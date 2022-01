Były członek Rady Medycznej Miłosz Parczewski o "flircie z ruchami antyszczepionkowymi" i "kropli, która przelała czarę" 

Profesor Parczewski: wyprowadzanie stanowiska wymagało dyskusji

- Był to dla mnie zaszczyt i honor. My doradzaliśmy na podstawie danych medycznych. Jestem lekarzem, jestem wirusologiem, jestem naukowcem i używamy danych medycznych, które zresztą w covidzie w rzadki sposób są interpretowane i przekładane na życie prawie że natychmiast - powiedział.

Opisując sposób komunikacji z premierem w czasie, kiedy zasiadał w radzie, profesor Parczewski tłumaczył, że albo były to grupowe spotkania online, bezpośrednie, zwoływane przez Ministerstwo Zdrowia i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, planowane z niewielkim wyprzedzeniem albo ta komunikacja odbywała się poprzez profesora Andrzeja Horbana, przewodniczącego Rady Medycznej i głównego doradcy premiera do spraw COVID-19.

Były członek Rady Medycznej o "kropli, która przelała czarę goryczy"

- Była to kropla, która przelała czarę goryczy, nie ukrywam. Natomiast nie można powiedzieć, że decyzja dotycząca wystąpienia z Rady Medycznej była decyzją związaną z tą konkretnie wypowiedzią. Takich wypowiedzi na temat negowania szczepień było dużo więcej, były też i takie wypowiedzi członków i rządu, i parlamentu, i koalicji rządzącej, na które my zwracamy uwagę. Trzeba pamiętać, że każda negacja szczepień na stanowisku publicznym powoduje, że część osób się nie zaszczepi - podkreślił lekarz.

Prof. Parczewski: czułem się, jakby to był flirt z ruchami antyszczepionkowymi

Profesor Parczewski został zapytany, co czuł, kiedy kurator Nowak, mimo swojej wypowiedzi, pozostała na stanowisku. - Czuliśmy się - użyję słowa politycznego - dość nieswojo. Mogę powiedzieć za siebie, że (czuliśmy, że - red.) żadne nasze rady nie będą wdrażane w życie. A ja personalnie czułem się tak, jakby to był pewnego rodzaju flirt z ruchami antyszczepionkowymi, z osobami, które negują wartość szczepień - mówił.

Nowa formuła doradztwa

Minister zdrowia Adam Niedzielski, odnosząc się do rezygnacji większości członków Rady Medycznej, poinformował, że przy premierze zostanie "powołana zostanie rada, która oprócz przedstawicieli czy konsultantów krajowych czy przedstawicieli zawodów medycznych będzie charakteryzowała się nieco zmienioną formułą w stosunku do tej, z którą mieliśmy do czynienia do tej pory".