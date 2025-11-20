Sikorski: Polska przestanie wspierać Ukrainę wtedy, gdy Rosja przestanie ją bombardować Źródło: TVN24

W niedzielę w Petersburgu doszło do napaści na ambasadora Polski w Rosji, Krzysztofa Krajewskiego. Incydent miał miejsce na jednej z głównych ulic miasta - Newski Prospekt.

Sikorski o transparencie podczas napaści

Do sytuacji odniósł się w Brukseli szef polskiej dyplomacji, wicepremier Radosław Sikorski.

Na pytanie o to, czy polski ambasador w Rosji jest bezpieczny, Sikorski odpowiedział, że "za bezpieczeństwo wszystkich ambasadorów odpowiada kraj przyjmujący".

- Tam zdaje się był transparent, który się pytał, kiedy Polska przestanie wspierać Ukrainę - mówił o okolicznościach napaści.

- Informuję: Polska przestanie wspierać Ukrainę wtedy, gdy Rosja przestanie ją bombardować - odparł wicepremier.

Ambasador Krajewski, relacjonując napaść, przekazał, że "grupa tak zwanych aktywistów, dobrze zorganizowana i kierowana przez osoby spoza tej grupy" zaatakowała go słownie i próbowała zaatakować fizycznie. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór w rozmowie z tvn24.pl przekazał, że wówczas interweniowała ochrona ambasadora.

MSZ wyraził sprzeciw wobec tego ataku podczas spotkania z rosyjskim charge d'affaires w środę.

