Sikorski "wykazał się refleksem i siłą". "Naszym zadaniem jest stawiać granice"

Widzę sens prostowania rzeczy, które są nie do końca prawdziwe - powiedział minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24. Komentował w ten sposób niedzielną, ostrą wymianę zdań między ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, Elonem Muskiem i sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Jak ocenił Szłapka, "to nie my jesteśmy autorami zmiany tego trybu prowadzenia polityki".

Elon Musk działający w administracji Donalda Trumpa napisał w niedzielę, że Ukraińcy bez Starlinków jego firmy SpaceX nie daliby rady walczyć z Rosją. Sikorski zareagował, pisząc m.in., że jeżeli SpaceX okaże się niewiarygodny jako firma to Polska opłacająca Starlinki do Ukrainy poszuka innego dostawcy tej technologii.

Wtedy zaczęła się dyskusja, bo odezwał się sekretarz stanu USA, który stanął w obronie miliardera i kazał szefowi polskiej dyplomacji "dziękować" za to, że Rosjanie nie stoją na granicy z nami. Potem Musk nazwał Sikorskiego "małym człowieczkiem", który powinien "być cicho". Sikorski odpisał następnie Rubio, a Musk ostatecznie zapowiedział, że jego firma nigdy nie wyłączy Ukrainie Starlinków.

Tę wymianę poglądów komentował w TVN24 Adam Szłapka.

- Widzę sens prostowania rzeczy, które są nie do końca prawdziwe. To znaczy to, że minister Radosław Sikorski zwraca uwagę na to, że Polska uczestniczy bardzo mocno w pomocy Ukrainie i nie tylko jest jeden kraj na świecie, który pomaga Ukrainie - wyjaśnił Szłapka. Jak dodał, "skutek jest oczywiście taki, że jest publiczna deklaracja, że Starlinki z Ukrainy nie znikną".

Prowadzący Konrad Piasecki zauważył, że z punktu widzenia sojuszniczych relacji Polski i Stanów Zjednoczonych, ta dyskusja "nie wygląda najlepiej".

- To nie my jesteśmy autorami zmiany tego trybu prowadzenia polityki, ale to naszym zadaniem jest stawiać granice tak, żeby fakty były na wierzchu zawsze i moim zdaniem tutaj Radosław Sikorski wykazał się i refleksem, i siłą, i taką - powiedziałbym - integralnością w tym zakresie - ocenił Szłapka.

Autorka/Autor:kgr/adso

Źródło: TVN24