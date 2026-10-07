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Polska

Radosław Sikorski odpowiedział Adamowi Bielanowi. Chodzi o budowę bazy USA

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Radosław Sikorski
Bielan o Sikorskim. "Politycznie mordował inicjatywę pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i prezydenta Busha"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak
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Europoseł PiS Adam Bielan zarzucił szefowi MSZ Radosławowi Sikorskiemu "polityczne mordowanie" inicjatywy budowy bazy USA przed laty. Sikorski odpowiedział. Nawiązał też do propozycji na nazwę bazy, która ma powstać w Polsce.

W środę na platformie X Radosław Sikorski opublikował wpis, w którym oświadczył, iż - odpowiadając europosłowi PiS Adamowi Bielanowi - "potwierdza, że faktycznie, osobiście woli nazwę Fort Reagan dla ewentualnej drugiej bazy USA w Polsce". Sikorski publicznie krytykował pomysł, by nazwać bazę Fort Trump.

"Ronnie to teraz dla was jakiś lewak? Natomiast 'mordowałem' umowę o bazie obrony antyrakietowej w Redzikowie poprzez jej podpisanie w 2008. A tak została ona 'anulowana' przez prezydenta Obamę w 2010. Czy wy nie możecie przeżyć ani jednego dnia bez kłamstwa?" - zakończył szef MSZ.

We wpisie opublikował dwa zdjęcia. To po prawej stronie przedstawia Sikorskiego i ówczesną sekretarz stanu USA Condoleezzę Rice w momencie podpisania w 2008 roku w Warszawie umowy w sprawie budowy w Polsce elementów tarczy antyrakietowej.

Zdjęcie po lewej stronie natomiast jest fragmentem tekstu Konkretu24 z 2022 roku, w którym analizowaliśmy oskarżenia wybranych polityków PiS wobec rządu PO-PSL o tym, że zablokował on budowę tarczy antyrakietowej w Polsce.

Przypomnieliśmy w nim, że to ówczesny prezydent USA Barack Obama wraz z sekretarzem obrony Robertem Gatesem 17 września 2009 roku - w 70. rocznicę inwazji Armii Czerwonej na Polskę - ogłosili decyzję o rezygnacji z planu umieszczenia w Polsce i Czechach baz amerykańskiej obrony antyrakietowej. Następnie w lipcu 2010 roku Polska i USA podpisały protokół zmieniający umowę z 2008 roku, a oba te dokumenty weszły w życie we wrześniu 2011 roku. Według tamtych ustaleń baza w Redzikowie miała być gotowa do 2018 roku. Więcej o tym przeczytasz w poniższym artykule.

Bielan krytykuje Sikorskiego. "Politycznie mordował inicjatywę"

Sikorski w środowym wpisie nawiązał do wtorkowej konferencji prasowej Bielana w Strasburgu. Europoseł PiS zabrał tam głos między innymi w sprawie roli w organizacji w marcu tego roku spotkania wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

- W przypadku pana Kosiniaka-Kamysza jeden z jego bardzo bliskich współpracowników zwrócił się do mnie z prośbą o pomoc w umówieniu spotkania z prezydentem Trumpem. Dlaczego do mnie? Zapewne dlatego, że obecny kierownik placówki w Waszyngtonie nie ma praktycznie żadnych kontaktów w Białym Domu. Podobnie jak minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który, jak wiemy, nie może wejść do Białego Domu - przekonywał.

Dodał, że sam Kosiniak-Kamysz poinformował, że spotkanie dotyczyło współpracy wojskowej. - Bardzo nam gorąco za to spotkanie dziękował - mówił Bielan.

- Mnie zależy na tym, żeby w Polsce jak najszybciej powstała stała baza amerykańska. To są starania polskich dyplomatów od lat, to są starania mojego środowiska politycznego od 10 lat. Pamiętam pierwszą rozmowę, którą odbywał pan prezes Jarosław Kaczyński z bardzo bliskim doradcą Donalda Trumpa w grudniu 2016 roku, więc niedługo minie 10 lat od tego momentu - wspomniał europoseł PiS.

Stwierdził następnie, że "dzisiaj jesteśmy na finiszu tych negocjacji". Jak mówił, obawia się, patrząc między innymi na "bardzo złą, niebezpieczną konferencję Sikorskiego w Nowym Jorku, który zaczął nagle kręcić nosem na nazwę Fort Trump".

- Człowiek, który w lutym 2009 roku proponował, żeby Rosja weszła do NATO i było to dwa lata po tym, jak Putin zamordował Annę Politkowską. (...) Dwa lata po tym, jak Politkowską zamordował Putin, Sikorski widział tę samą Rosję, Rosję Putina w NATO. I ten człowiek w tym samym czasie, w 2008 i 2009 politycznie mordował inicjatywę pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i prezydenta Busha budowy bazy w ramach tarczy antyrakietowej i zrobił to niestety skutecznie - przekonywał Bielan.

Wskazał w tym kontekście datę 17 września 2009 roku, "kiedy Barack Obama, noszony na rękach przez polskich liberałów i lewicowców, ogłosił zakończenie negocjacji, które rozpoczął świętej pamięci pan prezydent Kaczyński".

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Źródło: TVN24, PAP, Konkret24
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Tagi:
Radosław SikorskiMinisterstwo Spraw ZagranicznychAdam BielanPrawo i SprawiedliwośćUSAŻołnierze USA w PolsceDonald Trump
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