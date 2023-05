Rafał Trzaskowski na Campus Academy: kiedy zaczynamy rozmawiać o przyszłości, tych różnic jest bardzo mało

Najważniejsze jest, żeby pokazać, że cała demokratyczna opozycja jest gotowa do tego, żeby rozmawiać - mówił na Campus Academy prezydent Warszawy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski. Jego zdaniem, kiedy formacje opozycyjne zaczynają "rozmawiać o przyszłości" i "koncentrować na tym, jakie są prawdziwe wyzwania", to mało jest między nimi różnic.

Prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski wziął w sobotę udział w spotkaniu w ramach Campus Academy. To zorganizowane w Płocku przez Campus Polska Przyszłości wydarzenie edukacyjno-szkoleniowe i mentoringowe. Trzaskowski między innymi zachęcał młodych ludzi do rejestracji i udziału w tegorocznym Campusie Polska Przyszłości, który odbędzie się Olsztynie w dniach 25-31 sierpnia.

Prezydent stolicy wspominał, że w piątek w ramach imprezy odbyła się dyskusja między politykami Koalicji Obywatelskiej a Polskiego Stronnictwa Ludowego. - Widzieliście, że tych różnic jest naprawdę bardzo mało. Że w momencie, kiedy zaczynamy rozmawiać o przyszłości, zaczynamy się koncentrować na tym, jakie są prawdziwe wyzwania (..), to okazuje się, że tych różnic jest bardzo, bardzo mało. To jest dzisiaj najważniejsze - przekonywał.

"W Polkach i Polakach jest potrzeba wspólnoty, porozumienia"

- Słyszymy o tym i czujemy to też wewnętrznie, że w Polkach i Polakach jest potrzeba wspólnoty, porozumienia. Dzisiaj w świecie polaryzacji, podziałów, to niesłychanie trudne. Zwłaszcza, że znajdujemy się w środku kampanii wyborczej - mówił wiceszef PO .

- Sam się zastanawiałem, szukając takich tematów, które mogą nas połączyć, jakie to są tematy. Wydawało się, że pomoc naszym ukraińskim siostrom i braciom to jest coś, co nas łączy i tak rzeczywiście jest, bo jako społeczeństwo pokazaliśmy, że umiemy być razem. Wydawało się, że kwestia bezpieczeństwa to jest coś, co nas łączy. I też w sumie razem, niezależnie od tego, skąd jesteśmy, jakie mamy poglądy, wszyscy wiemy, że bezpieczeństwo Polsko jest w tej chwili sprawą absolutnie zasadniczą - kontynuował.