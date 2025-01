Kaczyński o "nieprawdziwych" tezach i "opinii publicznej, która nie we wszystkim się orientuje"

Kaczyński o "przedsięwzięciu całkowicie niemożliwym do zaakceptowania"

Zdaniem Kaczyńskiego "tezy", że jego formacja masowo łamała prawo "to nieprawda". - I to jest przedsięwzięcie całkowicie niemożliwe do zaakceptowania - stwierdził prezes PiS.

- Chodzi o to, żeby to wszystko działo się w trakcie kampanii przed wyborami prezydenckimi, przed tym, jak to oni określają, zamknięciem systemu. Ma to pomagać temu, by to, co dzisiaj jest robione jednak ze sprzeciwem ze strony różnych instytucji, w tym w szczególności ze strony prezydenta Rzeczypospolitej, mogło być już robione z pełnym poparciem także ze strony tych instytucji - dodał.