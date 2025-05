Sikorski o piwie z Mentzenem i snusie Nawrockiego

Radosław Sikorski na Wielkim Marszu Patriotów Rafała Trzaskowskiego Źródło: TVN24

- To piwo, które wczoraj piłem w pubie Mentzena, było głównie bezalkoholowe, ale dało mi większego kopa niż snus Nawrockiego - powiedział szef polskiej dyplomacji, przemawiając podczas niedzielnego przemarszu przez stolicę. - Chcę podziękować konfederatom, panu posłowi Mentzenowi. Pokazaliśmy wczoraj, że można rozmawiać jak Polak z Polakiem o sprawach bez jadu. To znaczy, że lepsza Polska jest możliwa - kontynuował.

Następnie Sikorski wygłosił apel do zebranych w związku z drugą turą wyborów prezydenckich. - Słuchajcie, ja was błagam. Prezydent reprezentuje Polskę za granicą. Zanim się spotyka z kimś za granicą, to tak jak ja, obcokrajowcy dostają życiorys rozmówcy. I ja nie chcę, żeby oni czytali życiorys Karola Nawrockiego jako najwyższego reprezentanta Polski. Nie róbcie mi tego, nie róbcie Polsce tego. Nie róbcie tego sobie. Cała Polska na Rafała! - mówił minister spraw zagranicznych.

Trzaskowski, Sikorski i Mentzen na piwie

W sobotę wieczorem, po zakończeniu rozmowy kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego ze Sławomirem Mentzenem, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski opublikował nagranie, na którym widać trzech polityków w lokalu gastronomicznym należącym do polityka Konfederacji. Widoczny jest moment uścisku dłoni między Sikorskim i Mentzenem. Lider Konfederacji podaje dalej kufle z napojami innym, którzy siedzą przy stole. Szef MSZ opatrzył wpis słowami: "Za Polskę, która łączy, nie dzieli". Dodał też "#WygraCałaPolska" i oznaczył konta Trzaskowskiego i Mentzena.