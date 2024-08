Recepty na te leki tylko po wizycie u lekarza

Resort zdrowia chce, aby wystawienie recepty na fentanyl, morfinę, oksykodon, tramadol, tapentadol i buprenorfinę wymagało osobistego zbadania pacjenta. Projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji publicznych.

Ministerstwo Zdrowia zauważa, że recepty na leki o działaniu odurzającym, obecnie można uzyskać bez wywiadu medycznego albo wywiadu "pozorowanego", między innymi za pośrednictwem platform do wydawania recept.

Na zgłaszanie uwag do projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje, jest 14 dni (projekt został przekazany do konsultacji publicznych w poniedziałek).

Resort zdrowia chce pilnych zmian

Ministra zdrowia Izabela Leszczyna ograniczenia wystawiania recept na sześć wymienionych substancji konsultowała z Naczelną Izbą Lekarską, czy konsultantami do spraw psychiatrii i opieki paliatywnej.

Rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej Jakub Kosikowski powiedział we wtorek, że projekt resortu zdrowia jest rozwiązaniem tymczasowym. Podkreślił, że NRL opowiada się za doprecyzowaniem standardu teleporady.

Recepty za pośrednictwem platform

Pod koniec czerwca resort zdrowia przedstawił dane, z których wynika, że w Polsce rośnie liczba recept wystawianych na oksykodon, silny opioidowy lek przeciwbólowy. W 2019 roku wypisano 171 tysięcy recept, w 2022 roku - 206 tysięcy, w 2023 - 230 tysięcy, a od stycznia do maja - 104 tysiące recept.

Spada liczba recept na fentanyl, syntetyczny opioidowy lek przeciwbólowy stosowany między innymi w onkologii, medycynie paliatywnej i chirurgii. W 2019 roku lekarze wystawili 143 tysiące recept na ten środek, a od stycznia do maja 2024 roku - 45 tysięcy.

Z danych MZ wynika także, że rośnie rola platform do wydawania recept w dostępie do leków. W 2023 roku było to ponad 2,8 miliona recept, ponad milion korzystających z tego pacjentów i ponad tysiąc obsługujących ich lekarzy.