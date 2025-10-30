Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Spoty wyborcze za pięć procent ceny w propagandowej stacji. Kto skorzystał z tego "rabatu"?

Karol Nawrocki w Katowicach
Propisowska stacja puściła "taśmę" Giertycha. A to publicznie dostępny fragment spotkania
Źródło: YouTube Roman Giertych/YouTube Telewizja Republika
Prawicowa stacja TV Republika emitowała w trakcie kampanii wyborczej spoty Karola Nawrockiego z 95-procentowym rabatem - wynika z ustaleń Wirtualnej Polski. Z podobnego "upustu" miał skorzystać też kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen. Według portalu spółka Tomasza Sakiewicza miała też nawiązać umowę z komitetem kandydata Prawa i Sprawiedliwości o "intensywnej promocji" w internecie.

Wirtualna Polska dotarła do sprawozdania finansowego umowy o emisji spotów wyborczych, zawartej pomiędzy Komitetem Wyborczym Karola Nawrockiego a spółką propagandowej prawicowej stacji TV Republika. Zwrócono uwagę na ceny emisji materiałów. Jak wyliczono, spółka Tomasza Sakiewicza udzieliła ówczesnemu kandydatowi na prezydenta 95-procentowego "rabatu".

Według portalu, prawicowa stacja wystawiła komitetowi Nawrockiemu pięć faktur na łączną kwotę 156 777,37 złotych za 1436 spotów, wyemitowanych od 14 marca do 30 maja 2025 roku. W tym samym czasie 30 sekund reklamy w paśmie przy głównym wydaniu serwisu informacyjnego kosztowało 1000 złotych. Klip wyborczy Nawrockiego trwał 68 sekund. Zatem regularna cena powinna wynieść 2500 złotych. Finalnie cena emisji spotu wyniosła 125 złotych, czyli 5 procent wyjściowej ceny reklamy - zauważa WP.

Jak napisano, "bez upustu wartość emisji wyniosłaby - szacunkowo - ok. 3 mln zł".

OGLĄDAJ: "TV Republika tylko na pierwszy rzut oka wygląda jak prywatna telewizja"
pc

"TV Republika tylko na pierwszy rzut oka wygląda jak prywatna telewizja"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Czy "rabat" jest zgodny z Kodeksem wyborczym?

Analiza dokumentów pokazuje, że 95-procentowa zniżka na emisję telewizyjnych spotów obowiązywała niezależnie od długości klipu i pasma - podaje portal. Według ekspertów, z którymi rozmawiała WP, może to rodzić pytania o zgodność tak wysokiego "rabatu" z prawem wyborczym i zasadami transparentności. Wskazali na przepisy, które mogą mieć w tej sprawie kluczowe znaczenie. Chodzi o paragrafy 3. i 4. z art. 119 Kodeksu wyborczego:

§ 3. Niepubliczni nadawcy rozpowszechniający odpłatnie audycje wyborcze rozpowszechniają je na jednakowych warunkach dla wszystkich komitetów wyborczych.
§ 4. Wysokość opłat pobieranych za rozpowszechnianie odpłatnie audycji wyborczych nie może przekraczać stawek pobieranych za reklamy i musi być ustalana według cennika obowiązującego w dniu ogłoszenia aktu o zarządzaniu wyborów. 
Par. 3. i 4., art. 119 Kodeks wyborczy

Doktor Anna Frydrych-Depka - ekspertka do spraw wyborczych, która rozmawiała z WP - ocenia, że zastanawia motywacja do udzielenia takiego rabatu, ale jednocześnie zaznacza, że rabaty za emisję spotów wyborczych mogłyby budzić wątpliwości pod kątem przepisów, gdyby były stosowane wybiórczo.

"O ile upust jest zgodny z powszechnymi cennikami rabatowymi udzielanymi wszystkim podmiotom na tych samych warunkach obowiązujących w tym samym czasie, nie przeczy on idei równych szans. I choć poziom 95 proc. rabatu jest bardzo wysoki, to kluczowym pytaniem na tle regulacji Kodeksu wyborczego jest to, czy taki upust otrzymały wszystkie komitety wyborcze, które emitowały swoje audycje w danej stacji" - komentuje.

"Rabat" nie tylko dla Nawrockiego

Jak wynika z analizy WP, "upust" na emisje materiałów wyborczych otrzymał również Komitet Wyborczy Sławomira Mentzena. Nie przedstawił on tak dokładnych wyliczeń, jak Komitet Nawrockiego, ale portal dotarł do faktury na 51 544,38 złotych brutto za kampanię ze spotami.

Oferta miała obejmować łącznie 162 materiały o długości 30 sekund oraz 352 o długości 60 sekund, emitowanych na antenie prawicowej stacji od 20 kwietnia do 16 maja. Szacunki Wirtualnej Polski wskazują, że emitowano około 20 spotów dziennie za średnio 100 złotych, co wskazuje, że polityk Konfederacji otrzymał ten sam rabat, co w przypadku kandydata PiS.

Sławomir Mentzen
Sławomir Mentzen
Źródło: Paweł Supernak/PAP

W tej sprawie WP skierowała pytania do prezesa zarządu i redaktora naczelnego TV Republika Tomasza Sakiewicza. W odpowiedzi przekonywał, że niskie ceny za usługi wynikały z troski przede wszystkim o budżet kandydatów w wyborach. Przekazał też, że wszystkie komitety otrzymały identyczną ofertę, z której ostatecznie - według niego - skorzystały dwa. 

Portal pytania wysłał także do komitetu Nawrockiego. Pełnomocnik finansowy twierdzi, że komitet nie korzystał z żadnych rabatów. Choć, jak zauważa WP, słowo "rabat" pada w oficjalnych rozliczeniach kampanii.

"KN nie korzystał z rabatów i upustów u swoich kontrahentów. Ceny publikacji materiałów wyborczych wynikały każdorazowo z indywidualnych wycen, dostarczanych KW. O politykę cenową usługodawców należy dopytywać ich samych. Decyzja podziału promocji kandydata w poszczególnych mediach była wynikiem strategii sztabu wyborczego" – przekazał WP Tomasz Bartczak, pełnomocnik finansowy KW Karola Nawrockiego.

Wirtualna Polska nie pisze, czy zwracała się do innych komitetów z pytaniami w sprawie oferty emisji spotów od prawicowej stacji. Przytacza jednak wypowiedź senatorki Lewicy Anny Górskiej - byłej szefowej sztabu Magdaleny Biejat - która przekazała WP, że komitet kandydatki Lewicy nie występował po ofertę do TV Republika. Dodała, że - jak pisze portal - "nie przypomina sobie, by stacja sama przedstawiła ofertę emisji spotów w kampanii".

Umowa na "intensywna promocję" w internecie

W tej sprawie pojawia się jeszcze jeden wątek. 31 marca 2025 roku KW Karola Nawrockiego i TV Republika zawarły odrębną umowę na "intensywną promocję" kandydata w social mediach i internecie - podaje WP. Kampania trwała od 2 kwietnia do 16 maja. Płatność podzielono na dwie raty: 383 760 złotych brutto oraz 384 990 złotych brutto. 

Według dokumentu, do którego dotarła Wirtualna Polska, spółka przeprowadziła promocję Nawrockiego na kanałach TV Republika w serwisach YouTube, Facebook, Instagram oraz w Radiu Republika i na portalu tvrepublika.pl. 

Co dokładnie prawicowa stacja zaoferowała sztabowi Nawrockiego? Jak wylicza WP to mn.in.: relacje na żywo z ważnych wydarzeń, konferencji prasowych, spotkań z wyborcami na kanale YouTube, regularne posty w formie grafik, krótkich opisów, linków do materiałów wideo/artykułów, "atrakcyjne zdjęcia kandydata z wydarzeń", krótkie komunikaty o kampanii nadawane w wybranych blokach reklamowych, audycje z udziałem kandydata lub jego przedstawicieli w radiu, możliwość publikacji artykułów informacyjnych i wywiadów na portalu, a w sekcji newsowej bieżące relacje z wydarzeń.

Jednocześnie strony umowy zobowiązały się do dotrzymania wymogu, aby zgodnie z Kodeksem wyborczym, wszystkie takie materiały zawierały wyraźne oznaczenie komitetu wyborczego. W sprawozdaniu nie załączono wykazu tych publikacji - zaznacza portal.

Uwagę WP przykuł jeszcze jeden szczegół. W ofercie działu online TV Republika pojawiło się pytanie: "Czy sztab dysponuje gotowymi materiałami (wideo, spotami, grafikami), czy oczekuje, że przygotujemy je samodzielnie?". W ocenie dziennikarza WP Patryka Michalskiego, to może sugerować, że pracownicy telewizji Sakiewicza byli gotowi do przygotowania takich materiałów. 

OGLĄDAJ: Republika propagandy
pc

Republika propagandy

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/akr

Źródło: Wirtualna Polska

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Jarek Praszkiewicz

Udostępnij:
TAGI:
Sławomir MentzenKarol NawrockiPrawo i SprawiedliwośćKonfederacja
Czytaj także:
Mężczyzna odpowie za włamanie do kościoła
Włamał się do kościoła i wypił wino mszalne
Katowice
orlen - MOZCO Mateusz Szymanski shutterstock_2293077545
Po czystce zrezygnował członek rady nadzorczej Orlenu
BIZNES
imageTitle
Nazwał "bydłem" kibiców Legii, teraz przeprasza
EUROSPORT
Zatrzymani za jazdę hulajnogą z promilami, zaśmiecanie i wulgaryzmy
Wysokie mandaty za jazdę hulajnogą i inne "wyczyny"
Kujawsko-Pomorskie
Jamajka "przed" i "po" przejściu huraganu Melissa
Zdjęcia satelitarne pokazują tragedię Jamajki
METEO
Mężczyzna został zatrzymany po pościgu
W lesie porzucił auto i próbował uciec pieszo
Katowice
Donald Trump
Trump: może dojść do transakcji na bardzo dużą skalę
BIZNES
imageTitle
Kibice Liverpoolu nie widzieli takiego meczu od 91 lat
EUROSPORT
Wiadukt na ul. Chełmżyńskiej otwarty
"Bez rogatek, bez korków, bez czekania". Nowy wiadukt otwarty
WARSZAWA
Mammografia, USG, samobadanie. Profilaktyka raka piersi
Polki chcą dostępu do testów genowych. "Oczekują medycyny skrojonej na miarę"
Zdrowie
Burza, piorun, deszcz
Gdzie jest burza? Wiatr się rozpędza
METEO
Tragedia na przejściu dla pieszych w Nidzicy
Wypadek na przejściu dla pieszych, nie żyje kobieta
Olsztyn
Pijana 28-latka doprowadziła do kolizji
Doprowadziła do czołowego zderzenia, miała trzy promile
Olsztyn
Policja znalazła narkotyki podczas kontroli drogowej
4,5 kilograma narkotyków w aucie i mieszkaniu. Areszt dla dwóch zatrzymanych
WARSZAWA
Kierowcy dwóch autobusów zatrzymali pijanego kierowcę
Zatrzymali go kierowcy autobusów. Usłyszał wyrok, ma zapłacić ogromną kwotę
Trójmiasto
Cyklon Montha nawiedził wschodnie Indie
Cyklon Montha. Zabici, wstrzymane wyprawy na Mount Everest
METEO
imageTitle
Mazur bez Krychowiaka. Tajemnicze słowa wiceprezesa
EUROSPORT
Potrącony rowerzysta dostał mandat
Potrąciła rowerzystę, to on dostał mandat. Co mówi ekspert?
Olsztyn
sudan-2
Zabito wszystkie pacjentki. 460 ofiar w szpitalu położniczym
Świat
Mężczyzna zginął pod kołami tramwaju
Leżał na torach tramwajowych, zginął na miejscu
Kujawsko-Pomorskie
Szkoła we Włodarach
Szkoła ostrzelana z wiatrówki. Ewakuacja. Zatrzymali mężczyznę
Opole
imageTitle
Noriaki Kasai ze smutną wiadomością
EUROSPORT
shutterstock_2474326697
Jak złagodzić skutki długiego siedzenia? Naukowcy: pij ten napój
Zdrowie
Park Żerański, czyli nowa przestrzeń nad Wisłą
Problem z kamerami w Parku Żerańskim
Klaudia Kamieniarz
shutterstock_785423878
Fałszywe artykuły miały być promowane w Google Discover. "Głęboko niepokojące"
BIZNES
"Przyjedź i osiedl się w Polsce". Napisał to po hebrajsku. I się zaczęło
"Przyjedź i osiedl się w Polsce". Napisał to po hebrajsku. I się zaczęło
Michał Istel
CPK
Afera z działką pod CPK. Co wiemy do tej pory i znaki zapytania
Polska
Wyciek gazu w Radomiu (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria gazociągu, ewakuowano mieszkańców
Olsztyn
dziewczyny
Dziennikarki TVN24.pl nominowane do nagrody BONUS
Polska
Kierowca został tymczasowo aresztowany
Cofając autem śmiertelnie potrącił pieszego i odjechał
Katowice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica