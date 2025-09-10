Rosja atakuje Ukrainę. Poderwano polskie myśliwce, systemy obrony "w stanie najwyższej gotowości"

W komunikacie wskazano, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. "W naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" – podano.
"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru" – wyjaśniono.
"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji" – dodano.
Reuters po godz. 1 w nocy poinformował, powołując się na komunikat ukraińskich sił powietrznych, że rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną Polski.
Autorka/Autor: asty/adso
Źródło: PAP, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Twitter/DowOperSZ