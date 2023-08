PiS ogłosił kolejne pytanie referendalne. Komentarze opozycji

Kosiniak-Kamysz: skompromitowana władza ośmiesza ideę demokracji bezpośredniej

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że "referendum PiS ma tyle wspólnego z prawdziwym referendum, co krzesło elektryczne z wygodnym fotelem". "Skompromitowana władza ośmiesza ideę demokracji bezpośredniej, byle wygrać wybory. To kpina z Polaków i kpina z państwa" - napisał na Twitterze.

"To są pytania o ocenę nieudolności PiS"

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (Koalicja Obywatelska) na Twitterze stwierdziła, że to "hucpa, a nie referendum". "Urządzają spektakl z ujawnianiem pytań, w każdym atakują PO i sugerują jaką odpowiedź zaznaczyć. A tak naprawdę chodzi o wyciągnięcie kolejnych milionów bez kontroli na swoją kampanię wyborczą. To niszczenie demokracji i czyste złodziejstwo" - oceniła.

"Najpierw zapytali się o własną sprzedaż Lotosu. Potem o wiek emerytalny, który chyba chcą podnieść. Teraz o uchodźców - tysiącami przez nich sprowadzanych" - napisał natomiast sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński. "Co będzie następne? Pytanie o to czy Polacy lubią inflację i drożyznę? To są pytania o ocenę nieudolności PiS" - dodał.

Trela: bojkot tego politycznego kabaretu, to jedyna słuszna decyzja

Zdaniem wiceszefa klubu Lewicy Tomasza Treli, "trzecie pytanie znów pokazuje, że to referendum, to referendum strachu, strachu przed utratą władzy przez oszukańczy rząd PiS". "Bojkot tego politycznego kabaretu, a później rozliczenie tych kabareciarzy, to jedyna słuszna decyzja. Zrobimy to" - zapowiedział.