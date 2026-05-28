Polska

Lewandowski, Łatwogang i Bedoes spotkali się z podopiecznymi Cancer Fighters

lewyinsta
Kasix o zbiórce na fundację Cancer Fighters: ta mała kawalerka była magicznym miejscem
Robert Lewandowski, Łatwogang i Bedoes 2115 spotkali się w czwartek z podopiecznymi fundacji Cancer Fighters. Piłkarz opublikował w mediach społecznościowych film ze spotkania. "Piękny człowiek, sami piękni ludzie. Kocham was", "Trzech muszkieterów" - piszą w komentarzach internauci.

"Dziś wyjątkowy dzień z podopiecznymi Cancer Fighters. Ogrom emocji, uśmiechu i inspiracji" - przekazał Lewandowski w opisie filmu, który opublikował na Instagramie w czwartek. "Dzieciaki! Dużo zdrowia, siły i samych pięknych chwil. Jesteście prawdziwymi wojownikami" - podkreślił piłkarz.

Na nagraniu widzimy Lewandowskiego z Łatwogangiem, Bedoesem 2115 i dziećmi w różnym wieku. Jeden z chłopców zakłada piłkarzowi na głowę koronę. W tle słynny utwór "Ciągle tutaj jestem" - diss na raka, nagrany przez chorującą na nowotwór Maję i rapera Bedoesa 2115.

Raper komentuje w dwóch słowach

W ciągu zaledwie godziny od publikacji pod nagraniem pojawiło się blisko 1000 komentarzy. "Dziękujemy ogromnie za wsparcie, to był wyjątkowy dzień dla naszych podopiecznych" - pisze fundacja Cancer Fighters. "Król. Dziękuję" - napisał Bedoes.

Inne komentarze też były pełne pozytywnych emocji: "Piękny człowiek, sami piękni ludzie. Kocham was", "Trzech muszkieterów", "Zawsze chętny do pomocy! Brawo legendo", "Dla niego to tylko chwila, którą poświęcił, a te dzieciaki będą miały wspomnienie na całe życie", "Wielki piłkarz, wielki człowiek", "Świat istnieje miliardy lat, a to zaszczyt, że akurat mnie wypadło żyć w tym samym czasie co Wy" - czytamy pod wpisem.

Lewandowscy wsparli głośną akcję

Robert Lewandowski był w gronie gwiazd, które w kwietniu wsparły zbiórkę na rzecz chorych dzieci, prowadzoną przez Łatwoganga podczas transmisji na YouTube. Piłkarz wraz z żoną Anną Lewandowską wpłacili milion złotych na rzecz fundacji Cancer Fighters.

Prowadzony przez Łatwoganga stream trwał dziewięć dni i zakończył się 29 kwietnia. Gdy transmisja dobiegała końca, na liczniku zbiórki było ponad 251 mln złotych. W kolejnych dniach fundacja Cancer Fighters informowała o kwocie 282 mln zł.

Aleksandra Kopyść z Fundacji Cancer Fighters po zakończeniu transmisji powiedziała w TVN24, że najprawdopodobniej w ciągu kilku tygodni fundacja poinformuje, na jakie cele dokładnie zostaną przekazane zebrane pieniądze.

Źródło: tvn24.pl
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
