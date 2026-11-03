Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w USA
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Światełko dla Trybunału". Manifestacje w polskich miastach

W Poznaniu w milczącym proteście wzięło udział około stu osób
"Światełko dla Trybunału". Relacja z Katowic, Szczecina, Kielc, Gdańska i Kalisza
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Zapalamy światło dla sędziów i ich niezłomności - mówią uczestnicy manifestacji Komitetu Obrony Demokracji, które we wtorek odbyły się w wielu miastach w Polsce. Protestujący pojawili się również przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie.

We wtorek Komitet Obrony Demokracji zorganizował akcję pod hasłem "Światełko dla Trybunału Konstytucyjnego". To milczący protest, którego uczestnicy wyrażali sprzeciw wobec kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz wyrażali wsparcie dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Organizatorzy zapowiedzieli w mediach społecznościowych, że manifestacje odbędą się we wtorek około godziny 18.

Manifestacje zapowiedziano między innymi w Warszawie, Gdańsku, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie, czy Kielcach. Ale sympatycy Komitetu Obrony Demokracji organizowali też milczące protesty w mniejszych miastach jak Grudziądz, Nakło nad Notecią, Elbląg, Słupsk czy Zielona Góra.

"Nie - dla polityków łamiących i podżegających do łamania prawa! Nie - dla zastraszania sędziów! Nie - dla przemocy wobec sędziów! Trybunał Konstytucyjny nie jest własnością żadnej partii, żadnego rządu ani żadnego prezydenta. Jest instytucją Rzeczypospolitej, powołaną do ochrony Konstytucji oraz praw i wolności nas wszystkich" - poinformował w zaproszeniu na wydarzenie pomorski oddział Komitetu Obrony Demokracji.

Manifestacja pod hasłem "Światełko dla Trybunału Konstytucyjnego". Relacja Dominiki Ziółkowskiej
Źródło: TVN24

"Ręce precz od Trybunału"

Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie protestujący stoją z transparentem z napisem "Panie Prezydencie ręce precz od Trybunału". W tłumie widać też przyniesione przez uczestników flagi Polski i Unii Europejskiej. Jak relacjonowała obecna na miejscu reporterka TVN24 Dominika Ziółkowska, przed pałacem zgromadziły się zarówno Komitet Obrony Demokracji, organizacje proeuropejskie, jak i Ruch Narodowy.

Transparent przed Pałacem Prezydenckim podczas manifestacji KOD-u
Transparent przed Pałacem Prezydenckim podczas manifestacji KOD-u
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

Podczas zgromadzenia z głośników puszczano takie utwory jak: "Dziwny jest ten świat" Czesława Niemena oraz "Imagine" Johna Lenona.

Uczestnicy przynieśli znicze i światełka
Uczestnicy przynieśli znicze i światełka
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

Organizatorzy apelowali o to, by manifestacje przebiegały spokojnie.

Poza Warszawą manifestacje są też w innych miastach
Poza Warszawą manifestacje są też w innych miastach
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

"Mój bunt jest tak ogromny"

We Wrocławiu przed siedzibą sądu rejonowego pojawiło się około 50 osób. Zgromadzenie było spontaniczne i ciche. Uczestnicy przynieśli ze sobą świeczki i znicze.

- Przede wszystkim dlatego, żeby wreszcie ten trybunał wrócił do takiego poziomu jak było sprzed 2015 roku. Po drugie mój bunt jest tak ogromny (...) Nie mogę pogodzić się, że taki człowiek o takiej przeszłości został prezydentem i zachowuje się nie jak człowiek, który wszystkich wokół siebie gromadzi i rozwiązuje problemy tylko wręcz odwrotnie - powiedziała TVN24 jedna z uczestniczek wydarzenia.

- W Warszawie są ludzie broniący Trybunału Konstytucyjnego i wolności sądów. Nie wszyscy mogliśmy pojechać dzisiaj do Warszawy, dlatego w różnych miastach w tym samym czasie odbywają się takie wydarzenia, gdzie zapalamy światło dla sędziów i ich niezłomności - dodała Anna Kowalczyk-Derlęga z Komitetu Obrony Demokracji.

Podobnie było w Szczecinie, gdzie również pojawiło się około 50 osób. Tam zaplanowano również czas na dłuższe przemówienia.

"Ciągle musimy walczyć o to samo"

Więcej osób przyszło za to na Plac Wolności w Poznaniu, gdzie zgromadziło się około 100 osób. Wśród nich pojawił się również młody aktywista Kacper Nowicki.

- Jestem tutaj, dlatego, że byłem tutaj również dziesięć lat temu i to jeszcze jako nastolatek. Pamiętam jak wojna o Trybunał Konstytucyjny się zaczynała i pamiętam jak ówczesny prezydent już go nie szanował i jak ówczesny rząd go nie szanował - powiedział aktywista w rozmowie z dziennikarką TVN24.

Podkreślił, że w Polsce od dziesięciu lat trwa walka o "normalne sądownictwo konstytucyjne". - Wtedy urywałem się jeszcze z lekcji wiedzy o społeczeństwie, żeby przychodzić na te protesty. A dzisiaj kończąc drugi stopień studiów widzę, że ciągle musimy walczyć o to samo - dodał.

W Poznaniu w milczącym proteście wzięło udział około stu osób
W Poznaniu w milczącym proteście wzięło udział około stu osób
Źródło zdjęcia: TVN24

W Katowicach manifestujący spotkali się na Placu Kwiatowym. - Dzisiaj po prostu jesteśmy, bo bardzo źle się dzieje z Trybunałem Konstytucyjnym. Jako KOD zaczęliśmy walkę o trybunał w 2015 roku. Chcemy, żeby był w końcu niezależny od polityków - powiedziała Halina Kantor, przewodnicząca KOD na Śląsku.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Trybunał KonstytucyjnyManifestacje KOD
Czytaj także:
imageTitle
W ślady ojca. Przełomowe powołanie syna Ronaldo?
EUROSPORT
Żerują na właścicielach i zadłużają ich mieszkanie
Lokatorzy nie płacą od miesięcy. „Wykończyli mnie psychicznie i fizycznie”
Kraków
Policja, Niemcy
Miał wysłać dwóch sabotażystów do Polski. Mężczyzna trafił do aresztu
BIZNES
Szczecin, Polska – sklep sieci Biedronka, szyld reklamowy.
Biedronka przegrywa w sądzie. Musi zapłacić kilkadziesiąt milionów kary
BIZNES
03 2000 kropka cl-0050
Tusk: włożyliśmy dużo wysiłku, żeby rozładować emocje
RELACJA
Kierwiński
Kierwiński: pan prezydent starał się stroić w piórka obrońcy konstytucji
Fakty po faktach
Gęsta mgła
Przed nami bardzo mgliste dni. Prognoza zagrożeń IMGW
METEO
Polskie myśliwce F-16 (zdjęcie ilustracyjne)
Alert RCB. "Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej"
Polska
Włodzimierz Skalik, Jarosław Sachajko i Adrian Zandberg na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Człowiek Brauna na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Polska
centrum danych ai serwery serwerownia shutterstock_2766228069
Szykują zmiany w centrach danych. Chodzi o zużycie energii
BIZNES
Ernest Bejda
Były członek zarządu na celowniku PZU. Spółka będzie dochodzić odszkodowania
BIZNES
Senator Wojciech Konieczny
Spór o zarobki medyków. Senatorowie krytycznie o ustawie
Piotr Wójcik
Binance
Fałszywa rekrutacja i złośliwy kod. Tak zaatakowano Binance
BIZNES
Mrówki wyczuwają zbliżający się deszcz, ale też i zagrożenie powodziowe
Mrowisko zniknęło z rezerwatu. Policja szuka złodzieja
METEO
imageTitle
Nastolatka z siódmej setki wyrzuciła Kawę. Nie będzie polskiego meczu
EUROSPORT
Służby wydostały kota
Z grobu dochodziło miauczenie. Akcja ratowania kota
WARSZAWA
Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Zbigniew Konwiński, Mateusz Morawiecki i Włodzimierz Skalik na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Wymowna scena przed rozpoczęciem posiedzenia RBN
Polska
korea paszport bilet bagaż shutterstock_2694279535
Dane prezydenta wyciekły do sieci. Pilna wymiana paszportów
BIZNES
Mobilna grupa ogniowa 208. Chersońskiej Brygady Rakiet Przeciwlotniczych, Ukraina, 30 marca 2026 r.
"Jeden z największych ataków". Rosjanie uderzyli w elektrownie
BIZNES
imageTitle
"Tworzymy zjednoczony front". Zbierają się przeciwko Rosji
EUROSPORT
Bergsbotn Senja shutterstock_2732955425
Tu zima może zniknąć całkowicie. Niepokojący raport
METEO
Przedszkole (zdjęcie ilustracyjne)
Przyszła po dziecko, "była pobudzona, nerwowa i unikała kontaktu wzrokowego"
Opole
media markt - OleksSH shutterstock_2470003291
MediaMarkt i Saturn trafią w chińskie ręce. Bruksela dała zielone światło
BIZNES
imageTitle
Śmierć Jesusa de Miguela. Co się wydarzyło z medycznego punktu widzenia
EUROSPORT
Młodzi wyborcy
Młodzieżowe słowa roku. Znasz wszystkie?
Quizy
Ślady stóp pozostawione na śniegu, Oregon, USA
Ślady stóp na śniegu doprowadziły go do mężczyzny w śpiworze
METEO
16-latek uciekał przed policją na hulajnodze
Pościg za pijanym 16-latkiem na hulajnodze. Wiózł pasażerkę - też pijaną
Wrocław
pap_20221027_14G
Media: to może zachwiać rynkiem paliw w Rosji
BIZNES
Donald Trump
Deklaracja Trumpa w dniu wyborów. Mówi o wstrzymaniu pomocy
Świat
supermarket nabiał chłodnia shutterstock_2850010589
Atak na lodówki w Polsce. Jest potwierdzenie
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica