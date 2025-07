"Skandaliczna dezinformacja i celowe straszenie Polaków". Krytyka Bąkiewicza

Sikorski: Bąkiewicz i jego ludzie popełniają przestępstwo Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W niedzielnym wpisie - który nie jest już dostępny na profilu Roberta Bąkiewicza, a którego screen udostępnił rzecznik rządu Adam Szłapka, działacz środowisk narodowych, twórca tzw. Ruchu Obrony Granic nazwał tymczasowe przywrócenie kontroli polskiej Straży Granicznej na granicy polsko-niemieckiej "medialną ściemą - pokazówką dla reżimowych stacji, by uspokoić opinie publiczną".

"Nie minął nawet tydzień, a Tusk z Siemoniakiem znów zamienili polską Straż Graniczną w Ubera dla nielegalnych migrantów - na zawołanie Bundespolizei. Hańba!" - napisał Bąkiewicz i dołączył do wpisu nagranie.

Straż Graniczna przekazała, że nagranie udostępnione w mediach społecznościowych przedstawia moment przekazania przez polską Straż Graniczną w ramach readmisji uproszczonej dwóch obywateli Konga policji niemieckiej oraz że zdarzenie miało miejsce w Goerlitz w punkcie przekazań. "Cudzoziemcy zatrzymani zostali wczoraj przez Straż Graniczną w ramach przywróconej kontroli granicznej, kiedy próbowali nielegalnie wjechać z Niemiec do Polski. Nazywanie Straży Granicznej 'Uberem dla nielegalnych migrantów' jest pluciem na nasz mundur" - podkreśliła SG.

Z kolei rzecznik rządu Szłapka, nawiązując do wpisu Bąkiewicza, ocenił, że zajmuje się on "systemową dezinformacją". "To z całą pewnością nie jest działanie w Polskim interesie" - dodał. Według niego "ABW musi sprawdzić, czy nie ma tu obcej inspiracji, a wyciągnięciem konsekwencji za plucie na mundur polskich funkcjonariuszy zajmie się prokuratur". "Nie straszę, informuję" - dodał rzecznik rządu.

Bąkiewicz zajmuje się systemową dezinformacją. To z całą pewnością nie jest działanie w Polskim interesie. ABW musi sprawdzić czy nie ma tu obcej inspiracji, a wyciągnięciem konsekwencji za plucie na mundur polskich funkcjonariuszy zajmie się prokuratura. Nie straszę, informuję. https://t.co/BGntEZMzUp pic.twitter.com/nWtMZCKwXd — Adam Szłapka (@adamSzlapka) July 13, 2025 Rozwiń

"Skandaliczna dezinformacja i celowe straszenie Polaków"

Do wpisu Bąkiewicza odniósł się też rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. Według niego "publikowanie takich perfidnych kłamstw jest skandaliczną dezinformacją i celowym straszeniem Polaków". "Bezpodstawnymi oskarżeniami rozsiewany jest hejt na funkcjonariuszy Straży Granicznej. To niesamowicie wstrętne i podłe" - napisał na X.

Panie @RBakiewicz, publikowanie takich perfidnych kłamstw jest skandaliczną dezinformacją i celowym straszeniem Polaków. Bezpodstawnymi oskarżeniami rozsiewany jest hejt na funkcjonariuszy Straży Granicznej. To niesamowicie wstrętne i podłe. Warto wcześnie takie informacje… https://t.co/nbFoiJ2BuM — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) July 13, 2025 Rozwiń

"Panie Bąkiewicz, nie wystarczy tchórzliwe usunięcie kłamliwego wpisu. Ma pan przeprosić Straż Graniczną za obrażanie funkcjonariuszy!" - napisał z kolei szef MSWiA Tomasz Siemoniak.

Panie Bąkiewicz, nie wystarczy tchórzliwe usunięcie kłamliwego wpisu. Ma pan przeprosić Straż Graniczną za obrażanie funkcjonariuszy! https://t.co/LUZB9NkwtG — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) July 13, 2025 Rozwiń

W odpowiedzi Bąkiewicz napisał, że "to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, minister Tomasz Siemoniak oraz komendant Straży Granicznej ponoszą odpowiedzialność za brak transparentności i świadome szerzenie dezinformacji". "Nie informujecie opinii publicznej na bieżąco – przeciwnie, dezinformujecie, jakbyście mieli coś do ukrycia. A potem tylko czekacie na błędy, żeby je rozdmuchać i odwrócić uwagę od własnych zaniedbań" - dodał działacz środowisk narodowych.

Konwersacja w sieci miała ciąg dalszy. "Nie" - odpisał Dobrzyński, podkreślając, że "wszystkie informacje, (...) filmy i zdjęcia też" są zamieszczane na profilu Straży Granicznej, polskiej policji i MSWiA na platformie X.

Kontrole na granicach z Niemcami

Od 7 lipca Polska tymczasowo przywróciła kontrole graniczne na odcinkach granicy z Niemcami i Litwą. Kontrole są prowadzone wyrywkowo na wjeździe do Polski i potrwają do 5 sierpnia, choć mogą zostać przedłużone. Na granicy polsko-niemieckiej są prowadzone w 52 miejscach i w 13 na granicy polsko-litewskiej. Szef rządu Donald Tusk podkreślał, że tymczasowe przywrócenie kontroli na tych granicach jest konieczne, by zredukować niekontrolowane przepływy migrantów.

Kontrole na granicach. Co trzeba wiedzieć >>>

OGLĄDAJ: TVN24 HD