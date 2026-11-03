Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w USA
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Alert RCB dla części województwa lubelskiego. "Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej"

|
Polskie myśliwce F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
Dariusz Krzysztofik: alerty mają określony cel
Źródło wideo: tvn24.pl
Źródło zdj. gł.: mjr R.Siemaszko/MON
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Do mieszkańców części województwa lubelskiego wysłany został alert RCB. Ma związek z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Komunikat wystosowało też Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmi treść rozesłanego po godzinie 19.30 komunikatu.

Ostrzeżenie dostali odbiorcy na terenie części województwa lubelskiego. Chodzi o powiat: włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski.

Komunikat wojska w związku z atakiem Rosji na Ukrainę

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że wojsko uruchomiło "niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej". Przekazano, że działania mają charakter prewencyjny.

To trzeci alert przesłany we wtorek przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Pierwszy rozesłano przed godziną 6 na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego. Kolejny alert został wysłany dla odbiorców części województwa lubelskiego po godzinie 16.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Alert RCBRosjaUkrainaWojewództwo lubelskie
Czytaj także:
Żerują na właścicielach i zadłużają ich mieszkanie
Lokatorzy nie płacą od miesięcy. „Wykończyli mnie psychicznie i fizycznie”
Kraków
Policja, Niemcy
Miał wysłać dwóch sabotażystów do Polski. Mężczyzna trafił do aresztu
BIZNES
Szczecin, Polska – sklep sieci Biedronka, szyld reklamowy.
Biedronka przegrywa w sądzie. Musi zapłacić kilkadziesiąt milionów kary
BIZNES
"Światełko dla Trybunału" przed Pałacem Prezydenckim
"Światełko dla Trybunału". Manifestacje w wielu polskich miastach
Polska
Pałac Prezydencki
Zakończyła się Rada Bezpieczeństwa Narodowego
RELACJA
RBN
Kierwiński: pan prezydent starał się stroić w piórka obrońcy konstytucji
WARSZAWA
Gęsta mgła
Przed nami bardzo mgliste dni. Prognoza zagrożeń IMGW
METEO
Włodzimierz Skalik, Jarosław Sachajko i Adrian Zandberg na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Człowiek Brauna na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Polska
centrum danych ai serwery serwerownia shutterstock_2766228069
Szykują zmiany w centrach danych. Chodzi o zużycie energii
BIZNES
Ernest Bejda
Były członek zarządu na celowniku PZU. Spółka będzie dochodzić odszkodowania
BIZNES
Senator Wojciech Konieczny
Spór o zarobki medyków. Senatorowie krytycznie o ustawie
Piotr Wójcik
Binance
Fałszywa rekrutacja i złośliwy kod. Tak zaatakowano Binance
BIZNES
Mrówki wyczuwają zbliżający się deszcz, ale też i zagrożenie powodziowe
Mrowisko zniknęło z rezerwatu. Policja szuka złodzieja
METEO
imageTitle
Nastolatka z siódmej setki wyrzuciła Kawę. Nie będzie polskiego meczu
EUROSPORT
Służby wydostały kota
Z grobu dochodziło miauczenie. Akcja ratowania kota
WARSZAWA
Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Zbigniew Konwiński, Mateusz Morawiecki i Włodzimierz Skalik na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Wymowna scena przed rozpoczęciem posiedzenia RBN
Polska
korea paszport bilet bagaż shutterstock_2694279535
Dane prezydenta wyciekły do sieci. Pilna wymiana paszportów
BIZNES
Mobilna grupa ogniowa 208. Chersońskiej Brygady Rakiet Przeciwlotniczych, Ukraina, 30 marca 2026 r.
"Jeden z największych ataków". Rosjanie uderzyli w elektrownie
BIZNES
imageTitle
"Tworzymy zjednoczony front". Zbierają się przeciwko Rosji
EUROSPORT
Bergsbotn Senja shutterstock_2732955425
Tu zima może zniknąć całkowicie. Niepokojący raport
METEO
Przedszkole (zdjęcie ilustracyjne)
Przyszła po dziecko, "była pobudzona, nerwowa i unikała kontaktu wzrokowego"
Opole
media markt - OleksSH shutterstock_2470003291
MediaMarkt i Saturn trafią w chińskie ręce. Bruksela dała zielone światło
BIZNES
imageTitle
Śmierć Jesusa de Miguela. Co się wydarzyło z medycznego punktu widzenia
EUROSPORT
Młodzi wyborcy
Młodzieżowe słowa roku. Znasz wszystkie?
Quizy
Ślady stóp pozostawione na śniegu, Oregon, USA
Ślady stóp na śniegu doprowadziły go do mężczyzny w śpiworze
METEO
16-latek uciekał przed policją na hulajnodze
Pościg za pijanym 16-latkiem na hulajnodze. Wiózł pasażerkę - też pijaną
Wrocław
pap_20221027_14G
Media: to może zachwiać rynkiem paliw w Rosji
BIZNES
Donald Trump
Deklaracja Trumpa w dniu wyborów. Mówi o wstrzymaniu pomocy
Świat
supermarket nabiał chłodnia shutterstock_2850010589
Atak na lodówki w Polsce. Jest potwierdzenie
BIZNES
imageTitle
Giro kusi Pogaczara. Czy Słoweniec zmieni plany?
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica