Kluczowe fakty: W sobotę Rafał Trzaskowski i Sławomir Mentzen odbyli rozmowę na kanale YouTube polityka Konfederacji.

Po rozmowie, szef MSZ Radosław Sikorski opublikował nagranie, na którym widać jak trójka polityków wspólnie wyszła do pubu.

Nagranie szybko zyskało popularność w internecie. Do sprawy odniósł się sam Mentzen.

Po zakończonej rozmowie Rafała Trzaskowskiego ze Sławomirem Mentzenem, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski opublikował w mediach społecznościowych wideo, na którym widać trzech polityków w lokalu gastronomicznym należącym do polityka Konfederacji.

Na wpis Radosława Sikorskiego odpowiedział między innymi premier Donald Tusk, pisząc: "Na zdrowie!"

Bosak pytany, czy też poszedłby z Trzaskowskim do pubu

Rozmowę Trzaskowskiego z Mentzenem w Kanale Zero komentował Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, lider Ruchu Narodowego, części składowej Konfederacji. W pewnym momencie prowadzący program pokazał Bosakowi nagranie.

Bosak przyznał, że wcześniej tego nagrania nie widział. Kiedy prowadzący nazwał to wydarzenie "pozytywnym zakończeniem debaty", współlider Konfederacji odparł: - No jak dla kogo.

- Myślę, że gdyby Karol Nawrocki zdecydował się zostać w Toruniu i wybrać do pubu Mentzena, tak samo mógłby usiąść przy stoliku i pogadać czy z ludźmi, którzy tam są, czy ze Sławomirem Mentzenem - dodał.

Zdaniem Bosaka politykom Platformy Obywatelskiej "bardzo zależało na jakimkolwiek skróceniu dystansu ze Sławomirem Mentzenem". - Odczytywałbym to w kategoriach pewnej gry o głosy wyborców - ocenił Bosak.

Na pytanie, czy jest zdziwiony tym spotkaniem w lokalu, odpowiedział: - Robią, co mogą, walczą. Natomiast moim zdaniem Sławomir Mentzen jest po prostu gospodarzem, przywitał ludzi, którzy do niego przyszli.

- Wiem, że tam w pubie wisi lista osób "niezapraszanych", niemile widzianych, natomiast nie pamiętam w tym momencie, kto na tej liście jest - przyznał Bosak. Na pytanie, czy też wybrałby się "na piwo z Rafałem Trzaskowskim" przed drugą turą wyborów, odparł krótko: - Zdecydowanie nie.

Wipler: widziałem wasze zdjęcia w gablocie

O rzeczonej "liście" w odpowiedzi na wpis Sikorskiego wspomniał Przemysław Wipler, poseł Konfederacji i bliski współpracownik Sławomira Mentzena.

"A ja widziałem Wasze zdjęcia w gablocie 'tych klientów nie obsługujemy'" - napisał polityk. W kolejnym wpisie odpowiadał na pytanie "to co się zmieniło?", słowami: "Nie mam pojęcia".

Mentzen: z Nawrockim też bym poszedł na piwo, ale nie zaprosił

Sławomir Mentzen odniósł się do komentarzy internautów dotyczących spotkania z politykami KO.

"Z Nawrockim też bym poszedł na piwo, ale nie zaprosił. Nie rozumiem, o co niektórym chodzi. Nie należę do mafii, nie należę do sekty. Idę prosto. Nie dam się zapisać do żadnego z waszych obozów. A politycy powinni umieć normalnie ze sobą rozmawiać" - podsumował Mentzen.

