Uderzył w jadące przed nim auto, wysiadł ze swojego i uciekł. "Trwają poszukiwania" 

Angela Merkel, ustępująca kanclerz Niemiec, powiedziała w wywiadzie dla nadawcy Deutsche Welle, że największe wyzwania z okresu 16 lat rządów w Berlinie to napływ migrantów do Europy w 2015 roku i obecnie pandemia COVID-19. Merkel zaznaczyła, że "jest na pożegnalnym tournee", ale do ostatniego dnia swojej pracy musi być "uważna". Zwróciła uwagę na "presję migracyjną" ze strony Białorusi. Podkreśliła, że zawsze dążyła do kompromisów, bo rozwiązania nadchodzą tylko, gdy "słuchamy siebie nawzajem".