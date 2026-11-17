Kropka nad i Radosław Sikorski: partia wojny w Moskwie jest już bardzo mała Filip Czerwiński |

Radosław Sikorski: partia wojny w Moskwie jest już bardzo mała Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Ukraina w ciągu ostatnich dni zaatakowała i poważnie uszkodziła Most Krymski, zwany także mostem kerczeńskim. Na zdjęciach widać, że całkowicie zniszczony został fragment przęsła, który wpadł do wody.

- Utrata mostu kerczeńskiego to jest porażka symboliczna, która wstrząsnęła elitą moskiewską. Partia wojny w Moskwie jest już bardzo mała i wydaje mi się, że to może doprowadzić do znacznie twardszych dyskusji wewnątrz grupy decyzyjnej niż do tej pory o tym, czy ta wojna ma jeszcze sens dla Rosji - skomentował w "Kropce nad i" w TVN24 szef polskiej dyplomacji i wicepremier Radosław Sikorski.

Ocenił, że to "olbrzymi cios wojskowy, gospodarczy, jak i symboliczny" dla Władimira Putina. Jak stwierdził, "to pokazuje, że Ukraina ma karty" i potrafi "bardzo boleśnie" odpowiedzieć na ataki na swoją infrastrukturę krytyczną.

Radosław Sikorski o Moście Krymskim Źródło: TVN24

"Mieszane interesy" Chin wobec Rosji

Sikorski zauważył także, że duży wpływ na Rosję mają Chiny. - Chiny mogłyby zmusić Rosję do zakończenia tej wojny, gdyby zagroziły [Rosji - red.] odcięciem handlu - wskazał.

- Chiny mają mieszane interesy, bo z jednej strony, nic nie robiąc, nie angażując się w wojny, tak jak Stany Zjednoczone czy Rosja, budują potęgę, ale w ich interesie jest, żeby Rosja nie upadła, bo to jest jedyny duży sojusznik, jakiego mają - mówił.

Jak tłumaczył, w chińskim interesie w pewnym momencie może być powiedzenie Putinowi: "słuchaj, zakończ to, bo to się za chwilę może dla ciebie bardzo źle skończyć, a tego byśmy nie chcieli". Z drugiej strony - jak mówił - Chiny korzystają na kupowaniu rosyjskiej ropy i gazu z przeceną, która wynika z zachodnich sankcji nałożonych na Moskwę. - Więc mają takie mieszane interesy - skwitował.

Szef polskiej dyplomacji skomentował zapowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa, że na nadchodzącym szczycie USA-Rosja-Chiny nie będzie omawiana wojna w Ukrainie. - No i słusznie. Bo co to? Jakaś Jałta? - zapytał.

Sikorski zaapelował do widzów TVN24, aby wsparli zbiórkę na rzecz zapewnienia ogrzewania mieszkańcom Ukrainy przed zbliżającą się zimą. Także TVN24 wspiera zbiórkę "Ciepło z Polski dla Kijowa".

Sikorski: Braun i Kaczyński chcą polexitu

Gość Moniki Olejnik pozytywnie odniósł się do zapowiedzi z kancelarii prezydenta, że Karol Nawrocki w piątek zatwierdzi zmiany w rządzie. - Dobrze, że rozumieją w kancelarii, że to obowiązek prezydenta wobec ministrów. Ma taki sam obowiązek wobec ambasadorów - przypomniał, nawiązując do tego, że kilkadziesiąt nominacji ambasadorskich czeka od wielu miesięcy na podpis prezydenta.

Wicepremier ocenił też, że Grzegorz Braun i prezes PiS Jarosław Kaczyński chcą wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. - Braun to jest prorosyjski, antyzachodni antysemita. Ktoś, kto zaprzecza Holokaustowi, ktoś, kto wybiela Trzecią Rzeszę. Ktoś, kto powinien być absolutnie poza nawiasem polskiej polityki, nie powinni jego ludzie być gośćmi w Pałacu Prezydenckim - powiedział.

Sikorski zaprzeczył też, że we wtorek na sali plenarnej Sejmu puszczał oczko do posła niezrzeszonego Janusza Kowalskiego, co sam Kowalski sugerował. - Poseł Kowalski nie jest w moim typie, a poza tym to zdaje się, że on czuje miętę do Donalda Tuska, którego imię przywołuje nadaremnie bardzo często - powiedział.

OGLĄDAJ: Ciepło z Polski dla Kijowa. Sikorski: apeluję o pomoc dla cierpiącej Ukrainy Zobacz cały materiał