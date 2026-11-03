Alert RCB dla części województwa lubelskiego. "Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej"
"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmi treść rozesłanego po godzinie 19.30 komunikatu.
Ostrzeżenie dostali odbiorcy na terenie części województwa lubelskiego. Chodzi o powiat: włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski.
Komunikat wojska w związku z atakiem Rosji na Ukrainę
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że wojsko uruchomiło "niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej". Przekazano, że działania mają charakter prewencyjny.
To trzeci alert przesłany we wtorek przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Pierwszy rozesłano przed godziną 6 na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego. Kolejny alert został wysłany dla odbiorców części województwa lubelskiego po godzinie 16.