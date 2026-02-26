Odwieszony poseł PiS o Kaczyńskim. "Jest takim naszym ojcem"

Telus: prezes PiS jest takim naszym ojcem

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Telus, świeżo odwieszony w prawach członka partii, na sejmowym korytarzu nie szczędził pochwał dla prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

- Ja niejednokrotnie mówiłem, że prezes jest takim naszym ojcem. I na pewno trzeba mieć pełen szacunek dla ojca. I oczywiście mam wielki szacunek dla prezesa za to, co robi dla Polski - powiedział Telus reporterowi, co pokazało "Szkło Kontaktowe" w TVN24.

Robert Telus wrócił do łask i od razu zaczął od łubu dubu, łubu dubu. pic.twitter.com/MUzclFiS2r — Szkło Kontaktowe TVN24 (@SzkKontaktowe) February 25, 2026 Rozwiń

Telus odwieszony w prawach członka PiS

Robert Telus po wewnętrznym postępowaniu wyjaśniającym został odwieszony w prawach członka partii - poinformował w środę rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Były minister rolnictwa został zawieszony w październiku zeszłego roku, w związku ze sprawą sprzedaży działki w Zabłotni prezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi. Działka należała wówczas do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Jak podała w październiku ubiegłego roku Wirtualna Polska, niedługo przed oddaniem władzy przez PiS Ministerstwo Rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż Wielgomasowi działki o powierzchni 160 ha. Ma przez nią przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK (obecnie Port Polska).

Po tej publikacji przedstawiciele rządu i spółki Centralny Port Komunikacyjny ogłosili, że sprawa jest im znana i że CPK ostrzegała KOWR przed transakcją, a potem próbowała odzyskać grunt w drodze negocjacji. Natomiast latem 2025 roku CPK złożyła zawiadomienie do prokuratury.

Ostatecznie transakcja sprzedaży działki Piotrowi Wielgomasowi, opiewająca na 22,8 miliona złotych, została zawarta 1 grudnia 2023 roku. W grudniu ubiegłego roku KOWR podpisał z Wielgomasem umowę odsprzedaży działki Skarbowi Państwa po cenie jej nabycia.

OGLĄDAJ: "Nie było chętnego, by wziąć tę robotę". Wziął ją Telus Zobacz cały materiał

Opracował Mikołaj Gątkiewicz /lulu