Polska Artur Chodziński usłyszał zarzuty w sprawie Zondacrypto Maciej Duda |

Prokuratura postawiła zarzuty Chodzińskiemu. Żurek o szczegółach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Rzeczniczka prokuratora generalnego prokurator Anna Adamiak potwierdziła, że Artur Chodziński - który wyraził zgodę na ujawnienie i publikację jego pełnych danych osobowych i wizerunku - usłyszał we wtorek zarzuty.

Dotyczą one płatnej protekcji i wykonywania działalności detektywistycznej bez wymaganej licencji. Zdecydowano też o skierowaniu do sądu wniosku o zastosowanie wobec niego aresztu na okres trzech miesięcy.

"W związku z decyzją o skierowaniu do sądu wniosku o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania prokurator wydał postanowienie o zatrzymaniu Artura Chodzińskiego i przymusowym doprowadzeniu do sądu" - czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

O tym, że były agent CBA usłyszy zarzuty, informowaliśmy już 14 listopada. Kulisy kariery i powiązań byłego agenta przedstawia reportaż Roberta Zielińskiego, Macieja Dudy i Łukasza Rucińskiego "Tajny agent PiS", dostępny w TVN24+.

Zarzuty dla Artura Chodzińskiego

Pierwszy z zarzutów wobec Chodzińskiego dotyczy płatnej protekcji. Jak wyjaśnia prokuratura, miała ona polegać na przyjęciu korzyści majątkowej w wysokości prawie 650 tysięcy złotych, a także korzyści osobistych w postaci biletów na mecze, pobytów w hotelach, noclegów i posiłków.

Działania te były podejmowane - jak czytamy - "w zamian za podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu spraw zmierzających do uniewinnienia lub ułaskawienia ustalonej osoby oraz doprowadzenia do przyjęcia korzystnych dla giełdy Zondacrypto rozwiązań legislacyjnych dotyczących rynku kryptoaktywów".

Zdaniem prokuratury Chodziński, powołując się na wpływy w Sejmie i kancelarii prezydenta, miał realizować te zobowiązania między innymi poprzez przekazywanie politykom dokumentów z akt sprawy karnej, w której wskazana osoba występowała w charakterze oskarżonego, organizowanie jej spotkania z posłami oraz przekazanie 450 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Instytut Polski Suwerennej związanej ze Zbigniewem Ziobrą.

Drugi zarzut dotyczy wykonywania działalności detektywistycznej bez wymaganej licencji, co miało polegać na "na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, w tym informacji o miejscach zamieszkania i pobytów dziennikarzy stacji telewizyjnej TVN24".

Prokuratura poinformowała, że Chodziński nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów oraz złożył obszerne wyjaśnienia.

Żurek: prokuratura ma tutaj swoje tezy

Tego samego dnia odbył się briefing prasowy ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Nawiązał on do wniosku prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec Chodzińskiego. - Musimy teraz poczekać na to, jaka będzie decyzja sądu, czy podzieli stanowisko prokuratury - powiedział.

Żurek był pytany o działania podejmowane wobec innych osób związanych z Zondacrypto, między innymi posła Michała Moskala, który niedawno został odwieszony w prawach członka klubu PiS. Jego zawieszenie miało związek z aferą wokół upadłej giełdy kryptowalut oraz doniesień reporterów "Superwizjera" i Wirtualnej Polski, którzy ustalili, że 7 sierpnia 2025 roku Moskal oraz Chodziński spotkali się na hiszpańskiej Ibizie z szefem Zondacrypto Przemysławem Kralem.

- Kiedy zaczęliśmy bardzo przyspieszać tempo i uzyskiwać nowe dowody w aferze Zondacrypto, pewne osoby uprzedzająco przyznały się do pewnych działań. Prokuratura ma tutaj swoje tezy, ma też określone dowody i nie chcę w żaden sposób ingerować w pracę zespołu, bo to śledczy decydują o tym, jakim osobom postawią zarzuty - przekazał szef MS.

Dopytywany o obecny etap śledztwa w sprawie zaginięcia twórcy giełdy BitBay - poprzedniczki Zondacrypto - Sylwestra Suszka, Żurek podał, że "policja zebrała szereg materiałów dowodowych". - Pojawiały się już informacje w mediach, że tam są ślady biologiczne. Mogę je potwierdzić, ale tego typu analizy muszą przejść odpowiednią procedurę - zastrzegł.

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Afera Zondacrypto i śledztwo prokuratury

Od kwietnia trwa śledztwo dotyczące działalności giełdy Zondacrypto. Prokuratura bada podejrzenia oszustwa i prania pieniędzy. Postępowanie obejmuje również przepływy pieniędzy i kryptowalut oraz okoliczności zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela BitBay - poprzedniczki Zondacrypto. Jego los jest nieznany od marca 2022 roku.

Chodziński to były funkcjonariusz CBA, który odszedł na emeryturę w 2023 roku. W 2025 roku, wraz z byłym szefem SKW generałem Maciejem Materką i byłym wiceszefem ABW Norbertem Lobą, Chodziński założył Frontline Foundation. Odszedł z fundacji w kwietniu 2026 roku, a bezpośrednim powodem rozstania była współpraca Chodzińskiego z Przemysławem Kralem.

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