowo drogi, nie licząc tak zwanego czarnego czwartku, jest frank szwajcarski.

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Aktualizacja:
Autor:
mp,mb/ams,
dap
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

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Autor:
akw\mtom
Źródło:
tvn24.pl, PAP

- To moja ziemia, mój kraj. Kocham Ukrainę. Damy radę Rosji. Będziemy walczyć o swój kraj - mówił 26-letni Władek, który wyjeżdżał w czwartek z Dworca Zachodniego. Jego młodszy brat już wstąpił do wojska.

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Autor:
katke/r
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Polska przygotowuje się na napływ Ukraińców uciekających ze swojego państwa, które zostało zaatakowane przez Rosję. Powstają punkty recepcyjne, w których uchodźcy będą informowani, gdzie udzielona zostanie im pomoc. Na miejscu mogą się posilić, udzielana jest pomoc psychologów. Przedstawiciele Straży Granicznej zaznaczają, że sytuacja na granicy ukraińsko-polskiej jest spokojna.

Polska przygotowuje się na przyjęcie uchodźców. Powstają punkty recepcyjne

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Polska przygotowuje się na przyjęcie uchodźców. Powstają punkty recepcyjne

24 lutego 2022, 16:08

Polska

Autor:
bż/gp
Źródło:
TVN24 Łódź/PAP

Polskie spółki CCC i LPP zdecydowały o zamknięciu swoich sklepów na Ukrainie. Działalność operacyjną wstrzymała w tym kraju również notowana na warszawskiej giełdzie spółka Inter Cars. Informacje o ograniczeniu działalności na Ukrainie przekazały także czołowe światowe koncerny, między innymi ArcelorMittal, Coca-Cola i Carlsberg.

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24 lutego 2022, 16:14
Aktualizacja: 24 lutego 2022, 18:57

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Aktualizacja:
Autor:
mb/dap
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

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Źródło:
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"10 tysięcy złotych z publicznych pieniędzy na akcję antyszczepionkowców"

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Justyna
Suchecka,
Adrianna
Otręba

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Autor:
Justyna
Suchecka,
Adrianna
Otręba
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Końcówka tygodnia przyniesie pogodową zmianę. Po mokrym piątku i częściowo sobocie nasz kraj dostanie się pod wpływ pogodnego wyżu. Taka spokojna, sucha i bez gwałtownych zjawisk aura, choć nieco z niższymi temperaturami, zostanie z nami na kilka dni.

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Prognoza

Autor:
/dd
Źródło:
tvnmeteo.pl

TVN24 GO rusza ze wspólną akcją z Fundacją TVN. 20 procent z każdej rocznej opłaty subskrypcyjnej za korzystanie z serwisu zasili budowę pierwszego w Polsce Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.

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Autor:
red.
Źródło:
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Biebrzański Park Narodowy. Kilka gatunków ptaków całkowicie zniknęło po rozległym pożarze

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Biebrzański Park Narodowy. Kilka gatunków ptaków całkowicie zniknęło po rozległym pożarze

24 lutego 2022, 7:48

Polska

Autor:
kw
Źródło:
PAP, link.springer.com