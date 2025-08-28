Katastrofa F-16 przed Air Show w Radomiu. Pierwsza taka w Polsce

Nagranie momentu katastrofy F-16 w Radomiu Źródło: Kontakt24/Marysia

W czwartek późnym popołudniem doszło katastrofy myśliwca F-16 w Radomiu w trakcie prób przed Air Show. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak potwierdził w TVN24, że pilot maszyny nie przeżył. Na miejscu tragedii jest wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Katastrofa F-16 w Radomiu. Pierwsza taka w historii Polski

Major rezerwy, były pilot i wykładowca Collegium Civitas Michał Fiszer mówił w TVN24, że to pierwsza katastrofa F-16 w Polsce. - Te samoloty są używane w Polsce już prawie 20 lat - mówił i wyjaśnił, że pierwsze dotarły do naszego kraju w 2006 roku. Podkreślił też, że do tej pory "latały bezawaryjnie".

Były pilot podkreślił, że żaden samolot bojowy "nie jest bezpieczny". - To, że te samoloty przelatały (tyle) bezpiecznie, to jest cud - dodał.

F-16 rozbiło się w Radomiu

Michał Fiszer zaznaczył też, że samolot F-16 jest "maszyną bojową o bardzo wysokich możliwościach".

- On może zwalczać cele powietrzne, zwalczać cele naziemne, prowadzić rozpoznanie i ma bardzo duży wachlarz przenoszonego uzbrojenia. Może jednocześnie atakować z daleka wiele nadlatujących na nasze terytorium samolotów pociskami rakietowymi, kierowanych radarem, które mają zasięg do stu kilometrów - wyjaśniał.

Porównał tę odległość do dystansu między Łodzią i Grodziskiem Mazowieckim.

F-16 Źródło: VanderWolf Images/Shutterstock

Możliwości F-16

Reporter TVN24 Maciej Warsiński przypomniał, że decyzja o zakupie myśliwców F-16 została podjęta w 2003 roku, kiedy premierem Polski był Leszek Miller, a prezydentem USA George W. Bush. Wskazał, że w NATO do teraz służy około 1700 takich samolotów, z czego około 1000 należy do armii amerykańskiej, a około 700 do krajów europejskich. 48 F-16 do dziś służyło w Polsce.

Zaznaczył, że samoloty te są wielozadaniowe i mogą z jednej strony odpierać ataki lotnictwa wroga, ale z drugiej mogą też przenosić ładunki rakietowe i zestrzeliwać nimi zagrożenie. Są też w stanie rozpędzić się w powietrzu do prędkości dwóch Machów, czyli ponad 2000 kilometrów na godzinę.

Polskie F-16 biorą też udział w natowskiej misji Air Policing, która polega na patrolowaniu przestrzeni powietrznej nad krajami bałtyckimi: Litwy, Łotwy i Estonii, gdyż te nie mają własnych sił lotniczych.

