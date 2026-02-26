Odwieszony poseł PiS o Kaczyńskim. "Jest takim naszym ojcem"

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Telus, świeżo odwieszony w prawach członka partii, na sejmowym korytarzu nie szczędził pochwał dla prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
- Ja niejednokrotnie mówiłem, że prezes jest takim naszym ojcem. I na pewno trzeba mieć pełen szacunek dla ojca. I oczywiście mam wielki szacunek dla prezesa za to, co robi dla Polski - powiedział Telus reporterowi, co pokazało "Szkło Kontaktowe" w TVN24.
Telus odwieszony w prawach członka PiS
Robert Telus po wewnętrznym postępowaniu wyjaśniającym został odwieszony w prawach członka partii - poinformował w środę rzecznik PiS Rafał Bochenek.
Były minister rolnictwa został zawieszony w październiku zeszłego roku, w związku ze sprawą sprzedaży działki w Zabłotni prezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi. Działka należała wówczas do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).
Jak podała w październiku ubiegłego roku Wirtualna Polska, niedługo przed oddaniem władzy przez PiS Ministerstwo Rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż Wielgomasowi działki o powierzchni 160 ha. Ma przez nią przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK (obecnie Port Polska).
Po tej publikacji przedstawiciele rządu i spółki Centralny Port Komunikacyjny ogłosili, że sprawa jest im znana i że CPK ostrzegała KOWR przed transakcją, a potem próbowała odzyskać grunt w drodze negocjacji. Natomiast latem 2025 roku CPK złożyła zawiadomienie do prokuratury.
Ostatecznie transakcja sprzedaży działki Piotrowi Wielgomasowi, opiewająca na 22,8 miliona złotych, została zawarta 1 grudnia 2023 roku. W grudniu ubiegłego roku KOWR podpisał z Wielgomasem umowę odsprzedaży działki Skarbowi Państwa po cenie jej nabycia.
Opracował Mikołaj Gątkiewicz /lulu
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Tomasz Gzell